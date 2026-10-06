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O familie a cumpărat în 2020, la licitație, o casă construită în anii 1830, care fusese abandonată și avea nevoie de renovări majore. Proprietarii au descoperit că inclusiv piscina era infestată cu șerpi.

În următorii cinci ani, au investit peste 300.000 de dolari în lucrări și au făcut numeroase sacrificii pentru a transforma proprietatea, însă renovarea nu este încă terminată. Casa este finalizată în proporție de aproximativ 85%.

Casa a avut nevoie de renovări ample Foto: x

Tyler și Lauren Bouldin, din Pennsylvania, SUA, căutau o casă la țară în care să-și poată crește copiii. Locuiau într-o casă dintr-un cartier rezidențial, dar își doreau mai mult spațiu și un teren mai mare pentru familia lor.

Piața imobiliară le-a îngreunat, însă, planurile. Prețurile era foate mari, iar cei doi nu reușeau să găsească o proprietate care să corespundă nevoilor lor și bugetului.

„Piața o luase razna și nu puteam concura pentru proprietăți care să corespundă nevoilor noastre. Am început să ne dăm seama că nu ne permitem să cumpărăm ceea ce ne doream”, au povestit cei doi, relatează Il Messaggero.

Piscina era infestată Foto: X

Casa de piatră din anii 1830

În căutarea unei soluții, Tyler și Lauren au descoperit o casă de piatră construită în jurul anului 1830. Proprietatea era amplasată la poalele unui munte și înconjurată de o pădurice.

Casa a fost abandonată ani de zile și avea nevoie de lucrări importante. Cu toate acestea, două vizionări au fost suficiente pentru ca familia să decidă să participe la licitație. Au cumpărat-o astfel cu 460.000 de dolari, cu 20.000 de dolari peste bugetul pe care și-l stabiliseră.

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„Tyler a zâmbit, iar licitatorul a luat asta ca pe o ofertă. Așa că am luat casa. A fost un adevărat carusel al emoțiilor. Mai întâi am fost confuz, apoi extaziat, apoi panicat. Și, în final, pur și simplu încântat să o sun pe Lauren și să-i spun că am reușit”, a povestit el.

Proprietatea ascundea probleme serioase

Entuziasmul a început să dispară, însă, după ce au văzut stadiul în care arată clădirea. Proprietatea era într-o stare avansată de degradare. Unele podele lipseau, scara era șubredă, bucătăria nu exista. Cea mai neașteptată problemă era piscina. Aceasta era abandonată și era infestată cu șerpi.

„Cred că ar fi trebuit să fim mai îngrijorați decât eram în realitate, dar aveam un nivel de încredere care este posibil doar atunci când nu știi cu adevărat ce te așteaptă”, au spus Tyler și Lauren.

În anii care au urmat, familia s-a confruntat cu reparații costisitoare și dificultăți în găsirea materialelor și a muncitorilor. Pandemia a complicat și mai mult lucrările, afectând disponibilitatea materialelor și a forței de muncă.

În cele din urmă, costurile renovării au depășit 300.000 de dolari.

Pentru a putea continua proiectul, familia a făcut numeroase sacrificii. În diferite perioade, a locuit la rude pentru a economisi bani.

„Am locuit cu părinții în perioade diferite pentru a economisi banii necesari acestui proiect. Am renunțat la cine în oraș, vacanțe și alte conforturi timp de cinci ani”, au povestit cei doi.

După cinci ani de lucrări, casa este finalizată în proporție de aproximativ 85%. Mai sunt însă multe lucruri de făcut. Acoperișul, ferestrele, hambarul, capela și grădinile nu sunt încă finalizate.