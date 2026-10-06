Un militar american va fi executat prin împușcare. Este prima execuție militară de acest tip după Al Doilea Război Mondial

Un fost militar american va fi executat prin împușcare. Este prima execuție de acest tip de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Președintele SUA, Donald Trump, susține pedeapsa capitală la nivel federal și a reintrodus-o la începutul celui de-al doilea mandat.

Nidal Malik Hasan Foto: Wikipedia

„Secretarul de Război, Pete Hegseth, a recomandat, iar președintele Donald J. Trump a aprobat executarea prin împușcare, de către armata americană, a lui Nidal Malik Hasan, condamnat pentru atacul de la Fort Hood din 2009.

Hasan a ucis 13 persoane și a rănit alte 32 în timpul atacului”, a transmis luni, 5 octombrie, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Acesta adaugă că secretarul Armatei va stabili data și locul execuției. „Ziua judecății pentru Hasan a venit în sfârșit”, a transmis, la rândul său, Hegseth.

Potrivit BBC, Nidal Malik Hasan a fost maior și medic în armata SUA. După episodul de la baza din Texas, acesta a recunoscut în fața instanței că el a fost autorul atacului și și-a cerut scuze pentru „orice greșeli”.

În timpul procesului militar din 2013, Hasan a declarat că a crezut că îi proteja pe musulmani și pe talibanii din Afganistan.

Crimele, comise pe 5 noiembrie 2009, au reprezentat cel mai grav atac comis în afara unui teatru de operațiuni asupra unei baze militare americane. Atacul a avut loc într-o unitate medicală aglomerată, unde militarii care urmau să fie trimiși în misiuni așteptau pentru controale medicale și vaccinuri.

Hasan este unul dintre cei patru deținuți ai armatei americane condamnați la moarte.

Execuția sa necesită aprobarea președintelui SUA, precum și parcurgerea procedurilor de apel și pronunțarea unei decizii finale. Pedeapsa capitală militară, declarată neconstituțională în 1983, a fost reintrodusă un an mai târziu de președintele SUA, Ronald Reagan.

Execuția prin împușcare este rară în SUA, fiind permisă în cinci state: Carolina de Sud, Idaho, Mississippi, Oklahoma și Utah.

Donald Trump susține pedeapsa capitală și a reintrodus-o la nivel federal printr-un ordin executiv în ianuarie 2025, după ce administrația Biden instituise un moratoriu asupra acesteia.

Ordinul executiv semnat de Trump descrie pedeapsa capitală drept „un instrument esențial pentru descurajarea și pedepsirea celor care comit cele mai grave infracțiuni și acte de violență letală împotriva cetățenilor americani”.