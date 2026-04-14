Alimentul banal care are de două ori mai multe proteine decât un ou

Când vine vorba de alimente bogate în proteine, ouăle sunt printre primele la care ne gândim. Sunt ușor de inclus în alimentație și oferă, în medie, aproximativ șase grame de proteine de calitate per bucată. Nu întâmplător sunt considerate un reper în nutriție.

Totuși, nutriționiști precum Amy Shapiro, Beth Warren, Martha McKittrick și Jill Weisenberger subliniază importanța diversificării surselor de proteine - atât pentru un aport nutrițional mai echilibrat, cât și pentru a evita monotonia în alimentație.

Pentru că, la un moment dat, oricât de practice ar fi, tot ajungi să te saturi de ele. Dacă simți nevoia de o schimbare, există alternative care nu doar aduc varietate în meniu, ci pot avea chiar mai multe proteine per porție decât un ou, potrivit unui material publicat de curând în Women's Health.

Ton

Proteine: aproximativ 20 g la o porție de 85 g

Potrivit nutriționistei Amy Shapiro, tonul este o sursă excelentă de acizi grași omega-3, cunoscuți pentru rolul lor în protejarea sănătății inimii și susținerea funcției cognitive. În varianta la conservă, este o opțiune practică, accesibilă și ușor de păstrat în cămară.

Poate fi adăugat rapid în sandvișuri, wrapuri sau salate, iar în restaurante este adesea servit și sub formă de sashimi.

Arahide

Proteine: aproximativ 7 g la o porție de 28 g

Deși sunt adesea considerate nuci, arahidele fac parte din categoria leguminoaselor și oferă un aport echilibrat de proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. În plus, sunt o sursă bună de acid folic și vitamina E.

Pot fi consumate ca gustare, adăugate în sandvișuri sau transformate rapid în unt de arahide.

Curcan

Proteine: aproximativ 26 g la o porție de 85 g

Carnea de curcan este bogată în triptofan, un aminoacid asociat cu relaxarea și un somn de calitate. Tocmai de aceea, este o alegere potrivită pentru mesele de seară.

Poate fi inclusă cu ușurință în sandvișuri sau salate, dar și în preparate ușoare, echilibrate.

Tempeh

Proteine: aproximativ 18 g la o porție de 85 g

Tempeh-ul este un produs vegetal obținut din soia fermentată, apreciat ca alternativă la carne datorită conținutului ridicat de proteine și fibre.

Datorită fermentației, tempeh-ul este mai ușor de digerat și benefic pentru microbiomul intestinal.

Spirulină 

Proteine: aproximativ 8 g la două linguri

Spirulina, o algă disponibilă de obicei sub formă de pudră, are un conținut surprinzător de ridicat de proteine.

Poate fi adăugată cu ușurință în smoothie-uri, dar și peste salate sau preparate din legume.

Iaurt grecesc

Proteine: aproximativ 17 g per porție

Iaurtul grecesc simplu, în special varianta cu 0% grasime, este o sursă concentrată de proteine și poate fi o alegere bună pentru refacerea musculară. În același timp, oferă un aport proteic ridicat, cu un conținut caloric relativ redus.

Brânză Gruyère

Proteine: aproximativ 8 g la o porție de 28 g

Brânza Gruyère, originară din Elveția, se remarcă prin gustul intens și conținutul bun de proteine.

Este însă recomandat să fie consumată cu moderație, fiind ușor de mâncat în cantități mai mari decât ar trebui.

Semințe de dovleac (uscate)

Proteine: aproximativ 10 g la un sfert de cană

Semințele de dovleac sunt o sursă bună de proteine și aduc, în același timp, un aport important de magneziu.

Pot fi adăugate în salate sau consumate ca gustare între mese.

Năut

Proteine: aproximativ 12 g la o cană

Năutul este bogat în proteine și furnizează, în același timp, nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor, precum fierul, calciul și vitamina K.

Tofu

Proteine: aproximativ 8 g la 100 g

Tofu este o sursă completă de proteine, deoarece conține toți aminoacizii esențiali. În plus, aduce un aport de minerale importante, precum magneziu și zinc.

Migdale

Proteine: aproximativ 7,5 g la un sfert de cană

Migdalele sunt o sursă bună de proteine și reprezintă o gustare sănătoasă. În același timp, oferă un aport important de vitamina E și minerale.

Edamame

Proteine: aproximativ 13 g la un sfert de cană

Boabele de soia edamame sunt bogate în proteine, fier și calciu, nutrienți importanți pentru refacerea musculară după efort fizic.

Fulgi de ovăz

Proteine: aproximativ 7 g la o jumătate de cană

Deși sunt cunoscuți în principal ca sursă de carbohidrați, fulgii de ovăz oferă și un aport de proteine. În plus, sunt bogați în fibre și furnizează nutrienți esențiali pentru o dietă echilibrată.

Creveți

Proteine: aproximativ 20 g la o porție de 85 g

Creveții au un conținut ridicat de proteine și sunt, în același timp, săraci în calorii.

Pentru o variantă mai echilibrată, este recomandat să fie consumați fără sosuri grase sau foarte procesate.

Brânză de vaci (cottage cheese)

Proteine: aproximativ 24 g la o cană

Brânza de vaci este o sursă excelentă de proteine și poate fi inclusă cu ușurință atât în preparate dulci, alături de fructe, cât și în variante sărate.

De ce nu reușim să slăbim, deși știm exact ce avem de făcut. Nutriționist: "Perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic"

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Tarife pe litoral de 1 Mai 2026. Cât va trebui să scoți din buzunar pentru a petrece 3 nopți în cele mai populare stațiuni
gandul.ro
image
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
mediafax.ro
image
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”
fanatik.ro
image
De ce nu scad mai mult prețurile la benzină și motorină: petrolul pentru Europa a ajuns la aproape 150 de dolari pe baril, peste recordul din 2008
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele de preț sunt însemnate
playtech.ro
image
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
fanatik.ro
image
A fost păcălit Trump de Netanyahu să înceapă războiul cu Iranul? Cum se explică eșecul care se conturează în războiul din Golf și cât de reală este fisura dintre SUA și Israel
ziare.com
image
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții în Miercurea Luminată. Cum putem evita „nunta șoarecilor” în casa noastră
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea
click.ro
image
De Paște, Victor Socaciu petrecea cu mama fiicei și cu soția. Ambele s-au luptat să-i salveze viața. Ce scrie pe crucea artistului?
click.ro
image
Gigi Becali își face public testamentul. Cine moștenește întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma”
click.ro
Melania și Donald Trump și Willem și Maxima ai Olandei profimedia 1090779872 jpg
O "modestă" regină europeană, mai stilată decât Melania Trump? A fost posibil la vizita acestui cuplu regal la Casa Albă
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Ultimele noutăți

Capcana interdicțiilor: de ce izolarea adolescenților de primele relații le sabotează maturizarea emoțională
ri ya couple 6147556 jpg
Relații
Paradoxul despărțirii de sărbători: de ce idealizăm relația tocmai când ne simțim mai singuri și cum ne putem proteja
shutterstock despartire cuplu
Relații
Interviu Cum începe infidelitatea financiară. Secretele despre bani care destramă iubirea. "E vorba de trădare în sensul cel mai complet”
pexels mikhail nilov 6963048 jpg
Relații
Milioane de oameni cer sfaturi medicale inteligenței artificiale. Cum poate fi de folos ChatGPT
Persoana comunicând cu un chatbot FOTO Shutterstock (1) jpg
Sport și Nutriție
Video De ce greșim când îi cumpărăm copilului tot ce ne cere. "Înțelege că banii tăi sunt nelimitați pentru toate dorințele lui"
oleksandrpidvalnyi money 6815202 1280 jpg
Consiliere
De ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Expert financiar: "O formă de a căuta liniște, sens sau echilibru"
barbat shopping - shutterstock
Mindset

Știrile adevarul.ro

Italienii dezvăluie metodele speciale folosite de Chivu la echipă. Românul intră în istoria Interului, iar conducerea sparge banca, pentru a-i prelungi contractul
Cristi Chivu (EPA) jpg
Sport 00:11
Video Perlele balneare ale Banatului, de la strălucire la uitare. Ce soartă au monumentele care au stârnit admirația împăraților
Băile Herculane Foto Daniel Guță jpg
Călătorii 00:10
Video Tragedie pe autostrada A7, în a treia zi de Paște. Un mort și doi răniți după un accident între două autovehicule
Tragedie pe autostrada A7, în a treia zi de Paște. Un mort și doi răniți după un accident între două autovehicule FOTO: captură video Facebook/Radar Iași
Buzău 00:02
15 aprilie: Ziua în care izbucnește incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris
incendiu notre dame foto epa efe
Istoria zilei 00:01
Kremlinul, deschidere prudentă față de noul premier al Ungariei și distanțare de fostul oficial: „Nu am fost niciodată prieteni cu Orbán”
Viktor Orban FOTO AFP
Rusia 14 apr. 2026
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
cristian iagaru, tanarul fermier din olt care crește prepelite foto alina mitran jpg
Slatina 14 apr. 2026
România primește derogare de la SUA pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”
Bogdan ivan FOTO FB Ministrul Energiei jpg
Economie 14 apr. 2026
Parteneriat militar major între Ucraina și Germania: Pachet de apărare de 4 miliarde de euro și producție comună de drone cu AI
zelenski berlin jpg
Știri Externe 14 apr. 2026
Speranță nouă pentru pacienții cu cancer. Un tratament dă rezultate spectaculoase: „E incredibil. E ca din science fiction”
Vaccin anti-cancer Foto Pharmacy Magazine jpg
Viață sănătoasă 14 apr. 2026
Tatăl lui Elon Musk caută refugiu în Rusia pentru fermierii din Africa de Sud. Care este motivul
Errol Musk, tatăl lui Elon Musk. FOTO: captură video X
În lume 14 apr. 2026
Video Cine este tânăra mămică de 23 de ani care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria era însărcinată cu al doilea copil
Screenshot 2026 04 14 212811 jpg
Societate 14 apr. 2026