Alimentul considerat sănătos care poate afecta ficatul. Avertismentul unui hepatolog

Deși mai puțin mediatizată decât sănătatea intestinală sau cerebrală, sănătatea ficatului este crucială. Bolile hepatice reprezintă o cauză majoră de deces la nivel mondial, fiind responsabile pentru 1 din 25 de decese.

Mulți oameni aleg batoanele proteice atunci când vor o gustare rapidă și sănătoasă. Sunt promovate ca surse importante de proteine și sunt asociate adesea cu un stil de viață activ. Totuși, medicii avertizează că unele dintre aceste produse pot avea efecte negative asupra sănătății ficatului atunci când sunt consumate frecvent.

Potrivit specialiștilor, bolile hepatice reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În plus, afecțiunea cunoscută sub numele de boală hepatică steatotică asociată disfuncției metabolice (MASLD), denumită anterior ficat gras non-alcoolic, afectează aproximativ un sfert din populație în unele țări dezvoltate, notează publicația Parade.

De ce pot fi periculoase batoanele proteice

Dr. Qin Rao, gastroenterolog și hepatolog, atrage atenția că multe batoane proteice conțin cantități mari de zahăr adăugat, inclusiv sirop de porumb bogat în fructoză, un ingredient asociat cu acumularea grăsimii în ficat.

„Prea mult zahăr adăugat, în special siropul de porumb bogat în fructoză, poate determina acumularea de grăsime în ficat. În timp, acest lucru poate contribui la apariția bolii ficatului gras, a inflamației hepatice și chiar a cicatrizării ficatului”, explică medicul.

Potrivit unui studiu realizat în 2025 pe 458 de batoane comercializate în supermarketuri, 37% dintre acestea au fost încadrate în categoria produselor cu un conținut ridicat de zahăr. În multe cazuri, nivelul de zahăr era comparabil cu cel al unor batoane de ciocolată, deși produsele erau promovate drept opțiuni sănătoase.

Grăsimile saturate pot agrava problemele hepatice

Pe lângă zahăr, multe batoane proteice conțin ingrediente bogate în grăsimi saturate, precum uleiul de palmier. Consumul excesiv al acestora poate favoriza acumularea de grăsime în ficat și poate afecta modul în care organismul utilizează insulina.

„Grăsimile saturate pot crește acumularea de grăsime în ficat și pot îngreuna folosirea eficientă a insulinei de către organism. În timp, acest lucru poate crește riscul de boală hepatică grasă și inflamație hepatică”, avertizează Dr. Rao.

Cum alegi un baton proteic mai sănătos

Specialistul subliniază că batoanele proteice nu trebuie eliminate complet din alimentație, însă eticheta produsului trebuie analizată cu atenție.

Consumatorii sunt sfătuiți să aleagă produse cu un conținut redus de zahăr adăugat, bogate în fibre și preparate din ingrediente cât mai puțin procesate. De asemenea, sunt recomandate batoanele care conțin grăsimi sănătoase provenite din nuci și semințe și surse vegetale de proteine.

Alimente bogate în proteine care susțin sănătatea ficatului

În locul batoanelor proteice, medicii recomandă gustări naturale, bogate în proteine și nutrienți. Printre cele mai bune opțiuni se numără nucile nesărate, semințele de dovleac, semințele de floarea-soarelui, edamame și iaurtul grecesc.

De asemenea, peștele gras, precum somonul, leguminoasele, inclusiv fasolea și lintea, precum și nucile sunt considerate alimente benefice pentru sănătatea ficatului.

„Aceste alimente oferă nu doar proteine, ci și grăsimi sănătoase, fibre și alți nutrienți care pot contribui la reducerea grăsimii și a inflamației hepatice”, explică hepatologul.

Specialiștii subliniază că sănătatea ficatului nu depinde de un singur aliment, ci de întregul stil de viață. O alimentație echilibrată, activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți sănătoase și limitarea produselor ultraprocesate și a zahărului adăugat sunt cele mai eficiente metode de protejare a acestui organ esențial.