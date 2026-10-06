 Călin Georgescu, adus la DIICOT pentru percheziția informatică. Soția sa, Cristela, audiată în același dosar | adevarul.ro
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Călin Georgescu, adus la DIICOT pentru percheziția informatică. Soția sa, Cristela, audiată în același dosar

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Călin Georgescu a ajuns marți, 6 octombrie, la sediul DIICOT, unde urmează să aibă loc o percheziție informatică. În același timp, soția sa, Cristela Georgescu, a fost chemată la DIICOT pentru a fi audiată în calitate de martor, într-o zi în care procurorii continuă verificările privind traseul unor sume de bani din dosar.

Călin Georgescu adus la sediul DIICOT
Călin Georgescu adus la sediul DIICOT Foto: Mediafax

Călin Georgescu a fost scos marți dimineață din Arestul Central și transportat cu o dubă la sediul DIICOT, unde este supus unei percheziții informatice în cadrul anchetei în care este cercetat.

La sediul instituției s-a prezentat și soția sa, Cristela Georgescu, chemată pentru audieri în calitate de martor. În fața DIICOT s-au adunat mai mulți susținători ai fostului candidat, care au întâmpinat-o pe Cristela Georgescu.

Audierea acesteia are loc în contextul în care anchetatorii continuă cercetările în dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul are la origine plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care reclamă un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Cristela Georgescu, la DIICOT
Cristela Georgescu, la DIICOT Foto: Mediafax

Una dintre ipotezele luate în calcul în anchetă vizează traseul unor sume de bani și eventuale transferuri efectuate prin conturile unor persoane apropiate lui Călin Georgescu.

Avocatul Adrian Cuculis a declarat la Antena 3 CNN că audierea Cristelei Georgescu ar putea oferi informații despre modul în care au fost efectuate anumite plăți.

„În funcție de cât de relevante sunt datele care vor fi obținute de la această audiere o să putem trage o concluzie”, a spus avocatul, referindu-se la posibilitatea ca o parte dintre bani să fi fost transferați prin conturile soției lui Călin Georgescu.

În aceeași anchetă, luni, 5 octombrie, Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a ajuns la DIICOT pentru a fi audiat ca martor. El a dat explicații în legătură cu un împrumut de 118.000 de lei acordat omului de afaceri Răzvan Leu, în octombrie 2023.

Procurorii vor să afle în ce împrejurări acesta i-ar fi transferat 118.000 de lei omului de afaceri Răzvan Leu. 

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă în dosarul în care procurorii îl acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu un prejudiciu reclamat de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În cadrul anchetei, fostul candidat urmează să fie scos din arest pentru a participa la o percheziție informatică. Procurorii verifică astfel datele și dispozitivele ridicate în cadrul anchetei, pentru a stabili traseul banilor și modul în care ar fi fost pusă la cale afacerea.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-a propus o afacere care presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Pentru accesarea creditului, Leu a fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.

Ulterior, omul de afaceri a fost convins să mai plătească 100.000 de euro, după ce i s-a promis că valoarea creditului va fi majorată la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Răzvan Leu a depus plângerea penală în ianuarie 2024, susținând că a pierdut peste un milion de euro în urma afacerii.

În încercarea de a recupera prejudiciul, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

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