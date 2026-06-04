Ce ar trebui să mănânci la micul dejun pentru a susține sănătatea creierului. Alimentul banal care reduce riscul de Alzheimer

Un obicei alimentar aparent banal este analizat de cercetători pentru posibila sa legătură cu reducerea riscului de Alzheimer și menținerea funcțiilor cognitive la vârste înaintate.

Consumul de ouă la micul dejun ar putea avea mai multe beneficii decât se credea până acum, inclusiv un posibil rol în reducerea riscului de declin cognitiv și boli neurodegenerative, precum Alzheimer, arată unele cercetări recente citate de specialiști în nutriție.

Un studiu publicat în The Journal of Nutrition indică faptul că persoanele care consumă cel puțin un ou pe săptămână ar putea avea un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta boala Alzheimer, comparativ cu cei care includ rar acest aliment în dietă.

Cercetarea a observat, de asemenea, performanțe cognitive mai bune în rândul consumatorilor de ouă, în special în ceea ce privește funcții precum atenția, planificarea și luarea deciziilor, potrivit Click

Specialiștii explică aceste posibile efecte prin compoziția nutritivă a oului, bogat în colină, luteină și acizi grași omega-3. Colina este considerată esențială pentru funcționarea creierului, fiind un precursor al acetilcolinei, un neurotransmițător implicat în memorie. Luteina are rol antioxidant, iar omega-3 contribuie la reducerea inflamației și la susținerea sănătății neuronale.

Dr. Dale Bredesen a explicat rolul colinei în procesele cognitive. „Colina este precursorul acetilcolinei, care este cel mai important neurotransmiţător pentru memorie”, a spus Dale Bredesen.

Un ou furnizează, în medie, aproximativ 150 mg de colină, fiind una dintre cele mai accesibile surse alimentare ale acestui nutrient. Cercetătorii atrag atenția că organismul produce cantități limitate de colină și acizi grași omega-3, motiv pentru care aportul alimentar rămâne important.

În același timp, experții subliniază că alimentația are un rol mai larg în sănătatea creierului, fiind corelată cu stilul de viață și cu afecțiuni precum sindromul metabolic, influențat de dietă, activitate fizică și nivelul de stres.

„Există 100 de milioane de americani cu sindrom metabolic, iar acest lucru este într-adevăr legat de nutriție. Este adesea determinat de stilul de viață american standard, care include o dietă bogată în carbohidrați și pro-inflamatorie, inactivitate fizică și stres.”, a precizat Dale Bredesen.