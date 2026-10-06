Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro

Un gigant german investește 25 de milioane de euro într-o nouă fabrică din România, unde va produce componente pentru semiremorci și va asambla vehicule complete. Proiectul va crea cel puțin 200 de locuri de muncă, iar producția este programată să înceapă în 2028.

Orașul Oradea Foto: Arhivă, adevărul

Consiliul Local Oradea a aprobat vânzarea unui teren de 11,75 hectare din Parcul Industrial Eurobusiness IV către Schmitz Cargobull, unul dintre marii producători europeni de semiremorci. Terenul, situat în zona Căii Sântandreiului, va fi cumpărat de Schmitz Cargobull Oradea Components SRL, companie deținută de grupul german, pentru 3,76 milioane de euro, fără TVA. Plata va fi făcută în 25 de rate anuale egale, potrivit ebihoreanul.

Fabrică de 23.500 de metri pătrați

Pe terenul achiziționat, compania intenționează să construiască o hală cu o suprafață de aproximativ 23.500 de metri pătrați. Noua fabrică va fi destinată producției de subansamble de șasiu pentru semiremorci și asamblării de vehicule complete.

Noua fabrică va fi destinată producției de subansamble de șasiu pentru semiremorci Foto: FB

Investiția asumată de companie este de minimum 25 de milioane de euro și nu include costul terenului. Proiectul va genera cel puțin 200 de locuri de muncă.

„Această sumă se referă strict la construcția halei și la dotările acesteia. Terenul va fi plătit separat. Va fi, cu siguranță, cea mai mare investiție din Parcul Industrial IV. Aici mai sunt și alte parcele, dar mult mai mici”, a declarat primarul Florin Birta.

Potrivit publicației citate, lucrările la noua fabrică ar putea începe în vara anului 2027, iar producția este programată să înceapă în 2028.

Compania produce deja în România

Investiția de 25 de milioane de euro vine după ce Schmitz Cargobull a început deja producția în România. Din ianuarie 2026, compania germană operează într-o hală închiriată, cu o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pentru această unitate, grupul a investit circa 3,5 milioane de euro.

Compania a ales România după ce a analizat și variante de investiții în Ungaria și Slovacia.

Fabrica existentă poate ajunge la o capacitate de aproximativ 80 de semiremorci pe săptămână, echivalentul a circa 4.000 de vehicule pe an.

Noua fabrică va avea o suprafață construită de aproape patru ori mai mare decât unitatea închiriată și va permite companiei să își extindă operațiunile din România.

Schmitz Cargobull este unul dintre principalii producători europeni de semiremorci, iar noua investiție marchează o extindere importantă a producției grupului german în România.