Lumea se află în fața unei noi reconfigurări a hărții de putere. Întâlnirea la vârf dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, programată în marja summitului APEC de la Shenzhen (18–19 noiembrie 2026), nu este doar o simplă rundă de negocieri diplomatice, ci un moment de inflexiune globală. Într-o perioadă în care vechile tratate de control al armamentului au expirat și arhitectura de securitate a Europei este pusă sub semnul întrebării, analiștii se întreabă dacă asistăm la o nouă împărțire a lumii sau la o reașezare pragmatică a intereselor. „Adevărul” analizează mizele acestui summit prin dubla perspectivă a unui analist de politică externă și a unui analist militar, punând în balanță temerile României și realitățile din teren.

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni la summitul de la Shenzhen Foto: AI-generated illustration

Întâlnirea dintre cei trei lideri reprezintă o premieră diplomatică, evenimentul fiind structurat pe două paliere distincte: o întrevedere bilaterală Trump–Xi Jinping, a treia din acest an, și o trilaterală istorică Trump–Xi Jinping–Putin, confirmată oficial pentru data de 19 noiembrie.

Pentru această analiză, „Adevărul” apelează la expertiza politologului american de origine română Olga Chiriac, director pentru Europa în cadrul Irregular Warfare Initiative (proiect demarat de Universitatea Princeton și Modern War Institute de la West Point) și autoare a volumului „Politica externă a Federației Ruse: Implicații pentru securitatea Mării Negre” (Palgrave Macmillan / Springer Nature, 2024), precum și la cea a generalului (r) Marius Crăciun, cofondator al Forțelor pentru Operații Speciale în România.

O premieră diplomatică și vidul tratatelor nucleare

Miza oficială declarată a trilateralei de la Shenzhen este controlul armamentului nuclear. După expirarea tratatului New START în februarie 2026, lumea a rămas fără un cadru juridic care să limiteze arsenalele strategice. Washingtonul insistă asupra includerii Chinei într-un nou format trilateral, în timp ce Beijingul refuză echivalarea, invocând un arsenal mult mai redus.

„Este foarte bine că vor avea loc aceste discuții, este nevoie ca liderii celor mai mari puteri să comunice, să discute între ei. Există multe tensiuni, există multe probleme și cumva trebuie rezolvate. Iar problematica nucleară privește întreaga lume. Este important și pentru Europa, este important și pentru România, pentru că noi nu mai avem un cadru oficial care să reglementeze situația arsenalului nuclear de care dispun aceste state”, spune Olga Chiriac.

O altă miză crucială, vizând întâlnirea bilaterală SUA–China, ține de armistițiul comercial și de accesul la pământuri rare. Pe 9 noiembrie, Beijingul a prelungit cu doar două luni, până la 10 ianuarie 2027, suspendarea tarifelor suplimentare de 24% asupra produselor americane, menținând o taxă de bază de 10%. Trump urmărește un plan de reducere reciprocă a tarifelor de genul „30 de miliarde pentru 30 de miliarde de dolari”, creșterea achizițiilor de produse agricole americane și deblocarea exporturilor de minerale critice, în timp ce SUA mențin restricțiile stricte asupra cipurilor avansate.

„Directoratul” marilor puteri și fantoma unei noi Yalte

În timp ce dosarul Iranului va fi ridicat oficial de partea americană, situația din Ucraina rămâne sub semnul contradicțiilor. Deși Casa Albă a sugerat că Beijingul nu face parte din pista directă de negociere, președintele Trump a anunțat că va aborda subiectul.

Pentru Xi Jinping și Vladimir Putin, simpla imagine a celor trei lideri la aceeași masă, în hub-ul tehnologic Shenzhen, reprezintă o victorie de imagine. Mesajul transmis este cel al unui „directorat” al marilor puteri, ceea ce alimentează temerile aliaților europeni și asiatici ai SUA, precum Japonia, Filipine sau Taiwan, că securitatea lor ar putea deveni monedă de schimb.

Pentru țări precum România, fantoma unei noi Yalte rămâne o temere recurentă. Totuși, Olga Chiriac este printre cei care susțin că Europa va fi subiect de discuție între liderii celor trei superputeri, însă consideră că nu se pune problema unei noi reîmpărțiri a lumii.

Olga Chiriac e director pentru Europa în cadrul Irregular Warfare Initiative Foto: Arhivă personală

„Este foarte important să trăim în prezent și să ne uităm la ce e în jurul nostru cu ochi realiști. Într-adevăr, se renegociază arhitectura de securitate a Europei. De fapt, întâlnirea lor este importantă pentru întreaga lume. Totuși, nu se pune problema unei noi Yalte, deși este evident că se va discuta inclusiv despre noile sfere de influență. Lumea din 2026 este complet diferită de ceea ce era atunci. Și dacă ne uităm la cum arăta lumea în '45, '45-'47, când au fost ani foarte importanți pentru definirea arhitecturii de securitate a Războiului Rece și post-Război Rece, nu văd cum s-ar repeta ceea ce a fost atunci”, afirmă Olga Chiriac.

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Europa a înțeles mai greu, consideră experta, faptul că ultimele evoluții la nivel global necesită anumite reașezări și discuții între liderii marilor puteri.

„Poate acesta este un lucru pe care Europa abia acum începe să-l înțeleagă. Anume Europa conștientizează că lumea a evoluat, că acum avem globalizare, avem țări, mari puteri precum India sau Japonia, că sunt mai mulți actori importanți. Iar din perspectiva mea, aceste renegocieri sunt un lucru firesc”, susține experta.

Ce urmează pentru România: garanțiile americane și atuul Kogălniceanu

Pentru România, nu ar trebui să existe temerea că va fi abandonată de Statele Unite în brațele Rusiei.

„Este eronat să se gândească în acest fel. România este un aliat pentru SUA, iar americanii au nevoie de România, au nevoie de bazele sale militare. Nu mai suntem după Al Doilea Război Mondial, iar negocierile nu vor fi făcute în detrimentul României sau al Europei de Est”, adaugă ea.

Și generalul Marius Crăciun consideră că relațiile româno-americane, dar și interesele pe care Statele Unite le au în regiunea Mării Negre și chiar în România reprezintă principalele garanții că situația nu se va deteriora.

„Părerea mea este că americanii nu vor pleca din România. Unu la mână, România este prea importantă ca poziție geostrategică pentru interesele americane, în mod deosebit din Orientul Mijlociu. Și este foarte important pentru ei să aibă aici baze. La Deveselu au făcut niște investiții, nu le aruncă, la fel și la Câmpia Turzii. Deci, una peste alta, nu vor pleca”, susține generalul.

Generalul Marius Crăciun e cofondator al Forțelor pentru Operații Speciale în România Foto: Arhivă personală

România poate și trebuie să profite de atuurile sale, iar o discuție de la care se poate porni ține de facilitățile pe care le poate oferi pentru trupele americane din țară.

„Acum, numărul de militari americani poate să varieze, aici e în funcție și de ce ieșim noi la înaintare! Dacă, spre exemplu, la Kogălniceanu facem facilități care să le permită militarilor americani să vină aici, inclusiv facilități pentru familiile lor, se poate discuta serios și de o eventuală creștere a numărului lor. Eu mă aștept la noi, dacă să nu crească numărul lor, măcar să rămână așa. Și în momentul în care e gata Kogălniceanu, că, acum, să fim serioși, la Mihail Kogălniceanu mai sunt 4-5 ani de muncă, ne putem aștepta să fie suplimentat chiar numărul lor”, subliniază generalul.

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Capcana analizelor alarmiste și lecția învățată de Washington

Olga Chiriac remarcă faptul că interpretările unora dintre analiștii de politică externă nu fac decât să provoace panică. Este vorba aici despre analize superficiale, care se concentrează pe detalii, dar pornesc de la premisa eronată că se are în vedere pur și simplu împărțirea lumii.

„Sigur că la Anchorage s-a discutat aproape sigur despre anumite influențe, dar nu în sensul în care s-a făcut la Yalta. Pentru că la orice întâlnire de acest fel se atinge subiectul anumitor influențe. N-am să uit cum a fost mediatizat acel eveniment, atunci când pentru prima oară președintele Putin s-a văzut cu un președinte american după atâta timp, lumea s-a concentrat foarte mult pe de ce l-a primit pe Putin, de ce în Alaska, cum a mers, câți oameni au fost în mașină, ce culoare a avut mașina, cât de repede a mers”, mai spune Olga Chiriac.

Administrația de la Washington a înțeles între timp că Vladimir Putin nu este un partener sincer, consideră Olga Chiriac. Totuși, Statele Unite aleg calea diplomației, ceea ce nu ar trebui să surprindă ținând cont că Rusia și China sunt la rândul lor puteri nucleare, iar un război ar fi devastator la nivel global.

„Cred că acum administrația Trump înțelege că Rusia nu este foarte ușor de convins. Am urmărit cu mare atenție, pentru că am scris o carte despre politica externă a Rusiei, a doua carte este tot pe această temă și am urmărit cu foarte mare atenție tot ce se întâmplă acolo față de Statele Unite, față de noi. Și cred că, și am urmărit și bineînțeles ce se întâmplă la noi. Și în sfârșit cred că administrația americană a înțeles că nu este chiar atât de ușor să-i convingi pe ruși să renunțe sau să facă anumite lucruri pe care le-am fi vrut noi. Și trebuie obținute în altfel. Aici intră în joc diplomația și puterea economică”, punctează Olga Chiriac.