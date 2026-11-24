Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat marți, 24 noiembrie, că doar 30 de kilometri din tronsonul Bacău–Pașcani al Autostrăzii Moldovei ar urma să fie deschiși circulației până la sfârșitul anului, iar întregul tronson, până la jumătatea anului viitor.

„Am venit astăzi să verificăm lucrările pe loturile 1 și 2 ale tronsonului Bacău–Pașcani. Lucrările sunt avansate. Vom da în circulație, până la sfârșitul anului, 30 de kilometri până la Roman Sud. La începutul anului viitor vom da în circulație și diferența de 19 kilometri, de la Roman Sud până la Mircești, iar după jumătatea anului viitor vom da în circulație întregul tronson până la Pașcani.

Evident, după aceea vom continua atât cu autostrada spre Suceava, cât și cu drumul expres de la Suceava la Siret”, a transmis ministrul, într-o vizită pe care a realizat-o pe Autostrada A7, alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu şi directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Ovidiu Popa a mai anunțat că programul SAFE a devenit operațional, după ce Ministerul Finanțelor a acordat credite de angajament în valoare de 35 de miliarde de lei.

Grindeanu: „Autostrada Moldovei până la Paşcani prinde contur”

La rândul său, Grindeanu a afirmat autostrada Moldovei până la Paşcani prinde contur, el arătând că constructorul îşi face treaba şi alţi constructori din România la fel.

„Pentru mine și pentru noi toți, este un pas important. Cred că eram în aceeași situație și în urmă cu trei ani, când s-au semnat contractele, și puțină lume credea cu adevărat că vom face această autostradă.

Vreau să felicit constructorul. Să știți că, de la Buzău până la Pașcani, am avut același constructor, care a venit din partea locului și a avut un ritm susținut. Acest lucru merită menționat și apreciat. Constructorul își face treaba, la fel ca și alți constructori din România.”

Grindeanu a subliniat și importanța continuării proiectelor spre Iași–Ungheni și Suceava–Siret, prin finanțarea SAFE.

A treia amânare într-un singur an pentru A7

Inițial, fostul ministru Ciprian Șerban a spus că tronsonul va fi deschis până la Săbăoani, la 31 august 2026.

Într-o discuție cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, Dorinel Umbrărescu a prezentat termenele asumate pentru finalizarea lucrărilor pe Autostrada Moldovei (A7). Constructorul a anunțat că tronsonul Adjudu Vechi–Săbăoani, de 95 de kilometri, va fi gata până la 31 august 2026, iar ultimii 27 de kilometri (până la Pașcani), vor fi gata la 22 decembrie 2026.

Când ar putea fi deschisă circulația pe un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Lucrările au ajuns la 98%

Ulterior, termenul pentru finalizarea A7 până la Săbăoani a fost mutat până la finele anului 2026, iar acum a fost modificat din nou: doar sectorul până la Roman Sud ar urma să fie dat în circulație până la 31 decembrie. La Săbăoani, Autostrada A7 va ajunge „în prima parte a anului 2027”.

Cristian Pistol: Lucrările pe Autostrada Bacău - Pașcani au ajuns la 83% pe primul lot

Într-o postare pe Facebook, Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat că lucrările pe Autostrada Bacău - Pașcani au ajuns la 83% pe primul lot, la 70% pe lotul 2 și la 62% pe lotul 3.

„Pe cele trei loturi, în lungime totală de 77 km, constructorul român (UMB) este mobilizat cu peste 1.500 de muncitori și mai mult de 900 de utilaje.

Autostrada Moldovei nu este proiectul unui guvern sau al unui partid. Este proiectul unei regiuni care a așteptat zeci de ani să fie legată de restul țării și care vede astăzi autostrada apropiindu-se, lot cu lot.”

Cristian Pistol a anunțat că obiectivul este deschiderea circulației între Bacău și Roman până la sfârșitul anului, iar până la Pașcani în prima parte a anului viitor.

El a precizat că respectarea calendarului depinde de condițiile meteo și de finanțare, lucrările rămase urmând să fie plătite de la bugetul de stat după încheierea PNRR.

„Vreau ca până vara viitoare să se poată circula pe drum de mare viteză:

- de la Pașcani la Portul Constanța (A7 – A3 – A0 – A2 – A4), pe o distanță de 605 km,

- de la Pașcani la Tigveni (A7 – A3 – A0 – A1), pe o distanță de 522 km,

- de la Pașcani la Craiova (A7 – A3 – A0 – A1 – DEx12), pe o distanță de 600 km.

O Moldovă conectată înseamnă investiții, locuri de muncă și oameni care au un motiv să rămână acasă. Pentru asta construim.”