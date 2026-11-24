Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Kelemen Hunor, este invitatul lui Răzvan Munteanu în ediția de astăzi, 24 noiembrie, a podcastului „Agenda Internațională”, începând cu ora 17:00.

Kelemen Hunor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Discuția va aborda principalele provocări politice și economice cu care se confruntă România, perspectivele actualei coaliții de guvernare, reforma administrației publice și necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.

Printre temele abordate se vor număra reorganizarea administrativ-teritorială a României, descentralizarea, reducerea aparatului bugetar, reformarea instituțiilor publice, precum și măsurile necesare pentru diminuarea deficitului bugetar și consolidarea economiei.

În plan internațional, dialogul se va concentra asupra relațiilor dintre România și Ungaria, evoluțiilor politice de la Budapesta, viitorului Uniunii Europene, războiului din Ucraina și principalelor provocări de securitate din Europa Centrală și de Est.

Interviul cu Kelemen Hunor poate fi urmărit astăzi, 24 noiembrie, de la ora 17:00, în cadrul podcastului „Agenda Internațională”, realizat de Răzvan Munteanu.