Un sat pescăresc din Italia, construit pe un promontoriu stâncos deasupra mării, atrage turiștii prin peisajele spectaculoase, casele albe și plajele întinse. Localitatea oferă o combinație de arhitectură medievală, vestigii romane și atracții naturale, iar apropierea dintre centrul istoric și litoral permite vizitarea sa inclusiv în lunile de toamnă.

Satul case albe suspendate deasupra mării și străduțe pitorești Foto: Sperlonga/FB

Este vorba despre Sperlonga, o localitate din provincia Latina, în regiunea Lazio, situată pe coasta de sud a Italiei. Așezarea este construită pe un pinten de stâncă ce înaintează în mare, iar casele albe, înghesuite pe versant, par suspendate între cer și apă. Aspectul lor amintește de localitățile insulare din Grecia și i-a adus satului comparația cu celebra Santorini.

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Unul dintre detaliile care fac din Sperlonga o destinație aparte este distanța foarte mică dintre centrul vechi și plajă. Turiștii pot coborî pe câteva trepte din labirintul de străduțe înguste direct spre nisip. Litoralul este caracterizat de plaje lungi, cu nisip fin, întrerupte de formațiuni stâncoase care înaintează în mare, potrivit Turisti per Caso.

Frumoasă vedere aeriană a plajei și coastei Sperlonga din Italia Foto: Pexels

Localitatea este cunoscută mai ales ca destinație de vară, însă poate fi descoperită și în noiembrie. În afara sezonului estival, vizitatorii se pot bucura de plimbări pe faleză, de atmosfera centrului istoric și de obiectivele culturale, fără aglomerația din lunile de vară.

Torre Truglia, simbolul satului construit deasupra mării

Imaginea emblematică a localității este Torre Truglia, un turn de observație ridicat în extremitatea promontoriului, chiar deasupra mării. Construcția reprezintă unul dintre simbolurile Sperlonga și oferă priveliști asupra litoralului și a împrejurimilor.

Satul case albe suspendate deasupra mării și străduțe pitorești Foto: Sperlonga/FB

Istoria satului este însă mult mai veche decât arhitectura sa medievală. Descoperirile arheologice demonstrează că zona era locuită încă din preistorie. În perioada romană, aici au fost construite mai multe vile, cea mai cunoscută fiind reședința împăratului Tiberius.

Complexul include o grotă naturală, amenajată parțial în Antichitate și decorată cu sculpturi impresionante inspirate din mitologia greacă. Ansamblul era conceput ca un spațiu de relaxare și petrecere a timpului liber, iar vestigiile sale pot fi descoperite astăzi de vizitatori.

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De-a lungul secolelor, Sperlonga a trecut prin mai multe etape istorice, aflându-se sub stăpânirea Regatului Neapolelui și ulterior a Regatului celor Două Sicilii. Localitatea a intrat apoi în componența Regatului Sardiniei, care în 1861 a devenit Regatul Italiei.

Ce poți vizita în Sperlonga

Localitatea face parte din circuitul „Cele mai frumoase sate din Italia”, fiind apreciată atât pentru patrimoniul istoric, cât și pentru peisajele sale.

Printre principalele obiective turistice se numără centrul istoric, Vila împăratului Tiberius, Grota lui Tiberius și Muzeul Național de Arheologie. Torre Truglia este, la rândul său, un punct de atracție important.

Merită vizitate și Biserica Santa Maria și portul, unde turiștii pot descoperi atmosfera unui vechi sat pescăresc și activitățile localnicilor. Din port pornesc și excursii cu barca sau cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, precum și activități de scufundări.

În lunile de toamnă, centrul vechi devine unul dintre principalele puncte de interes. Străduțele înguste, casele albe și priveliștile asupra mării oferă un cadru potrivit pentru plimbări și fotografii.

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Ce mănânci în satul italian de pe malul mării

Bucătăria tradițională din Sperlonga este dominată de preparatele din pește și fructe de mare, dar include și produse specifice zonelor agricole din împrejurimi.

Printre specialitățile locale se numără supa de pește în stil Sperlonga, pregătită din mai multe sortimente de pește, moluște și crustacee. Hamsiile prăjite sau marinate, sardinele, calamarii și sepia sunt, de asemenea, nelipsite din gastronomia locală.

O altă specialitate este țelina albă de Sperlonga, produs care beneficiază de indicație geografică protejată (IGP). Turiștii mai pot încerca măslinele de Gaeta și brânzeturile din sudul regiunii Lazio, inclusiv cele preparate din lapte de bivoliță.

Cum ajungi în Sperlonga

Satul este traversat de drumul regional 213 Flacca, care urmează litoralul și face legătura între localități precum Terracina, Fondi, Itri, Gaeta și Formia. Mașina este una dintre variantele convenabile pentru a ajunge în zonă și pentru a explora împrejurimile.

Cei care aleg trenul pot coborî în gara Fondi-Sperlonga, situată pe linia feroviară Roma-Napoli. De aici, localitatea este accesibilă cu autobuzele de linie.