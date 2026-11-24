Populația Chinei scade de patru ani consecutiv, iar țara pierde anual milioane de locuitori. Îmbătrânirea accelerată a societății, combinată cu rigidizarea sistemului politic sub conducerea lui Xi Jinping, riscă să afecteze economia, stabilitatea internă și statutul global al Beijingului.

China pierde milioane de oameni anual Foto: Shutterstock

China riscă să-și piardă statutul de superputere mondială, pe măsură ce îmbătrânirea rapidă a populației se suprapune peste deteriorarea guvernării sub conducerea președintelui Xi Jinping.

Populația țării este în scădere pentru al patrulea an consecutiv, iar anul trecut rata natalității a coborât la cel mai redus nivel înregistrat vreodată. Beijingul nu reușește să atenueze această criză, iar politicile promovate de autorități riscă să o agraveze, susține Carl Minzner, profesor de drept la Universitatea Fordham și cercetător principal al Council on Foreign Relations din Statele Unite, într-un interviu acordat publicației Foreign Affairs.

În opinia sa, principala provocare a Chinei în secolul XXI nu este declinul demografic în sine, ci suprapunerea acestuia peste blocajul politic. Modul în care cele două fenomene evoluează împreună va influența politica externă a Beijingului, stabilitatea țării și chiar viitorul regimului Partidului Comunist Chinez.

China se îndepărtează tot mai mult de perioada reformelor economice și politice. Statul cu partid unic, apreciat cândva pentru competența sa tehnocratică, se transformă într-un regim rigid, care reacționează la evenimente în loc să le anticipeze și care depinde tot mai mult de o singură persoană.

Xi Jinping se află deja la al treilea mandat de cinci ani și se pregătește pentru un al patrulea, fără să existe un succesor evident.

„Este probabil ca liderii chinezi să adopte decizii care vor agrava tendințele demografice. De asemenea, este puțin probabil să implementeze măsurile pe care alte țări din Asia de Est le-au folosit pentru a-și proteja societățile. Toate acestea indică faptul că China de la mijlocul secolului XXI va fi mai slabă, mai rigidă și mai vulnerabilă”, a declarat Minzner.

Populația Chinei scade, iar societatea îmbătrânește accelerat

Populația Chinei a atins un nivel maxim în 2021, când țara avea aproximativ 1,4 miliarde de locuitori. De atunci, numărul acestora scade anual cu aproximativ trei-patru milioane.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 s-au născut în China 7,92 milioane de copii, în timp ce 11,31 milioane de persoane au murit.

În același an, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani reprezentau 15,9% din populație, adică aproape 224 de milioane de oameni.

Minzner estimează că proporția acestora ar putea ajunge la 30% până la jumătatea secolului și chiar la 40-50% până la sfârșitul acestuia.

Vârsta mediană a populației chineze era de 23 de ani în 1990. În prezent, aceasta se apropie de 41 de ani, ceea ce înseamnă că societatea chineză este deja mai îmbătrânită decât cea americană.

Până la jumătatea secolului, vârsta mediană ar putea ajunge aproape de 50 de ani.

Expertul consideră că aceste estimări sunt deosebit de solide pentru perioada 2050-2060, deoarece persoanele care vor face atunci parte din populația activă sunt deja născute.

Îmbătrânirea populației pune presiune pe economie și sistemul de pensii

Consecințele îmbătrânirii demografice se resimt în primul rând în economie.

Potrivit unei estimări a Fondului Monetar Internațional, în perioada 2024-2050, îmbătrânirea populației ar putea reduce anual creșterea economică a Chinei cu aproximativ două puncte procentuale.

În același timp, cheltuielile cu pensiile ar putea crește cu aproape 10% din PIB.

Problema este amplificată de existența a două sisteme distincte de pensii: unul destinat locuitorilor din mediul urban și altul pentru migranții interni și populația rurală. Fiecare dintre aceste categorii cuprinde aproximativ 700 de milioane de persoane.

Potrivit lui Minzner, pensiile acordate în cele două sisteme pot diferi chiar și de 20 de ori.

Foștii funcționari publici se pensionează la puțin peste 60 de ani și primesc pensii apropiate de salariul pe care îl aveau în activitate.

În mediul rural, situația este complet diferită: oamenii continuă să muncească atât timp cât le permite starea fizică și trebuie să suporte singuri numeroase cheltuieli.

De ce nu mai vor tinerii chinezi să aibă copii

Între anii 1980 și 2010, China a aplicat politica strictă a unui singur copil pentru fiecare familie, prin care autoritățile au încercat să limiteze forțat creșterea populației.

În 2016, Beijingul a permis familiilor să aibă doi copii. Cu toate acestea, natalitatea a continuat să scadă.

Începând din 2021, autoritățile au încercat să inverseze tendința prin construirea de creșe și grădinițe, extinderea concediilor de maternitate și acordarea unor stimulente financiare pentru familiile cu copii.

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Măsuri similare au fost aplicate anterior în Japonia, Taiwan și Coreea de Sud, fără rezultate semnificative.

Una dintre probleme este că aceste politici se adresează în principal familiilor care au deja copii, în timp ce o parte tot mai mare a tinerilor nici măcar nu mai dorește să se căsătorească.

În 2024, în China au fost înregistrate 6,1 milioane de căsătorii, cu 20,5% mai puține decât în anul precedent.

Nașterile în afara căsătoriei sunt extrem de rare în Asia de Est. Copiii născuți în afara căsătoriei reprezintă doar 1-4% din totalul nașterilor în regiune, comparativ cu aproximativ 40% în Statele Unite.

Rata fertilității este de aproximativ un copil pentru fiecare femeie în China, în timp ce în Coreea de Sud a coborât la 0,8, iar în Taiwan la 0,7.

Beijingul nu mai publică însă date considerate suficient de fiabile în această privință, deoarece subiectul a devenit unul sensibil din punct de vedere politic.

Politicile conservatoare ale Beijingului riscă să îndepărteze și mai mult femeile de căsătorie

Biroul Politic al Partidului Comunist Chinez, principalul organism de conducere al partidului, are 24 de membri. Toți sunt bărbați.

Minzner se îndoiește că aceștia înțeleg cu adevărat aspirațiile și preocupările femeilor tinere din China.

Autoritățile tind să considere drept leneși tinerii care adoptă așa-numitul stil de viață „lying flat” (a sta întins), o formă de retragere din competiția socială și profesională, apărută pe fondul perspectivelor economice tot mai slabe comparativ cu cele ale generației părinților.

În 2023, vicepreședinta Asociației de Planificare Familială din China, organizație care în trecut a contribuit la aplicarea politicilor de limitare a natalității, a lansat un apel către tineri:

„Să vă întâlniți atunci când este momentul să vă întâlniți, să vă căsătoriți atunci când este momentul să vă căsătoriți și să aveți copii atunci când este momentul să aveți copii.”

Schimbarea de discurs se reflectă și în instituțiile culturale.

La Muzeul Femeilor și Copiilor din Beijing, etajele inferioare prezintă contribuțiile femeilor în domenii precum ingineria, în timp ce etajul superior, renovat în ultimii doi ani, este dedicat rolului femeii în familie.

Minzner avertizează că statul promovează tot mai mult norme tradiționale și conservatoare privind rolurile de gen.

Aceste politici riscă să accentueze tendințele care au îndepărtat deja femeile tinere de căsătorie în Coreea de Sud și Japonia.

Ce fac alte țări asiatice pentru a combate criza demografică

Vecinii Chinei încearcă să atenueze efectele îmbătrânirii populației prin măsuri pe care Beijingul nu este dispus să le adopte.

Prima dintre acestea este imigrația forței de muncă.

În Taiwan și Coreea de Sud, în 1990, cetățenii străini reprezentau aproximativ 0,1% din populație. În prezent, proporția lor a ajuns la aproximativ 5%.

Majoritatea sunt persoane angajate în servicii de îngrijire și muncitori proveniți din Vietnam și Filipine.

A doua măsură este integrarea sistemelor de sănătate și de pensii, astfel încât accesul la servicii și protecția socială să nu depindă atât de mult de categoria profesională sau de locul de reședință.

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Minzner compară situația actuală a Chinei cu cea din ultimii ani ai dinastiei Ming, care nu a reușit să se adapteze schimbărilor și a intrat treptat într-un proces de declin.

China ar putea pierde 60 de milioane de locuitori într-un deceniu

Analiștii de la Rhodium Group estimează că China ar putea pierde aproximativ 60 de milioane de locuitori în următorii zece ani, un număr comparabil cu populația actuală a Franței.

Cele mai afectate ar urma să fie provinciile bogate de pe coasta țării, dar și sistemul național de pensii.

Declinul demografic riscă astfel să devină una dintre cele mai mari provocări strategice pentru Beijing, într-un moment în care Xi Jinping încearcă să consolideze poziția Chinei ca superputere globală.

Problema nu este doar că țara va avea mai puțini locuitori, ci că va trebui să susțină o populație tot mai îmbătrânită cu o forță de muncă în scădere, într-un sistem politic care, potrivit criticilor, devine tot mai puțin capabil să se adapteze schimbărilor.

Miza pentru China este dacă un sistem politic tot mai centralizat va putea gestiona o transformare demografică de asemenea amploare fără să afecteze perspectivele economice și ambițiile sale de putere globală.