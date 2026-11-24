Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) vrea să introducă decontarea consultațiilor oncologice multidisciplinare, cunoscute sub denumirea de „tumor board”, ca serviciu medical distinct în ambulatoriul de specialitate. Măsura ar urma să se aplice atât pacienților asigurați, cât și celor care nu au asigurare medicală, potrivit unui proiect de modificare a normelor de aplicare a Contractului-cadru, publicat de instituție.

CNAS propune decontarea consultațiilor multidisciplinare pentru bolnavii de cancer. Foto: Shutterstock

Noua variantă a documentului a fost realizată în urma discuțiilor și negocierilor purtate de CNAS cu partenerii prevăzuți de lege și include mai multe propuneri privind serviciile medicale și accesul la tratamente.

Printre schimbările propuse se numără și extinderea perioadei pentru care pot fi prescrise medicamentele incluse în contractele cost-volum. Pacienții cu afecțiuni cronice ținute sub control și care urmează o schemă de tratament stabilă ar putea primi rețete valabile pentru 90, 91 sau 92 de zile.

Prescripțiile ar putea fi eliberate de medicii de familie, de specialiștii din ambulatoriu aflați în contract cu casele de asigurări, dar și de medicii din spitale, în momentul externării.

Cu toate acestea, pacienții nu vor putea ridica din farmacie întreaga cantitate de medicamente pentru perioada respectivă dintr-o singură dată. Potrivit CNAS, eliberarea se va face treptat, în tranșe lunare.

Proiectul mai propune includerea radiografiei cefalometrice în pachetul serviciilor medicale paraclinice.

Totodată, documentul stabilește reguli privind acordarea îngrijirilor medicale și paliative la domiciliu pentru pacienții asigurați care locuiesc în județe învecinate celui în care furnizorul acestor servicii își desfășoară activitatea.

Propunerile sunt incluse în noua formă a proiectului de modificare a normelor Contractului-cadru și nu reprezintă, în această etapă, măsuri deja intrate în vigoare.