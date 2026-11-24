Aflat pe șantierul Autostrăzii A7, în zona orașului Roman, liderul PSD Sorin Grindeanu a facut o remarcă privind organizarea celor două companii din subordinea Ministerului Transporturilor, CNIR și CNAIR.

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Marți, 24 noiembrie, Grindeanu s-a aflat pe șantierul A7, însoțit de actualul și fostul ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, respectiv Ciprian Șerban. De față se aflau mai mulți lideri PSD din zona Moldovei, precum și Ciprian Pistol, directorul CNAIR.

Privind spre Cristian Pistol, șeful PSD a declarat:

„E clar că e nevoie de o singură companie, nu de două – și CNAIR și CNIR, ci una singură, care face treabă așa cum a făcut în toți acești ani”.

Declarația exprimă susținerea sa pentru o singură companie; nu reprezintă, în sine, o decizie de comasare.

Apariția CNAIR și CNIR este legată de reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR). Cadrul acestei transformări a fost stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 55/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 758 din 28 septembrie 2016.

CNAIR, noul nume al CNADNR

Ordonanța a prevăzut explicit schimbarea denumirii CNADNR în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Reorganizarea nu se limita la nume: includea modificarea obiectului de activitate, a mecanismului financiar de funcționare și transferul unor proiecte de infrastructură rutieră către compania de investiții nou-înființată.

Istoria companiei reorganizate începea însă înainte de 2016. CNADNR fusese înființată prin OUG nr. 84/2003, prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, act normativ menționat în ordonanța din 2016.

CNIR, compania de investiții prevăzută de reorganizare

Același act normativ a prevăzut înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Transferul către aceasta al unor proiecte aflate în implementare figura printre măsurile de reorganizare a fostei CNADNR. Prin urmare, CNAIR reprezenta continuarea companiei existente sub o nouă denumire și cu modificări de organizare, în timp ce CNIR era compania de investiții nou-înființată.

Cine conduce CNAIR și CNIR

La conducerea executivă a CNAIR se află Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, potrivit informațiilor publicate de Adevărul la 23 noiembrie 2026.

CNIR este condusă de Gabriel Budescu, în calitate de director general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, funcție în care este prezentat și într-un articol publicat de Economica.net la 20 noiembrie 2026.

Transferul proiectelor, de la reorganizare la conflict în instanță

Împărțirea proiectelor între CNAIR și CNIR a generat o dispută administrativă și politică, ajunsă în instanță în primăvara anului 2026. Cu doi ani înainte, la 28 martie 2024, Adevărul relata că Sorin Grindeanu semnase ordinul prin care CNIR prelua de la CNAIR o serie de investiții, între care secțiuni ale Autostrăzii A8, autostrăzile Bacău–Brașov și Ploiești–Brașov, precum și mai multe drumuri expres. Ministrul anunța atunci că transferul devenise posibil după operaționalizarea CNIR și numirea conducerii executive.

Ministerul Transporturilor reorganizează CNADNR şi înfiinţează două companii rutiere de stat

Un nou transfer, prevăzut prin Ordinul ministrului Transporturilor nr. 475 din 5 mai 2026, a fost contestat de CNAIR. Potrivit Adevărul, Curtea de Apel București a admis, la 27 mai 2026, cererea companiei și a suspendat executarea ordinului și a actelor subsecvente până la pronunțarea instanței de fond. Miza era trecerea a cinci proiecte majore la CNIR. Procesul opunea CNAIR Ministerului Transporturilor, nu direct CNIR, iar hotărârea de suspendare era executorie, dar putea fi atacată cu recurs. Era o măsură de suspendare, nu o anulare definitivă a transferului.

Disputa a fost însoțită de critici privind capacitatea CNIR de a prelua noi investiții. În articolul din 27 mai, Adevărul cita surse din CNAIR care invocau resursele administrative și tehnice ale companiei și dificultăți ale unor proceduri de achiziție. Aceste afirmații reprezentau poziția surselor citate din CNAIR, nu constatări ale instanței privind competența CNIR.

Conflictul a avut și o componentă politică. Economica.net publica la 22 mai 2026 replica lui Cristian Pistol la ceea ce acesta numea trei „atacuri publice succesive” ale secretarului de stat Horațiu Cosma. Unul dintre subiecte era tocmai transferul celor cinci proiecte în termen de 15 zile. Pistol susținea că urmase procedurile legale pentru contestarea ordinului și respingea acuzațiile că CNAIR blochează investițiile, invocând, între altele, lipsa alocării bugetare pentru Drumul Expres Arad–Oradea. Tot el făcea trimitere la dificultățile CNIR în deblocarea contractului pentru A3 Ploiești–Brașov. Acestea erau argumentele prezentate public de șeful CNAIR în apărarea poziției sale.

Controversa salariilor și revenirea ideii unei singure companii

Cele două companii au fost vizate și de o controversă comună, distinctă de disputa privind transferul proiectelor. La 4 august 2023, Adevărul relata, pe baza informațiilor obținute de redacție, despre propuneri de majorare a grilelor de salarizare în CNAIR și CNIR, în timp ce Guvernul pregătea reduceri de cheltuieli.

CNIR era condusă atunci de Cătălin Urtoi. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, spunea că majorările nu vor putea fi acordate dacă vor contraveni ordonanței de austeritate și invoca dificultatea păstrării inginerilor în competiția cu sectorul privat. Articolul privea propuneri salariale și reacția companiei, nu dovada că majorările fuseseră aprobate.