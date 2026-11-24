Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze în cazul incendiului devastator care a mistuit o parte importantă din Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Una dintre variantele analizate este ca focul să fi pornit de la o țigară uitată de un turist pe terasa unui apartament. Deocamdată, cauza exactă nu a fost stabilită oficial, iar cercetările sunt în desfășurare.

Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

La două zile de la izbucnirea incendiului, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov a revenit cu precizări privind ancheta. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, cercetările fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au fost sesizați în seara zilei de 22 noiembrie, în jurul orei 19.30, printr-un apel la numărul de urgență 112, cu privire la izbucnirea incendiului la complexul turistic.

„La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au acționat inițial pentru asigurarea unei zone de siguranță, facilitând totodată intervenția echipelor de pompieri”, au transmis reprezentanții instituției.

Ancheta este desfășurată în colaborare cu specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs incendiul. Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, printre ipotezele luate în calcul se numără și cea a unei țigări uitate pe terasa unui apartament.

Peste 3.000 de metri pătrați afectați de flăcări

Incendiul a provocat pagube importante complexului turistic. Flăcările au afectat aproximativ 3.000 de metri pătrați, iar apartamentele situate între etajele 6 și 13 au fost distruse.

1/9 INSTANT POIANA BRASOV INCENDIU ALPIN 06 INQUAM Photos Alex Nicodim jpg Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Pentru stingerea focului și împiedicarea extinderii acestuia au intervenit peste 150 de pompieri din șapte județe.

Incendiul izbucnit la hotelul din stațiunea Poiana Brașov a fost lichidat după mai bine de 36 de ore de intervenție neîntreruptă a pompierilor.

Pentru a preveni eventuale reaprinderi și a monitoriza zona, echipajele de intervenție rămân la fața locului cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Aproximativ 150 de persoane, turiști și angajați ai complexului, au fost evacuate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici persoane rănite.

În timpul intervenției, alimentarea cu gaz și energie electrică a complexului a fost oprită, pentru eliminarea riscurilor suplimentare.

De ce a fost atât de dificilă intervenția pompierilor

Intervenția echipajelor a fost îngreunată de particularitățile construcției. O parte importantă a structurii era realizată din lemn, ceea ce a favorizat propagarea focului și a făcut dificilă identificarea tuturor focarelor.

O altă problemă a fost acoperișul, prevăzut cu două straturi de tablă. Din cauza acestei structuri, flăcările au continuat să ardă în zone greu accesibile, iar pompierii au fost nevoiți să îndepărteze învelitoarea pentru a ajunge la focarele ascunse.

În timpul operațiunii au fost utilizate camere cu termoviziune și drone, care au ajutat la identificarea punctelor fierbinți și la monitorizarea zonelor afectate.

Ancheta continuă pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului. La finalizarea cercetărilor, autoritățile urmează să dispună măsurile legale care se impun.