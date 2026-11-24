Un echipaj de poliție a ajuns, marți, la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Autoritățile pot face vizite neanunțate, în contextul în care fostul candidat la prezidențiale a fost plasat în arest la domiciliu.

Călin Georgescu Foto: Inquam Photos / Anastasia Ehim

Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT. Decizia instanței este definitivă. Pe durata măsurii preventive, fostul candidat la prezidențiale nu poate părăsi locuința fără aprobarea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată.

Potrivit hotărârii instanței, Georgescu trebuie să poarte permanent o brățară electronică de supraveghere, prin intermediul căreia este monitorizat 24 de ore din 24. De asemenea, nu are voie să participe la adunări publice, manifestări sportive sau culturale și nici să dețină, să folosească ori să poarte arme.

Printre restricțiile impuse se numără și interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, membrii familiei acestuia, Ionel Rusen și martorii din dosar. Totodată, Călin Georgescu trebuie să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat și să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență.

Într-un prim discurs susținut după ieșirea din arestul preventiv, fostul candidat le-a mulțumit familiei, avocaților și susținătorilor, dar și-a îndreptat mesajul și către cei pe care i-a acuzat că l-au trădat. „Aș dori să le mulțumesc vrăjmașilor mei, detractorilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș”, a declarat acesta.