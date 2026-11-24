Liderul AUR, George Simion, a anunțat că a fost chemat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, în calitate de suspect, acuzând un demers nedemocratic al actualei puteri, însă procurorii au respins categoric orice motivație politică și au precizat că procedura de citare a fost efectuată încă din 20 noiembrie, înainte de prezentarea raportului AUR privind anularea alegerilor. Potrivit unor surse, dosarul în care a fost citat George Simion ar viza infracțiunea de instigare publică.

George Simion, chemat la Parchetul General în calitate de suspect. Foto: X

UPDATE 19.15 Parchetul General respinge acuzațiile de implicare politică în cazul George Simion. Când a fost trimisă citația

Potrivit instituției, procedura de citare a fost efectuată în cursul zilei de 20 noiembrie 2026, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Parchetul General respinge, totodată, orice interpretare potrivit căreia demersurile judiciare ar avea o motivație politică.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, a transmis instituția.

Știrea inițială

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că a fost chemat joi, 26 noiembrie, la ora 11:00, la Parchetul General, unde urmează să fie audiat în calitate de suspect. Liderul formațiunii a făcut anunțul printr-o postare publicată pe rețelele sociale, în care a lansat și acuzații la adresa actualei guvernări.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion.

Liderul AUR nu a oferit, în mesajul publicat, detalii despre dosarul în care a fost chemat la audieri și nici despre faptele pentru care ar avea calitatea de suspect.

AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Anunțul lui George Simion vine în contextul în care AUR a prezentat luni, 23 noiembrie, un raport de peste 430 de pagini referitor la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost realizat sub coordonarea deputatei Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților.

Raportul contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care a fost anulat întregul proces electoral, și solicită verificarea activității mai multor instituții, printre care CCR, SRI, SIE, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Documentul cere, de asemenea, verificarea rolului fostului președinte Klaus Iohannis în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

AUR susține că hotărârea CCR a reprezentat o uzurpare de putere și a anunțat că va sesiza Parchetul General pentru verificarea aspectelor prezentate în raport.

Documentul nu reprezintă însă o poziție adoptată prin vot de întreaga Comisie pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților. Autoarea, Laura Gherasim, a precizat că raportul este asumat în calitatea sa de președintă a comisiei, fără să substituie deliberarea membrilor acesteia.

Ce spune Administrația Prezidențială despre raportul AUR

Raportul a provocat reacții și din partea Administrației Prezidențiale. Instituția a transmis marți că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor și că majoritatea criticilor formulate de AUR își găsesc deja răspunsul în motivarea Curții Constituționale.

Potrivit Președinției, anularea scrutinului a avut la bază utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, finanțările netransparente și încălcarea legislației privind publicitatea și finanțarea campaniei electorale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat, la rândul său, prezentarea documentului drept un raport al comisiei parlamentare, afirmând că acesta este, de fapt, un raport al deputatei Laura Gherasim și al membrilor AUR din comisie.