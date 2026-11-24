Palmer Luckey, fondatorul companiei de tehnologie militară Anduril și al Oculus VR, pregătește un proiect neobișnuit: o platformă industrială plutitoare, amplasată în apele internaționale, în largul coastelor SUA, unde companiile ar putea funcționa cu mai puține restricții locale și statale.

Un miliardar american vrea să construiască un oraș plutitor în largul SUA Foto: X / Palmer Luckey Anduril Industries @PalmerLuckey

Miliardarul american Palmer Luckey a dezvăluit planurile pentru SLAB, o structură plutitoare de mari dimensiuni, pe care intenționează să o dezvolte în apele internaționale din apropierea coastelor Statelor Unite. Proiectul ar urma să găzduiască activități industriale și comerciale care necesită infrastructură extinsă și care sunt afectate, în opinia sa, de reglementările existente pe teritoriul american.

Printre domeniile vizate se numără prelucrarea metalelor, cercetarea și tratamentele medicale, desalinizarea apei, rafinarea petrolului și industria chimică.

Luckey susține că obiectivul este construirea unei infrastructuri mai ieftine decât achiziționarea terenurilor și care să nu fie supusă acelorași restricții impuse de autoritățile statale și locale.

„Scopul era să fie mai ieftin decât terenul și să nu fie supus legilor statale și locale care afectează industrii americane esențiale precum prelucrarea metalelor, cercetarea și tratamentele medicale, desalinizarea, rafinarea petrolului, ingineria chimică și altele”, a explicat antreprenorul, conform publicației New York Post.

Acesta a descris proiectul drept o alternativă la reglementările pe care le consideră învechite sau nepotrivite pentru dezvoltarea industriei americane.

O structură proiectată să reziste 1.000 de ani

Unul dintre cele mai ambițioase elemente ale inițiativei este durata de viață pe care ar urma să o aibă construcția. Potrivit lui Palmer Luckey, SLAB este concepută pentru o durată de funcționare de până la 1.000 de ani.

Proiectul nu a fost conceput recent. Antreprenorul susține că a început să lucreze la această idee în 2014, după ce Facebook a cumpărat Oculus, compania de realitate virtuală pe care o fondase, pentru aproximativ două miliarde de dolari.

O parte din banii obținuți în urma tranzacției ar fi fost folosiți pentru dezvoltarea proiectului. În 2017, Luckey și câțiva apropiați ar fi atras finanțare la o evaluare de un miliard de dolari.

Miliardarul afirmă că inițiativa a înregistrat progrese importante, dar admite că mai este mult până la realizarea ei.

Cât de departe de coastă ar urma să fie construită platforma

Un alt aspect important al proiectului este amplasarea sa în raport cu teritoriul american. Întrebat cât de departe de coastă ar trebui să fie instalată structura pentru a evita jurisdicția SUA, Luckey a indicat o distanță de trei mile.

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Potrivit publicației TechRadar, SLAB ar urma să ofere infrastructură pentru industrii care au nevoie de spații extinse și instalații specializate. Printre provocările pe care le ridică inițiativa se numără rezistența construcției la expunerea permanentă la apa sărată, întreținerea instalațiilor și logistica necesară desfășurării activităților industriale în largul oceanului.

Deocamdată, nu au fost anunțate un calendar concret al construcției, o locație exactă sau specificații tehnice detaliate.

De la un proiect industrial la o metropolă plutitoare

Dezvăluirea inițiativei a venit după ce au apărut informații că Luckey ar lucra la un centru de date pentru inteligență artificială amplasat pe o platformă plutitoare.

Antreprenorul a respins această interpretare, susținând că proiectul este mult mai vechi și are obiective diferite. Pentru a ilustra conceptul, acesta a publicat pe platforma X o imagine generată cu inteligență artificială, în care apare o structură masivă construită pe ocean, cu clădiri, spații industriale și zone verzi.

SLAB se înscrie în conceptul de seasteading, care presupune construirea unor așezări permanente sau de lungă durată pe mare, unele dintre inițiativele de acest fel urmărind și obținerea unei autonomii față de sistemele administrative tradiționale.

Ideea nu este nouă în rândul miliardarilor din tehnologie. În 2008, investitorul Peter Thiel a finanțat cu 1,7 milioane de dolari The Seasteading Institute, o organizație care promova dezvoltarea unor comunități plutitoare. În 2017, acesta a ajuns însă la concluzia că proiectul nu era fezabil.