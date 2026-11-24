Familiile care îngrijesc părinți vârstnici sau persoane dependente ar putea beneficia de sprijinul unui specialist care să le ajute să găsească servicii medicale și sociale, să organizeze îngrijirea la domiciliu și să navigheze printr-un sistem adesea greu de înțeles. Institutul pentru Îmbătrânire Activă intenționează să propună introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a unei noi profesii, cea de „consilier pentru aparținătorii persoanelor vârstnice și dependente”.

România ar putea introduce o nouă profesie pentru familiile care îngrijesc părinți vârstnici Foto: arhivă

Propunerea a fost anunțată marți, 24 noiembrie, de dr. Alexandra Dobre, la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului. Inițiativa pornește de la o problemă cu care se confruntă tot mai multe familii: responsabilitatea îngrijirii unui părinte care nu se mai poate descurca singur ajunge, de cele mai multe ori, pe umerii copiilor, care trebuie să găsească soluții fără să știe întotdeauna ce servicii există sau cum pot fi accesate.

Noul consilier ar urma să fie un punct de sprijin pentru aparținători. Potrivit descrierii prezentate de Alexandra Dobre, acesta i-ar putea îndruma către servicii medicale și sociale, ar identifica furnizori de îngrijire la domiciliu, ar ajuta la organizarea intervențiilor necesare și ar menține legătura cu instituțiile implicate. Rolul său ar include și sprijin emoțional pentru membrii familiei, precum și identificarea semnelor de epuizare.

„După externarea mamei, vreau să știe pe cine poate suna ca să afle ce servicii există și cum le poate accesa”, a explicat Alexandra Dobre.

Propunerea urmează să fie pregătită pentru Ministerul Muncii, cu atribuții și cerințe de formare profesională clar definite. Deocamdată, nu au fost prezentate detalii despre pregătirea necesară pentru această ocupație, modul în care ar urma să fie finanțată sau instituțiile care ar putea furniza serviciul.

Îngrijirea părinților vârstnici, o responsabilitate care apasă pe familii

Problema nu se limitează la găsirea unui medic sau a unei persoane care să ajute la treburile zilnice. Familiile trebuie să coordoneze consultații, tratamente, recuperare, îngrijire la domiciliu și, uneori, servicii rezidențiale. În paralel, aparținătorii încearcă să își păstreze locul de muncă și să gestioneze costurile îngrijirii.

Situația este și mai complicată atunci când copiii locuiesc în alt oraș sau în străinătate. Un părinte poate avea nevoie de ajutor imediat după externare, dar familia nu știe întotdeauna ce servicii sunt disponibile, unde trebuie să se adreseze și cât costă acestea.

„Gândiți-vă la o femeie care se întoarce acasă după o externare. Are recomandările medicului în geantă. În prima dimineață acasă, îi este greu și să-și facă o cană de ceai. Fiica ei locuiește în alt oraș. Cine vine să vadă de ce are nevoie? Și cine o ajută și săptămâna viitoare?”, a spus Alexandra Dobre.

Datele Barometrului ECHO, realizat de CURS pe un eșantion de 1.500 de persoane cu vârsta de cel puțin 60 de ani, indică amploarea unor vulnerabilități. Potrivit rezultatelor prezentate la congres, 37% dintre respondenți spun că se simt singuri frecvent, 13% afirmă că nu au pe cine să se bazeze atunci când au nevoie, iar 53% au nevoie frecvent de ajutor în activitățile de zi cu zi sau depind de o altă persoană.

"Ne-am despărţit! Îi mai dau o nouă şansă?"

Aceste situații arată că nevoia de sprijin nu privește doar persoanele vârstnice, ci și familiile care preiau responsabilitatea îngrijirii lor.

Cine va plăti pentru noul serviciu?

Introducerea unei ocupații în COR nu înseamnă automat că serviciul va deveni disponibil pentru familii. Rămân de clarificat modul în care vor fi pregătiți și certificați specialiștii, instituțiile în care vor putea lucra și, mai ales, cine va suporta costurile: statul, autoritățile locale sau familiile.

Dacă serviciul va fi disponibil doar contra cost, familiile cu venituri reduse ar putea avea în continuare dificultăți în a obține sprijin. Dacă va fi integrat în sistemul public de asistență socială, va conta capacitatea primăriilor și a instituțiilor specializate de a angaja personal și de a acoperi cererea.

Noua ocupație ar putea crea o legătură între familii și serviciile existente, însă eficiența ei va depinde de existența unor servicii către care consilierii să poată îndruma oamenii. Un specialist care explică unde poate fi găsită îngrijirea nu rezolvă problema dacă serviciile nu există în localitatea respectivă sau sunt prea scumpe.

Alte măsuri anunțate pentru 2027

Pe lângă propunerea privind noua ocupație din COR, Alexandra Dobre a prezentat alte inițiative pe care Institutul intenționează să le dezvolte în 2027.

Printre acestea se numără o clasificare voluntară Family Friendly pentru companii, în cadrul Pactului pentru Demografie. Evaluarea ar urma să țină cont de măsuri precum programul flexibil, zilele libere plătite pentru îngrijirea membrilor familiei și sprijinul oferit angajaților pentru identificarea serviciilor necesare.

Este anunțată și organizarea primului Târg de Servicii pentru Seniori la ROMEXPO, unde furnizorii publici și privați ar urma să prezinte servicii de îngrijire la domiciliu, recuperare și tehnologii de sprijin, alături de condițiile de acces și costuri.

Tot în ianuarie 2027 este programată deschiderea oficială a Centrului de Zi pentru Seniori al Institutului. Acesta ar urma să ofere activități de mișcare adaptată, socializare și orientare către servicii, iar seniorii vor putea propune și coordona propriile activități.

O altă direcție vizează extinderea atelierelor de siguranță digitală în biblioteci, centre de zi și localități mici, pentru ca persoanele vârstnice să poată recunoaște mesajele suspecte și tentativele de fraudă online.

Potrivit unei cercetări realizate împreună cu ING Bank România, pe un eșantion de 701 persoane bancarizate cu vârsta de peste 50 de ani, peste șase din zece respondenți au declarat că s-au confruntat cu cel puțin o tentativă de fraudă online. Doar 36% au afirmat că verifică informația înainte de a reacționa într-o situație suspectă.

Cele cinci măsuri urmează să fie incluse în Declarația Congresului, alături de parteneri și termene de implementare. Organizatorii spun că la ediția următoare vor prezenta rezultate privind numărul companiilor clasificate Family Friendly, utilizarea Centrului de Zi, extinderea atelierelor digitale și stadiul propunerii de introducere a noii ocupații în COR.