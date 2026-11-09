Victoria clară a democraților la alegerile intermediare a adus o undă de entuziasm în tabăra anti-Trump, însă dincolo de festivisme se ascunde o ecuație politică extrem de riscantă. În timp ce Donald Trump caută să forțeze numiri și decizii pe repede înainte în ultimele săptămâni de interimat, adevărata amenințare pentru învingători vine chiar din interior. Politologul Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și la Universitatea Paris-Est Créteil, avertizează că fără reforme sociale concrete și în lipsa unei gestionări atente a rivalităților interne, succesul de azi al democraților se poate transforma rapid într-un eșec major la alegerile prezidențiale.

Democrații și fanii lor sărbătoresc o victorie importantă împotriva lui Trump Foto: Unsplash

Un alt risc major este ca războiul ideologic dintre Bernie Sanders și aripa centristă ar putea destabiliza partidul democrat.

Între timp, Donald Trump va încerca să reducă proporțiile înfrângerii și să obțină anumite succese în politica externă. Sergiu Mișcoiu este însă rezervat în privința șanselor președintelui de a obține realizări notabile în a două jumătate a celui de-al doilea mandat la Casa Albă.

„Cu siguranță că Trump va încerca să închidă anumite capitole pe care le-a deschis și pe care le poate închide, dar nu știu dacă și Iranul și Ucraina fac parte din acest lot, pentru că sunt mult prea importante și exclud posibilitățile de timp pe care le are. Dar în ceea ce privește menajul intern, numiri, schimbări executive, eventual numiri de ambasadori și alte asemenea lucruri, probabil că va încerca să miște lucrurile pe repede înainte acum. Ceea ce evident că nu face parte din obiceiul instituțional așezat al Statelor Unite — obicei care spune că în perioadele acestea de interimat la o nouă putere care prinde contur, trebuie să se abțină în a face lucruri care să angajeze noul lider, fiindcă ele sunt de fapt retrospective și nu prospective”, spune Mișcoiu.

Blocajul din politica externă

Chiar și așa, Donald Trump se va lovi de anumite limite și nu va reuși să rezolve dosarele de politică externă care reprezintă o miză aparte pentru el. Sergiu Mișcoiu este sceptic în ce privește posibilitatea ca președintele american să ducă la sfârșit războaiele din Ucraina și Iran până pe 4 ianuarie, când va fi „uns” noul Congres dominat de democrați. Ulterior, va apărea desigur tentația ca Donald Trump și democrații din Congres să se învinovățească reciproc pentru orice eșec de politică externă.

„Eu nu cred că va accelera în mod special acum pentru Ucraina sau pentru Iran. Evident că va încerca să arate că oprește un război din Iran, deci dacă va face ceva, vor fi pași înapoi în ceea ce privește Iranul, pentru a avea mai apoi motive să spună că tentativele sale sunt zădărnicite de către majoritatea democrată din Congres, pe care cu siguranță o va învinui de tot ceea ce se întâmplă în viitorul apropiat. Nu cred însă că va avansa masiv în aceste dosare fără să se consulte minimal cu democrații”, mai spune expertul.

Furia progresistă vs. pragmatismul centrist

Pentru democrați apar și primele provocări, după marea sărbătoare prilejuită de victoria clară de la alegerile intermediare. Un aspect important îl reprezintă și felul în care centriștii din partid și cei aflați mai spre extrema stângă vor reuși să colaboreze. Democrații progresiști sau chiar ultraprogresiști ar putea să încerce să-și maximizeze succesele în detrimentul colegilor. Printre cei mai activi este Bernie Sanders, politician de stânga, considerat una dintre cele mai progresiste și radicale figuri din politica mainstream din Statele Unite.

„În primul rând, există o concurență destul de clară între o franjă ceva mai stângistă, care a avut mai multe de câștigat în această campanie electorală, inspirată în discursul său în special de coloratura socială și nu de cea legată de minorități, condusă de Bernie Sanders. Până la urmă, Bernie Sanders a avut un rol esențial, deși nu a fost candidat în aceste alegeri, în orientarea acestui discurs, în alegerea candidaților de pe flancul stâng al democraților, în constituirea unei retorici împotriva establishmentului (inclusiv în interiorul partidului) și, datorită tipului de alegeri pe care l-am văzut, a avut câștig de cauză. Însă avem și cealaltă franjă, mai clasică, a democraților moderați, care sunt instituționaliști, sunt orientați către un mix între mediul de afaceri și baza partidului și care includ reprezentanți ai unei generații mai tinere”, explică Sergiu Mișcoiu.

Profesorul Sergiu Mișcoiu avertizează că democrații nu își pot permite greșeli Foto: Arhivă personală

Democrații centriști au reprezentanți de marcă precum Colin Allred. Spre deosebire de Sanders, el este considerat un politician centrist și moderat în cadrul democraților și își construiește platforma pe pragmatism, cooperare bipartizană și politici de centru. Astfel, o provocare importantă va fi pentru învingători gestionarea unei anumite rivalități între cele două aripi.

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„Un exemplu bun pentru centriști este noul ales senator de Texas, Colin Allred. Printre aceștia există o diferență de viziune. Au pedalat pe aliniamente diferite și va exista, în mod cert, o concurență pentru desemnarea viitorului candidat democrat la Casa Albă”, adaugă Mișcoiu.

Avertisment pentru 2028

Anumite tensiuni au fost evidente încă din anii trecuți, iar concurența dintre cele două aripi ale Partidului Democrat a provocat turbulențe care însă au fost gestionate foarte bine până acum.

„O concurență pentru alegerile primare a existat întotdeauna și în Partidul Republican, și în Partidul Democrat, mai ales la finalizarea celui de-al doilea mandat al unui președinte. Însă această concurență poate să ajungă în momente foarte sensibile la discordie, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu desemnarea lui Abdul El-Sayed la funcția de candidat pentru senatorială în Michigan și defecțiunea de ultimă oră a unei congresmene, Haley Stevens. S-ar putea întâmpla și pe viitor dacă, de exemplu, un candidat orientat ideologic fie foarte spre centru, fie foarte spre stânga, ar nemulțumi cealaltă parte a partidului. Și va fi mult mai periculos în economia alegerilor prezidențiale din 2028, când trebuie să mulțumești o franjă mult mai largă de public”, punctează Sergiu Mișcoiu.

Unitate fragilă la democrați, fisuri tot mai mari în MAGA

Vestea bună pentru democrați și pentru simpatizanții lor este că în acest moment există încă o anumită unitate în rândul membrilor partidului.

„Deocamdată, totuși, democrații și-au câștigat alegerile. Au o generație tânără și dinamică de aleși care a mers pe valul acesta al respingerii trumpismului și care a abordat o serie de subiecte mult mai apropiate de preocupările sociale ale publicului democrat, cu un rezultat foarte bun”, mai afirmă el.

De partea cealaltă, republicanii încearcă să-și revină după eșecul usturător din midterm elections, iar tensiunile încep să apară în rândul lor. Vicepreședintele JD Vance, mâna dreaptă a lui Donald Trump, și-a criticat șeful direct după înfrângere și a dat vina pe războiul din Iran, declanșat chiar de președinte.

Totuși, Sergiu Mișcoiu consideră că nu numai războiul din Iran a contribuit la acest picaj republican și MAGA. Pe lângă obișnuita erodare a partidului care a dat președintele în funcție și care a dominat cele două camere ale Congresului, republicanii au făcut și alte erori. Democrații, spune profesorul clujean, trebuie să observe lucid gafele rivalilor politici, să învețe din ele și să evite să le repete. Aceasta ar fi o altă lecție pentru democrați și un alt risc care ar putea duce la eșecuri în viitoarele campanii electorale, începând cu alegerile prezidențiale din 2028.

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„Distanța enormă dintre promisiuni și programul aplicat este ceea ce constituie greșeala principală a trumpismului în general și a mișcării MAGA în mod particular, iar democrații trebuie să înțeleagă foarte limpede că această distanță ar putea să îi coste foarte scump. Până la urmă, un Trump care se reabilitează relativ și își găsește, mai ales, un succesor mai convingător poate oricând să speculeze indecizia Congresului. Și riscul ar consta și în faptul că măsurile luate de Congres ar putea să nu fie suficient de adaptate realităților și să nu fie fidele promisiunilor electorale. În felul acesta, există riscul, deloc de neglijat, ca democrații să fie măcinați mărunt de propriile greșeli, dacă le vor face”, punctează Mișcoiu.

Testul politicilor sociale

Asta înseamnă, mai spune Sergiu Mișcoiu, că democrații vor trebui să-și implementeze programul anunțat în campanie și să-și respecte alegătorii.

„Avem o serie de promisiuni importante legate de lucruri de bază, multe dintre ele ținând de un program, dacă doriți, de centru-stânga, rar aplicat în Statele Unite. Până la urmă, foarte rar am avut în Statele Unite un Congres dominat de noua franjă liberală a democraților, ce e o franjă chiar de centru-stânga social-democrată. Fiindcă există promisiuni care sunt de natură social-democrată, legate de prețul vieții, de prețul alimentelor, combustibilului, îngrijire socială, intervenții în domeniul sanitar și așa mai departe. Va trebui să existe în mod meticulos o încercare a Congresului de a aplica aceste politici, nu altele, iar un război de uzură cu Trump și încercarea de a-l blama în continuu pe Trump pentru nerealizările următorilor doi ani, dacă vor înlocui livrarea de acte legislative care să sprijine categoriile populare, vor avea un efect de bumerang împotriva democraților”, conchide profesorul Sergiu Mișcoiu.