Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani, au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzate că au pus la cale o operațiune de manipulare a alegerilor prezidențiale din mai 2025. Pentru a crea aparența unei întâlniri secrete între doi candidați la președinție și Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, membrii grupării au angajat actori. Ulterior, au publicat fotografii trucate, cu trei zile înaintea primului tur de scrutin.

Foto: Elena Lasconi/FB

Potrivit DIICOT, gruparea de criminalitate organizată a fost constituită în martie 2025, cu scopul de a produce un material video care să prezinte o presupusă întâlnire conspirativă între doi candidați la alegerile prezidențiale și un general în rezervă.

Procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor cinci inculpați prin rechizitoriul din 24 noiembrie 2026. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, sub forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Florian Coldea. Foto: Elena Lasconi/FB

Cum au fost realizate imaginile false

Anchetatorii susțin că, în aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și produs materialul video, sub coordonarea inculpatului în vârstă de 53 de ani. Pentru realizarea acestuia, au închiriat un spațiu destinat filmărilor și au contractat serviciile unor actori, ale unui costumier și ale unui machior.

Gruparea a făcut eforturi financiare și logistice pentru ca înregistrarea să pară cât mai autentică. Actorii au fost machiați profesionist, astfel încât să semene cu persoanele reale, iar la filmări au fost folosite autoturisme de același tip cu cele utilizate de acestea.

Filmările au fost realizate noaptea, de la distanță și în condiții de lumină redusă. Ulterior, materialul a fost editat prin suprapunerea imaginilor cu fețele persoanelor reale peste cele ale actorilor.

Fotografiile au fost publicate înaintea primului tur

După realizarea materialului video, membrii grupării au extras și prelucrat cinci fotografii, pe care le-au distribuit la 1 mai 2025, pe o rețea de socializare.

Potrivit procurorilor, inculpații au determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să publice imaginile primite prin e-mail, fără ca aceasta să cunoască faptul că erau false.

Anchetatorii susțin că scopul operațiunii era influențarea votului alegătorilor, prin prezentarea unei situații nereale cu privire la doi dintre candidații la Președinția României, cu puțin timp înaintea primului tur de scrutin din mai 2025.

DIICOT precizează că membrii grupării au urmărit să obțină un material suficient de credibil încât să convingă persoana care urma să publice fotografiile de autenticitatea acestora.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București

Pe 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Elena Lasconi a publicat pe Facebook cinci fotografii care sugerau existența unei întâlniri între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Aceasta nu cunoștea caracterul fals al acestora. Fotografiile îi fuseseră transmise prin intermediul poștei electronice.

Cei trei au contestat autenticitatea imaginilor, iar Nicușor Dan și Victor Ponta au depus plângeri penale.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București pentru soluționare.

Procurorii subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele acuzate.