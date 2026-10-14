Negocierile pentru formarea unui nou guvern au intrat într-o nouă etapă, după ce Sorin Grindeanu a anunțat oficial că PSD va intra în Executivul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Cabinetul ar urma să includă atât reprezentanți ai social-democraților, cât și miniștri tehnocrați. PNL și UDMR vor vota învestirea, programată pentru 20 octombrie, dar vor rămâne în opoziție. Într-o analiză pentru „Adevărul”, consultantul și comentatorul politic Adrian Zăbavă a analizat șansele noului guvern, strategia liberalilor și principalele provocări economice ale viitoarei guvernări.

PNL rămâne în opoziție Foto: Inquam

Ce urmărește PNL prin susținerea unui guvern în care intră PSD

PNL a anunțat că va vota învestirea Guvernului Niculescu, dar nu va participa la guvernare. Liberalii iau în calcul un acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective și măsuri, fără să formeze o nouă coaliție cu PSD.

În această formulă, partidul ar putea contribui la instalarea unui guvern cu puteri depline, păstrându-și în același timp distanța față de deciziile Executivului. Potrivit lui Adrian Zăbavă, această poziționare îi permite PNL să își justifice votul prin angajamentele asumate de premier.

„E situația favorabilă pentru PNL pentru că va fi votat acest guvern, va fi învestit acest guvern pe aceste promisiuni. Dacă ele nu vor fi duse la capăt, va fi problema guvernului și a PSD-ului, nu a PNL-ului”, a explicat consultantul politic.

Rămâne însă de văzut câtă influență vor putea exercita liberalii asupra deciziilor guvernamentale fără să dețină portofolii ministeriale. Un eventual acord poate stabili obiective comune, însă aplicarea lor va depinde de premier și de partidele care participă efectiv la guvernare.

În plus, faptul că PNL votează învestirea nu înseamnă că va susține automat toate măsurile viitorului cabinet. Din opoziție, liberalii vor putea negocia punctual susținerea unor inițiative și vor putea critica deciziile cu care nu sunt de acord.

Rectificarea bugetară și deficitul, printre urgențele noului guvern

Dincolo de negocierile politice, viitorul Executiv va trebui să gestioneze probleme economice și bugetare urgente. Adrian Zăbavă consideră că prioritățile imediate sunt rectificarea bugetară, pregătirea bugetului și menținerea credibilității României în fața agențiilor de rating.

„În aceste șase luni e nevoie să se acopere niște urgențe care țin prima dată de rectificare, ulterior de buget și de păstrarea credibilității față de agențiile de rating și alte lucruri asociate”, a declarat consultantul.

O altă temă este legea salarizării unitare. Adoptarea acesteia rămâne incertă, chiar dacă, potrivit lui Zăbavă, nu mai reprezintă un jalon din PNRR.

În privința politicilor fiscale și economice, marja de manevră a viitorului guvern va fi limitată de situația finanțelor publice. Consultantul consideră că PSD nu își va putea permite să se îndepărteze semnificativ de constrângerile fiscal-bugetare fără ca efectele să se reflecte rapid în evaluările agențiilor de rating.

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„Nu mai suntem în situația în care putem să cheltuim astăzi bani și să fim trași de urechi peste doi ani, așa cum s-a întâmplat acum. Orice problemă legată de viabilitatea fiscal-financiară a României se vede la primul raport al agenției de rating”, a explicat Adrian Zăbavă.

Prin urmare, viitorul cabinet va trebui să găsească un echilibru între angajamentele politice ale PSD și necesitatea respectării țintelor bugetare. În același timp, premierul va trebui să gestioneze relația cu partidele care susțin guvernul în Parlament, dar care nu își asumă participarea la Executiv.

Va pierde PNL electorat dacă votează guvernul PSD-tehnocrat?

Decizia de a vota învestirea unui cabinet în care PSD va participa la guvernare, fără ca PNL să intre în Executiv, ar putea genera nemulțumiri în rândul unei părți a electoratului liberal. Adrian Zăbavă nu consideră însă că PNL va avea de pierdut în mod semnificativ din această decizie, mai ales dacă liberalii își vor justifica votul printr-un acord cu premierul desemnat.

„Nu cred că PNL va avea de pierdut de pe urma faptului că oferă acest vot la momentul învestirii guvernului PSD, mai ales dacă o face pe seama sau având ca argument un acord semnat de ambele părți, de PNL și de premier”, a declarat consultantul.

În opinia sa, nemulțumirea ar putea fi mai pronunțată în rândul electoratului USR, partid care se opune susținerii unui guvern din care face parte PSD.

Pentru PNL, provocarea va fi să explice de ce votează instalarea unui cabinet în care nu dorește să intre și cum va putea influența direcția guvernării fără reprezentanți în Executiv. În același timp, liberalii vor trebui să își păstreze capacitatea de a critica deciziile guvernului și de a se delimita de eventualele măsuri controversate.

Votul din 20 octombrie va arăta dacă formula negociată poate pune capăt blocajului politic. Dincolo de obținerea majorității necesare, stabilitatea noului cabinet va depinde de relația dintre PSD, care intră la guvernare, și partidele care îi oferă sprijin parlamentar fără să participe la Executiv, precum și de capacitatea premierului de a pune în aplicare angajamentele asumate.

Anunțul PSD

Amintim că PSD a decis miercuri, 14 octombrie, ca partidul să intre la guvernare alături de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia a fost luată în unanimitate, iar social-democrații au stabilit și lista miniștrilor care vor face parte din viitorul cabinet.

Formula negociată prevede participarea PSD la Executiv, alături de tehnocrați propuși de președintele Nicușor Dan pentru portofolii importante, precum Finanțele, Apărarea și Externele. În schimb, PNL și UDMR au anunțat că vor vota guvernul și programul de guvernare, fără să participe la Executiv.

Potrivit lui Adrian Zăbavă, semnalele transmise de cele două formațiuni privind susținerea cabinetului sporesc șansele ca acesta să obțină voturile necesare în Parlament.

„Informațiile apărute pe surse despre componența viitorului cabinet, precum și declarațiile PNL și UDMR, care și-au arătat deschiderea de a vota acest guvern, ne fac să credem că șansele ca acesta să treacă sunt destul de mari”, conchide consultantul politic.