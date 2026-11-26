Administrația președintelui american Donald Trump a renunțat, deocamdată, să mai folosească propunerile de acorduri comerciale drept stimulent pentru ca Rusia să pună capăt războiului din Ucraina, susține Financial Times, care citează cinci oficiali familiarizați cu discuțiile.

Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova Foto: X

Potrivit surselor, decizia vine după ce Kremlinul a manifestat un interes redus pentru proiectele propuse în domeniul energiei și al aviației.

Negociatorii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, le-au spus oficialilor europeni că parteneriatele corporatiste nu mai sunt un element central al ofertei SUA față de Rusia. Atenția s-a mutat acum asupra chestiunilor teritoriale și de securitate.

În ultimele luni, cei doi au lansat mai multe idei pentru perioada de după război. Printre ele se numără investiții ale companiilor americane în proiecte petroliere rusești și în fabrici de titan, dar și reluarea livrărilor de gaze prin conducte către Europa. Scopul era ca aceste avantaje financiare să-l convingă pe Vladimir Putin să încheie invazia la scară largă a Ucrainei.

Sursele spun că oficialii ruși au reacționat inițial pozitiv, văzând în perspectiva unor afaceri o cale de a-i menține atenția lui Trump. Ulterior, Kremlinul s-ar fi răcit față de aceste idei. Moscova insistă ca Ucraina să cedeze teritorii și să facă alte concesii pe care Kievul le consideră inacceptabile în schimbul păcii.

La ultima rundă de negocieri de la Abu Dhabi, de la începutul acestei luni, oficialii ruși au arătat puțin interes pentru oferte comerciale și și-au înăsprit, în schimb, cerințele. Ei le-au transmis americanilor că Putin nu este pregătit pentru înțelegeri suplimentare care i-ar îmblânzi poziția.

„S-a spus foarte clar că rușii nu sunt interesați de așa ceva“, a declarat unul dintre oficiali.

Alți oficiali americani au ajuns deja la concluzia că Putin nu este ghidat de interese economice, ci urmărește să câștige războiul. „Americanii au început treptat să înțeleagă mai bine de ce au nevoie părțile aflate în conflict“, a spus unul dintre interlocutori.

Un alt oficial a afirmat că strategia acordurilor economice a trecut „pe planul doi“, iar SUA au revenit la o abordare „mai tradițională“ a negocierilor, bazată pe principiul „teritorii în schimbul păcii“.

O sursă care cunoaște poziția lui Putin spune că liderul de la Kremlin nu intenționează să accepte niciun acord care nu prevede noi concesii teritoriale din partea Ucrainei.

„Dacă ceea ce propun ei este, practic, un articol 5 fără NATO, iar Zelenski cedează Donbasul, atunci este de fapt o înțelegere destul de avantajoasă pentru Ucraina. Orice garanții de securitate pentru Ucraina presupun renunțarea la teritoriu la un moment dat, iar ucrainenii înțeleg asta“, a adăugat sursa.

Presa a scris anterior că administrația Trump le-a transmis oficialilor europeni și ucraineni că vrea ca Ucraina și Rusia să semneze un acord de pace până la începutul lunii ianuarie 2027. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kushner și Witkoff doresc să încheie un acord până în ianuarie. Trump a râs de afirmația lui.

Fost ambasador american: politica administrației Trump subminează propunerea lui Kushner de garanții de securitate pentru Ucraina

Fostul ambasador american Daniel Fried avertizează că politicile administrației Trump contrazic propunerea lui Jared Kushner de garanții de securitate pentru Ucraina, similare articolului 5 al NATO. Într-un text publicat marți, 24 noiembrie, în Just Security, Fried susține că administrația își subminează propriul emisar prin apropierea de Vladimir Putin, prin lipsa de reacție față de rezistența Moscovei și prin reducerea prezenței militare americane în Europa.

Fried, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice, spune că un angajament de apărare cu valoare juridică obligatorie din partea SUA ar putea oferi baza unei păci durabile. El se întreabă însă dacă Washingtonul este cu adevărat pregătit să pună în practică angajamentele discutate de negociatorii săi.

Propunerea lui Kushner

Kushner a declarat joi, 19 noiembrie, la Berlin, că Trump este deschis la extinderea unor garanții de securitate pentru Ucraina, modelate după articolul 5 al NATO, cu condiția să servească interesele naționale ale SUA. Duminică, într-o postare, el a precizat că angajamentele americane ar urma procedurile constituționale și pe cele ale Congresului.

Fried interpretează acest lucru ca pe o posibilă deschidere spre un tratat de apărare reciprocă, care ar necesita aprobarea a două treimi din Senatul american. Un astfel de angajament ar fi mult mai ferm decât asigurările primite de Ucraina prin Memorandumul de la Budapesta din 1994. Trump nu a susținut încă oficial acest aranjament de apărare colectivă.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat vineri, 20 noiembrie, că Moscova consideră inacceptabile asemenea garanții.

„Concesii fără presiune“

Fried dă ca exemplu acordul din 9 octombrie prin care Washingtonul a convenit să importe motorină rusească. În opinia lui, decizia a subminat eforturile de lungă durată de a limita veniturile Moscovei din război.

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El îl menționează și pe Trump, pentru atitudinea față de Putin la summitul trilateral cu președintele chinez Xi Jinping, ținut săptămâna trecută la Shenzhen. Fried vede în ea un semn că Washingtonul nu vrea să facă presiuni asupra Rusiei.

Forța europeană și sprijinul american

La summitul de joi de la Berlin, liderii europeni au reafirmat planurile pentru o forță multinațională care să acționeze în Ucraina după un armistițiu. Potrivit declarației comune, forța condusă de europeni ar primi sprijin american și ar ajuta la securizarea spațiului aerian, a apelor și a teritoriului Ucrainei, în timp ce armata ucraineană ar fi reconstruită. Liderii europeni și-au reafirmat și angajamentul de a adopta măsuri cu valoare juridică obligatorie în cazul unui nou atac rus.

Fried citează evaluări private ale unor ofițeri europeni de rang înalt, potrivit cărora sprijinul american ar permite coaliției să ofere informații, logistică, acoperire aeriană și, eventual, trupe terestre specializate.

„NATO 3.0“ și Pentagonul

Fostul ambasador se întreabă cum ar putea Washingtonul să își asume o nouă obligație de apărare colectivă față de Ucraina, în timp ce urmărește reducerea trupelor americane din Europa. El îl indică pe Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru politici și principal susținător al strategiei „NATO 3.0“, care prevede ca aliații europeni să-și asume mai multă responsabilitate pentru apărarea continentului.

La reuniunea Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei de la Bruxelles, din 17 noiembrie, Colby a criticat loviturile ucrainene în interiorul Rusiei. El a susținut că acestea nu grăbesc sfârșitul războiului și nici nu au încetinit semnificativ avansul rus. Declarațiile au atras critici dure din partea Germaniei și Marii Britanii și au scos la iveală diviziuni între partenerii occidentali ai Ucrainei în privința modului de a face presiuni asupra Moscovei.

O ocazie ratată la Berlin

Trump a participat telefonic, joi, la summitul „Coaliției de voință“, la scurt timp după întâlnirea cu Putin și Xi la Shenzhen. Fried spune că a fost o ocazie de a anunța sprijinul SUA pentru aranjamentele de securitate postbelice ale Europei. În schimb, Trump a pus la îndoială amploarea ajutorului european pentru Ucraina și și-a exprimat convingerea că Putin vrea pace.

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Motivațiile lui Kushner

Fried admite că inițiativa lui Kushner ar putea fi o încercare de a se poziționa înaintea unei eventuale analize a rolului și intereselor sale diplomatice în Congres. Nu exclude însă nici explicația opusă: că Jared Kushner încearcă cu adevărat să orienteze politica americană spre un acord realizabil.

Într-un interviu pentru Kyiv Post, dinainte de summitul de la Shenzhen, Fried avertizase că concesiile făcute de Trump Moscovei riscă să-i alimenteze ambițiile de a reface sferele de influență rusești în Europa. În opinia lui, Washingtonul ar trebui să-i spună clar lui Putin că Moscova nu va avea drept de veto asupra viitoarelor aranjamente de securitate ale Ucrainei.

„Aceste aranjamente de securitate vor exista, indiferent dacă Rusiei îi convine sau nu“, este mesajul pe care Fried spune că i l-ar recomanda lui Trump. El a avertizat și că întâlnirile de la Berlin și Shenzhen riscă să tragă diplomația americană în direcții fundamental diferite.

Ce ar presupune o pace viabilă

Acordul propus de Fried ar păstra pretențiile teritoriale ale Ucrainei, ar include garanții credibile de apărare și ajutor pentru reconstrucție și ar condiționa reintegrarea economică a Rusiei de respectarea acordului de pace. Întrebarea decisivă, spune el, este dacă Washingtonul chiar intenționează să pună în aplicare propunerile lui Kushner.

„În politici publice, cheia succesului este să vorbești serios. Momentan, administrația Trump pare că nu o face“, a concluzionat Fried.