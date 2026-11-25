Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a discutat miercuri, 25 noiembrie, cu reprezentanții Asociației Patronale Miniere din România (PATROMIN) despre relansarea sectorului minier, modificarea legislației și identificarea unor surse de finanțare pentru investițiile în exploatarea resurselor minerale.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir. Foto: Facebook

În cadrul întâlnirii, ministrul a prezentat demersurile instituției pentru susținerea industriei, cu accent pe modificarea Legii minelor nr. 85/2003. Actualizarea legislației ar urma să elimine blocajele existente și să creeze condiții pentru reluarea și dezvoltarea activităților miniere.

Ministrul a subliniat că dezvoltarea sectorului poate însemna investiții, locuri de muncă și beneficii economice pentru comunitățile în care se desfășoară activități miniere.

„România are resurse minerale importante, dar simplul fapt că le avem în subsol nu este suficient. Trebuie să creăm condițiile pentru a le exploata și valorifica în interesul economiei naționale. Susținerea sectorului minier este una dintre prioritățile majore ale mandatului meu. Vorbim despre investiții, locuri de muncă, dezvoltare industrială și beneficii directe pentru comunitățile în care se desfășoară aceste activități”, a declarat Daniel Zamfir, potrivit comunicatului Ministerului.

Investiții în exploatarea materiilor prime critice

Un alt subiect abordat a fost identificarea surselor de finanțare pentru proiectele care vizează valorificarea resurselor minerale ce conțin materii prime critice. Daniel Zamfir a anunțat că va susține această temă și în discuțiile cu reprezentanții instituțiilor europene, pentru identificarea unor soluții de sprijin destinate proiectelor din România.

Participanții au discutat și despre realizarea unei uzine metalurgice pentru prelucrarea cuprului, proiect aflat în portofoliul Ministerului Economiei. Investiția ar putea fi dezvoltată inclusiv printr-un parteneriat public-privat și ar permite valorificarea în țară a resurselor minerale.

„Nu putem vorbi despre dezvoltare economică fără să ne valorificăm resursele și fără să dezvoltăm capacități de prelucrare în România. Vreau să discutăm aplicat cu industria și să identificăm soluții care pot fi puse în practică. Avem nevoie de un cadru legislativ funcțional, de finanțare și de investiții concrete”, a afirmat ministrul.

La finalul întâlnirii, reprezentanții ministerului și cei ai PATROMIN au convenit să continue dialogul pentru aprofundarea propunerilor și stabilirea unor direcții concrete de colaborare.