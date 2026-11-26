Amenințarea nucleară revine în prim-planul retoricii de la Moscova, unde oficialii ruși evocă folosirea armelor nucleare dacă aliații vor oferi astfel de arme Ucrainei, dar și în alte situații limită. Cât mai funcționează descurajarea nucleară, unde se oprește efectul ei și cât de expuși suntem în prezent reiese din analiza expertului în securitate nucleară Liviu Horovitz și a generalului (r) Virgil Bălăceanu.

Rusia deține un arsenal nuclear uriaș, ceea ce pune în gardă NATO Foto: Shutterstock

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a readus în discuție posibilitatea unui atac nuclear preventiv în cazul în care statele occidentale ar furniza Ucrainei arme nucleare. Ideea a fost formulată într-un articol semnat de Medvedev și intitulat „Suveranitatea statală și armele nucleare: aspecte de drept internațional privind asigurarea securității naționale”, publicat în Revista de Drept Internațional de la Moscova, potrivit informațiilor relatate de RBC și preluate în presa internațională.

În textul respectiv, Medvedev a arătat că doctrina nucleară actuală a Rusiei nu prevede în mod direct utilizarea preventivă a armei nucleare, însă livrarea unor asemenea arme către Kiev ar putea determina Moscova să adopte o decizie preventivă pentru a înlătura acest pericol. El a mai susținut că, atunci când apar situațiile prevăzute de doctrină, președintele Rusiei nu are doar dreptul, ci și obligația de a recurge la arme nucleare, adăugând că Ucraina și statele NATO ar fi creat deja contexte în care Moscova ar fi putut lua o astfel de măsură și invocând articolul 51 din Carta ONU, referitor la autoapărare, pentru a justifica invazia rusă din Ucraina.

Rușii acuză Parisul și Londra că ar pregăti arme nucleare pentru Ucraina

Aceste luări de poziție vin după ce, în noiembrie 2024, Vladimir Putin a aprobat noua doctrină nucleară a Rusiei, document care tratează atacul unui stat nenuclear sprijinit de o putere nucleară drept o agresiune comună a acestora și extinde pragul de folosire a armei nucleare la atacuri convenționale considerate o amenințare critică la adresa suveranității sau integrității teritoriale a Rusiei și Belarusului.

În februarie 2026, serviciul rus de informații externe a acuzat Londra și Parisul că ar pregăti transferul ascuns către Ucraina al unui focos nuclear sau al tehnologiilor necesare pentru realizarea lui, iar Medvedev a amenințat cu folosirea armelor nucleare nestrategice împotriva Ucrainei și a țărilor furnizoare. Atât Kievul, cât și guvernele britanic și francez au respins acuzațiile, Londra și Parisul arătând printr-o scrisoare comună adresată secretarului general al ONU că nu transferă și nu intenționează să transfere Ucrainei arme nucleare ori tehnologii aferente.

Contextul istoric al statutului nuclear al Ucrainei este legat de destrămarea Uniunii Sovietice, când Kievul a renunțat la focoasele nucleare aflate pe teritoriul său, a aderat în 1994 la Tratatul de neproliferare nucleară și a fost parte la Memorandumul de la Budapesta din același an, prin care Rusia, Statele Unite și Marea Britanie s-au angajat să respecte independența, suveranitatea și frontierele Ucrainei, toate ogivele fiind transferate în Rusia până în 1996. Ce a urmat, se cunoaște. Rusia a răpit mai întâi Ucrainei Crimeea, într-un război atipic, în care ucrainenii nu au tras niciun foc de armă. A urmat apoi o invazie terestră, în 2022, dar trupele ucrainene se opun încă eroic inamicilor. În schimb, ca un numitor comun, nici SUA și nici Marea Britanie nu au intervenit, deși se obligaseră să facă aceste garanții Ucrainei, fără să mai ținem cont de Rusia, care nu doar că nu a respectat termenii înțelegerii, dar și-a și atacat vecinul mai mic.

„Tratatele nu mai sunt valabile”

Dincolo de retorica de la Kremlin, dinamica arsenalelor și dispariția vechiului cadru de control al armamentului arată că miza strategică se schimbă vizibil. Generalul (r) Virgil Bălăceanu atrage atenția că tendința actuală, în special la nivelul Federației Ruse, este de a crește numărul focoaselor și ogivelor nucleare ce pot fi instalate pe rachetele intercontinentale, tocmai pentru că tratatele de reducere a armamentului nuclear nu mai sunt în vigoare.

„Tendința este, și aparține mai ales Federației Ruse, de creștere a numărului de focoase de ogive nucleare care pot fi instalate pe rachetele intercontinentale. Acest lucru este necesar, mai ales că tratatele cu privire la reducerea armelor nucleare, indiferent că vorbim de armele nucleare cu bătaie intermediară, chiar și a celor cu bătaie scurtă, bătaie intermediară și a celor cu bătaie strategică, nu mai sunt valabile, nu mai sunt valide, nu mai sunt valabile”, spune generalul Virgil Bălăceanu.

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În același timp, generalul (r) Virgil Bălăceanu subliniază că prezența arsenalelor nucleare nu înseamnă că lumea se află automat în pragul unui război nuclear și că politicile internaționale trebuie să facă o distincție clară între descurajare și autodistrugere.

„Aș spune că nu e cazul să vedem din nou suntem în pragul unui război nuclear. De fapt, arma nucleară reprezintă un element foarte puternic de descurajare. Este foarte adevărat și își menține în continuare aceste valențe ale descurajării. Și atunci, politicile internaționale cu privire la armele nucleare trebuie să facă această diferență specifică între descurajare și autodistrugere. Pentru că, în definitiv, întrebuințarea armei nucleare, inclusiv a celei tactice, poate să ducă la întrebuințarea armei nucleare strategice și, în aceste condiții, gândindu-ne la loviturile reciproc asigurate, să ducă la un dezastru al omenirii”, mai spune generalul Virgil Bălăceanu.

Unde se oprește descurajarea clasică și de ce nu blochează atacurile hibride

Întrebat în ce măsură mai funcționează descurajarea nucleară clasică, ținând cont că în prezent vedem state dotate cu arme nucleare care fie poartă războaie convenționale prelungite, fie sunt direct atacate sau testate în limitele pragului de escaladare, precum este cazul Rusiei sau al altor puteri, expertul în securitate nucleară Liviu Horovitz, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, explică unde se oprește efectul de descurajare al acestor arme.

„Descurajarea nucleară continuă să funcționeze, dar armele nucleare nu sunt un remediu universal pentru orice amenințare de securitate. Rolul lor central este să descurajeze folosirea armelor nucleare și agresiunile convenționale care ar pune în pericol supraviețuirea statului, inclusiv o invazie menită să îi răstoarne conducerea. Faptul că o putere nucleară este atacată cu mijloace convenționale sau poartă un război prelungit nu demonstrează, în sine, eșecul descurajării nucleare. Limitele apar atunci când miza atacului este mai redusă, iar amenințarea cu un răspuns nuclear este mai puțin credibilă. Un adversar poate aprecia că anumite acțiuni nu justifică, în ochii conducerii statului atacat, riscurile enorme ale escaladării nucleare. De aceea, ideea că simpla posesie a unor arme nucleare ar opri actualele atacuri hibride rusești este foarte puțin plauzibilă. Pentru asemenea amenințări sunt necesare alte instrumente de apărare și descurajare”, afirmă Liviu Horovitz.

Exemple de țări care dețin arma nucleară, dar au fost atacate sau au intrat în războaie și nu au folosit acest arsenal sunt numeroase. Ultimul este cel al Indiei și Pakistanului, țări care dispun de aceste capacități nucleare și s-au înfruntat direct, militar, dar nu au folosit această armă. La rândul lor Statele Unite, au fost implicate în războaiele din Coreea și Vietnam, Irak, Afganistan și Iran, dar nu au recurs la armele nucleare. Rusia a fost și ea implicată în mai multe războaie, din Afganistan și până în Georgia și mai recent în Ucraina, dar nu a apelat la arsenalul său nuclear. Nu în ultimul rând, Rusia și China au avut o confruntare scurtă, în 1969, dar niciuna nu a folosit armele nucleare.

Cât de aproape este o proliferare în cascadă

În contextul în care apar tot mai multe discuții în state precum Coreea de Sud, Japonia sau altele privind necesitatea propriilor arsenale nucleare din cauza imprevizibilității umbrelei americane, Liviu Horovitz evaluează cât de aproape este sistemul internațional de o prăbușire a regimului de neproliferare și de o proliferare în cascadă.

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„Riscurile sunt mai mari decât în deceniile de după Războiul Rece, dar probabil suntem încă destul de departe de un asemenea scenariu. Îngrijorarea este reală și justificată, iar noi, cei care studiem aceste probleme, ne câștigăm într-un fel existența anticipând ce ar putea merge prost. Totuși, trebuie să distingem între intensificarea dezbaterilor despre un arsenal propriu și decizia de a-l construi. Pașii făcuți până acum de state precum Japonia sau Coreea de Sud rămân limitați în raport cu o asemenea schimbare strategică. Pentru a vorbi despre apropierea unei prăbușiri a regimului de neproliferare, m-aș aștepta să vedem o deteriorare mult mai profundă a încrederii în garanțiile americane și decizii politice concrete prin care aceste state să își asume costurile și riscurile înarmării nucleare. Avem motive să urmărim atent evoluțiile, dar discuțiile actuale nu sunt suficiente pentru a concluziona că proliferarea în cascadă este iminentă”, conchide Liviu Horovitz.