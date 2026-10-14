 PNL va vota învestirea Guvernului Niculescu, dar rămâne în opoziție. Cum explică Blaga votul pentru noul Executiv | adevarul.ro
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PNL va vota învestirea Guvernului Niculescu, dar rămâne în opoziție. Cum explică Blaga votul pentru noul Executiv

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Liderii PNL s-a reunit miercuri, 14 octombrie, în ședința Biroului Politic Național pentru a decide poziția partidului față de Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

UPDATE 14.35 PNL va vota învestirea Guvernului Niculescu, dar nu va intra într-un guvern cu PSD

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că liberalii vor vota învestirea Guvernului Niculescu, pentru încheierea crizei politice, dar nu vor intra într-un guvern cu PSD. În urma consultărilor cu grupurile parlamentare, PNL a dat și un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.

Bolojan ia în calcul încheierea unui acord politic între PNL și premierul desemnat Luca Niculescu
Bolojan ia în calcul încheierea unui acord politic între PNL și premierul desemnat Luca Niculescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Azi s-a discutat despre opțiunile PNL; a fost o ședință de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei ședințe s-au dat 3 voturi consultative, pentru încheierea crizei politice:

  1. PNL, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de învestitură pentru guvernul Niculescu, în vederea încheierii crizei politice.
  2. PNL nu va intra într-un guvern cu PSD; drept urmare, va fi un partid de opoziție.
  3. Grupurile parlamentare ale PNL au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, cu obiective clare specificate de-a lungul timpului în spațiul public atât de Bolojan, cât și de alți membri PNL, a transmis Ionel Bogdan.  

Purtătorul de cuvânt al liberalilor a precizat că deciziile au fost luate în urma unei ședințe de consultare a grupurilor parlamentare, în cadrul căreia au fost exprimate trei voturi consultative. Decizia finală urmează să fie luată în Biroul Politic Național al partidului.

Acesta a criticat totodată situația politică din ultimele luni, afirmând că România se confruntă cu un guvern interimar cu puteri limitate.

„Sunt 160 de zile de când avem guvern interimar, de când PSD și AUR au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care PSD făcea parte. În tot acest timp, Bolojan și PNL, împreună cu USR și UDMR, s-au străduit să mențină direcția corectă pentru România, pentru a gestiona cât mai corect finanțele publice și pentru a implementa PNRR și angajamentele pe care România le-a luat.

România a ajuns într-un punct dificil, cu un guvern care are puteri limitate, care, deși s-a străduit să-și facă treaba bine, s-a lovit de imposibilitatea luării unor decizii importante pentru țară”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL.

Printre deciziile pe care guvernul interimar nu le poate lua în actualul context, Ionel Bogdan a menționat rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Rectificarea bugetară, care trebuie făcută nu pentru un minister, ci pentru funcționarea corectă a instituțiilor țării; pregătirea bugetului pe 2027, cu respectarea angajamentului luat de România”, a precizat acesta.

„PNL înțelege situația pe care România o traversează. În toata această perioadă a tratat lucrurile cu maximă responsabilitate, vrem să punem capat crizei politice, așa că votul consultativ al grupurilor a fost în consecință. Urmează un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte”, a mai declarat Ionel Bogdan.  

Vasile Blaga explică de ce PNL nu a susținut Guvernul Veștea

Senatorul PNL Vasile Blaga a explicat de ce liberalii sunt deschiși acum la un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu:

Încă o dată, vedeți situația din țară, da? Nu putem continua cu această instabilitate. Deci, dacă respectă parcursul acestui guvern, cu alte cuvinte, rămâne în toate angajamentele pe care le avem cu partenerii, cu cele legate de buget, cele legate de măsurile care trebuie luate de reformă, n-avem nimic împotrivă”.

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Referindu-se la lipsa de susținere pentru Adrian Veștea, Blaga a subliniat diferența de abordare: „Dacă soțul dumneavoastră ar fi mers cu altcineva, l-ați fi iertat? Eu vorbesc despre PNL. Când cineva îți înfige un cuțit în spate, ești de acord? Ne-a întrebat pe noi cineva când l-a propus pe Veștea? Ei, acum Luca Niculescu ne-a întrebat, a venit la partid și și-a spus punctul de vedere.

Votul de învestitură ar putea fi programat cel mai devreme la finalul săptămânii.

Înaintea ședinței, Vasile Blaga, vicepreședintele PNL a susținut că România are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai rapid. El a explicat că, spre deosebire de episoadele politice anterioare, Luca Niculescu a deschis un dialog direct cu liberalii, motiv pentru care partidul este dispus să analizeze posibilitatea acordării votului de învestitură.

Liberalii se arată dispuși să susțină noul Executiv, însă condiționează votul de încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat. Documentul ar urma să includă obiective privind reducerea deficitului bugetar, protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.  

În interiorul PNL există însă și rezerve. Lucian Bode, unul dintre criticii actualei conduceri, a contestat formula discutată pentru viitorul Cabinet, arătând că PSD ar urma să dețină un număr foarte mare de portofolii.

Bode a afirmat că o asemenea pondere a unui singur partid în Executiv nu a mai existat, în opinia sa, din perioada guvernării Adrian Năstase.

Gorghiu, mesaj către conducerea PNL: „Cine a greșit?”

Amintim că deputata PNL Alina Gorghiu a criticat miercuri decizia conducerii partidului de a susține un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu și a comparat actuala strategie a liberalilor cu poziția adoptată în urmă cu câteva luni, când o parte dintre membrii partidului au susținut învestirea unui guvern condus de Adrian Veștea.

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„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cât cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri. Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru că am votat un guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în guvern.stăzi PNL decide să voteze un guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu, și guvern PSD.

Cine a greșit, o fi cineva care trebuie să își ceară scuze… ar fi fost mai bine să fie votat guvernul Veștea pentru PNL sau e mai bine că PNL alege opoziția?Sunt întrebări la care răspunsul și-l dă fiecare, dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare. La final va fi guvern. Măcar atât!”

Decizia finală privind susținerea Guvernului Niculescu urmează să fie luată de conducerea liberală în cadrul ședinței de miercuri. Un element-cheie în negocieri rămâne acordul politic pe care PNL dorește să îl semneze cu premierul desemnat.

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