 Grindeanu cere refacerea majorității PSD-PNL-UDMR: „Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri” | adevarul.ro
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Grindeanu cere refacerea majorității PSD-PNL-UDMR: „Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri”

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere refacerea majorității parlamentare alături de PNL și UDMR și susține că România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline dacă negocierile politice nu ar fi fost dominate de calcule electorale. Social-democratul afirmă că PSD este pregătit să intre la guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu
Liderul PSD Sorin Grindeanu Foto: GEORGE CALIN

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o postare pe FB.

Liderul PSD afirmă că, după cinci luni de blocaj, partidele trebuie să decidă dacă pun pe primul loc problemele oamenilor și situația economică.

„Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a întrebat liderul social-democrat.

PSD vrea o majoritate cu PNL și UDMR

Sorin Grindeanu a reiterat că PSD susține refacerea unei majorități parlamentare alături de PNL și UDMR și este pregătit să participe la guvernare.

„PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD consideră că discuțiile despre formarea Guvernului nu trebuie să se rezume la obținerea voturilor necesare pentru învestire. 

„O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt. Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice”, a mai transmis liderul PSD.

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