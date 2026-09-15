 Nicușor Dan, avertizat de un lider PNL: „Dacă alege un premier PSD, împinge România spre anticipate” | adevarul.ro
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Nicușor Dan, avertizat de un lider PNL: „Dacă alege un premier PSD, împinge România spre anticipate”

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Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru îi transmite lui Nicușor Dan că are în acest moment „cheia de deblocare” a crizei politice. Liberalul susține că desemnarea unui premier susținut de PSD ar putea împinge România spre alegeri anticipate.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru Foto: FB

„Președintele trebuie să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru și să lase Parlamentul să decidă. Cred că această desemnare a candidatului, dacă mă refer la cel propus de PNL, USR, UDMR, respectiv Siegfried Mureșan, îi oferă președintelui o șansă de reabilitare politică”, a declarat Alexandru Muraru, marți, la RFI.

Liderul PNL Iași susține că Nicușor Dan are un rol important în depășirea crizei politice. 

„Președintele nu doar că este cel care are această cheie de deblocare, dar a fost și într-o anumită parte sursă a acestei prăbușiri a Guvernului de către majoritatea PSD-AUR. Președintele nu a intervenit, nu a utilizat instrumentele sale constituționale formale și informale, pentru a preveni și a opri dezvoltarea crizei politice”, a afirmat deputatul PNL.

Alexandru Muraru admite și varianta unui premier tehnocrat, însă spune că acesta trebuie să fie un independent autentic și nu o persoană care să permită PSD să păstreze controlul politic asupra Guvernului. „Alternativa poate fi un tehnocrat autentic, dacă această variantă nu este acceptată, dar, atenție, nu un surogat prin care PSD să guverneze din umbră”, a declarat liberalul.

În opinia acestuia, desemnarea unui premier PSD sau a unui candidat independent susținut de social-democrați ar putea avea drept consecință organizarea alegerilor anticipate.

„Dacă președintele alege să desemneze pe Sorin Grindeanu sau un premier PSD, fără sigla PSD, așa cum a mai făcut-o, împinge România spre anticipate”, a avertizat Alexandru Muraru.

Potrivit deputatului PNL, șeful statului are de ales între o soluție susținută de partidele proeuropene și una care ar permite PSD să controleze în continuare majoritatea parlamentară și Guvernul.

„Deci acest premier poate fi din zona partidelor de dreapta, proeuropene sau poate fi o soluție inacceptabilă, adică un independent sau un tehnocrat, care va fi în realitate premierul unei majorități controlate de PSD. Președintele are această șansă să devină parte a soluției sau să rămână parte a blocajului”, a concluzionat Alexandru Muraru.

Președintele Nicușor Dan a vorbit luni, 14 septembrie, despre posibilitatea alegerilor anticipate, spunând că nu își dorește un astfel de scenariu, dar că, în actualul context politic, acesta nu mai poate fi exclus complet. 

„Înțeleg că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că le excludem, nu”, a declarat șeful statului.

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