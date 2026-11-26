În noaptea de 26 spre 27 noiembrie a anului 1941, la închisoarea Jilava a avut loc unul dintre cele mai crunte masacre politice din istoria României. Un comando legionar a executat zeci de deținuți politici, foști demnitari și oameni ai legii din timpul regelui Carol al II lea.

Masacrul de la Jilava, reconstituire Foto: wikipedia

În toamna anului 1940, România trecea prin schimbări politice radicale. Vara care se încheiase a reprezentat una dintre cele mai dramatice perioade din istoria noastră națională. România Mare încetase să mai existe. Rușii, ungurii și bulgarii au rupt-o în bucăți, cu acordul tacit al lui Hitler.

După o asemenea tragedie națională, Carol al II-lea a fost forțat să abdice, iar puterea în România a fost luată de mareșalul Ion Antonescu. Acesta a direcționat politica externă a României către Germania Nazistă și totodată, pentru a-i fi pe plac lui Hitler, dar și din cauza lipsei unei baze proprii de susținere, a acceptat să conducă alături de Mișcarea Legionară. Practic, România devenise Stat Național Legionar. În acest context, Garda de Fier a început să facă, în stil propriu, legea în România și să transforme totul într-o vendetă personală. În noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, legionarii au comis unul dintre cele mai odioase asasinate politice din istoria României.

Legionarii, listele negre și o sete cruntă de răzbunare

Pe 14 septembrie 1940 s-a înființat Statul Național Legionar. Horia Sima, noul „căpitan”, după asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu la ordinul regelui Carol al II-lea, și mulți dintre acoliții săi ajung să pună mâna pe ministere, structuri polițienești, dar și judecătorești. Și încep epurările în stilul caracteristic regimurilor extremiste. Adică fac „liste negre” cu opozanții și mai ales cu cei care le-au greșit sau i-au prigonit. Prin Decretul-lege nr. 3321 bis din 23 septembrie 1940 a fost înființată Comisia specială de anchetă criminală, cu sarcina de a ancheta și instrumenta toate crimele comise contra legionarilor în perioada regimului de „dictatură regală”. Adică după instaurarea dictaturii carliste, după 1938. Se pare că Ion Antonescu a avut și el un cuvânt greu de spus și chiar a încurajat lucrările acestei comisii. Ulterior, listele cu opozanții Mișcării Legionare din timpul lui Carol al II-lea, care cuprindeau politicieni, oameni de stat, polițiști, jandarmi, dar și alte personaje din anturajul fostului rege, au fost predate Prefecturii Poliției pe 27 septembrie 1940.

La finele lunii octombrie avea să fie înființată și Poliția Legionară, o structură paramilitară cu apucături teroriste, care practic acționa în paralel cu structurile polițienești ale statului. Poliția Legionară, înființată și la inițiativa lui Horia Sima, avea ca singur scop intimidarea și epurarea tuturor dușmanilor regimului. La fel cum vor face și comuniștii mai târziu, vor căuta „dușmanii poporului”. Comandourile Poliției Legionare au început să răscolească țara după acești „dușmani” și să-i bage în pușcării. Erau și acțiuni revanșarde, pentru asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, dar și pentru masacrele îndreptate contra legionarilor, ca răzbunare a lui Carol al II-lea după asasinarea lui Armand Călinescu.

Printre cei ridicați de legionari se aflau și Mihail Moruzov, fost director al Serviciului Secret de Informații, Niky Ștefănescu, adjunctul său, cunoscut pentru tratamentele dure aplicate „gardiștilor” arestați în timpul regimului carlist, dar și Victor Iamandi, fost ministru al Justiției, mr. Frederic Damian, slt. Traian Cinghiță, Gabriel Marinescu, fost Prefect al Poliției Capitalei, colonelul Zeciu, generalul Argeșeanu, fost prim-ministru, dar și generalul Bengliu, fost comandant al Jandarmeriei. De altfel, Antonescu avea ceva personal cu Moruzov. Și asta în contextul în care fostul director al Serviciului Secret de Informații îi făcuse un dosar compromițător mamei mareșalului, iar acestuia personal îi regizase un proces de bigamie.

Jilava, ultimul drum

Comisia Specială de Anchetă Criminală, dominată de legionari, a emis 33 de mandate de arestare pentru demnitarii și forțele de ordine din perioada carlistă. Aceștia erau acuzați de asasinatele din 29-30 noiembrie 1938, printre care cel al lui Corneliu Zelea Codreanu, ale Nicadorilor, Decemvirilor, dar și de uciderea legionarilor din 21-22 septembrie 1939, când au pierit 252 de „gardiști”. Cei arestați au fost trimiși, din ordinul Prefectului Poliției, colonelul Ștefan Zăvoianu, la Închisoarea Militară Jilava. În total, au fost adunați acolo 64 de deținuți politici.

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O parte nici măcar nu aveau mandate de arestare. Interesant este faptul că de paza celor reținuți se ocupa o gardă formată din legionari. Adică ei se aflau în preajma deținuților. Pușcăria, în schimb, era păzită de militari, comandați de colonelul Opriș. La un moment dat, în jurul orelor 20:00, urma să aibă loc schimbul gărzii legionare. Adică o echipă de legionari, formată la Prefectura Poliției Capitalei, trebuia să vină la Jilava și să-i înlocuiască pe „camarazi”. Garda de schimb era condusă de comisarul Crețu și a venit la Jilava cu o mașină a Poliției. Alături de ei la închisoare s-au deplasat și câțiva fruntași legionari, inclusiv comisarul Grimalschi. Odată ajunși la Jilava, s-a făcut schimbul de gardă. Numai că cei care trebuiau înlocuiți nu au mai plecat.

„Execuția a durat aproximativ 10 minute”

La ora 12 noaptea, unul dintre fruntașii legionari i-a adunat pe toți „gardiștii” rămași în pușcăria de la Jilava. S-au strâns în camera de gardă. Acolo li s-a comunicat fiecăruia ce are de făcut. Propriu-zis, trebuiau să-i împuște pe toți deținuții politici. Comisarul legionar Crețu spune că s-a luat această decizie fiindcă se zvonea că a doua zi garda legionară va fi înlocuită exclusiv cu militari, ceea ce făcea imposibilă o răzbunare ulterioară. Așa că pe la 00:30, fiecare legionar desemnat se afla în fața ușii unei celule, bine înarmat. A urmat masacrul.

„Eu am fost repartizat la celula nr. 18. La ora 0:30 s-a auzit semnalul. Am deschis ușa celulei, am comandat «drepți», după care am tras, executând prin împușcare toți 14 deținuții care se găseau înăuntru. După executare am recunoscut cadavrele următorilor: Panova, Otto Reiner, Bonea Niculescu, Marin Georgescu, Horwath Iuliu, Horwath Victor, Petre Tudor, Bobocea Gh., Vârfureanu, Malenschi Gh. și frații Bileca. Ceilalți doi nu i-am cunoscut. Repet că execuția am făcut-o prin împușcare și nu am desfigurat niciun cadavru cu toporul. Execuția s-a făcut cu revolvere automate Mauser, cu care era înarmată garda legionară. Dintre executanți cunosc pe următorii: Romulus Opriș, Grozea Dumitru, Marcu Octavian, Pavel Grimalschi, Popescu Ilarion, Sauciuc Vanghele, Iftimescu Ion, Rădulescu Ilie. Execuția a durat aproximativ 10 minute”, preciza, într-o mărturie în fața Tribunalului, comisarul legionar Crețu. Pe la ora 1:30, un soldat din paza închisorii a descoperit cadavrele. Legionarii, între timp, plecaseră la București. A doua zi, miercuri, 27 noiembrie, Ion Antonescu află ce-au făcut legionarii la Jilava.

„Toată mândria mea era să nu am mâinile pătate”

Când a auzit de asasinate, Antonescu a izbucnit. La ora 10:00 dimineața, șeful legionar Horia Sima, care era și vicepreședintele Consiliului de Miniștri, este chemat de urgență la Antonescu. La ora 11:00, într-o ședință a Consiliului de Miniștri, se dezbate situația, din nou, pentru ca la ora 13:00 Horia Sima să fie somat din nou să identifice făptașii.

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Concluzia lui Antonescu este că „șeful mișcării și principalii săi locotenenți sau nu stăpânesc situația în propriul lor partid, sau sunt complici cu elementele teroriste”. În plus, generalul Antonescu izbucnește la adresa legionarilor: „Mâna de nemernici care au făcut această crimă va fi pedepsită în mod exemplar. Eu nu voi lăsa ca țara și viitorul acestui neam să fie compromise de acțiunea unei bande de teroriști. Statul al cărui conducător sunt nu se va lăsa subminat de dezlănțuirea instinctelor de bestialitate ale unor descreierați. Pedepsirea celor de la Jilava mi-o rezervasem eu, prin justiția țării; strada mi-a luat acest drept venind să-și facă singură dreptate. Toată mândria mea era să nu am mâinile pătate, mi-ați nimicit cu fapta alor voștri această mândrie”, preciza Antonescu în cadrul Consiliului de Miniștri.

În plus, a fost alertată Armata. Public, Horia Sima s-a dezis de legionarii care au ucis deținuții de la Jilava. „Orice abatere de pe linia dreaptă legionară va fi sancționată fără cruțare și conform cu legile speciale”, preciza acesta într-un comunicat. Ulterior, asasinii de la Jilava au fost identificați. Erau în mare parte ofițeri ai Poliției Legionare, toți oamenii prefectului Zăvoianu. Toți au fost deferiți Curții Marțiale, în vara lui 1941, după ce România intrase în război de partea Germaniei Naziste. Au fost anchetați și legionarii care au participat la masacrul de la Jilava, dar și cei care i-au executat pe Iorga și Madgearu. Pe 22 iulie 1941 s-a pronunțat sentința. Dintre cei acuzați, 21 erau dispăruți. Dintre cei care au fost judecați, 20 au fost condamnați la moarte prin împușcare, cinci la muncă silnică, iar cinci achitați. A fost condamnat inclusiv Ștefan Zăvoianu, fost prefect legionar.