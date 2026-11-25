O comună din România oferă un exemplu de bună practică prin investițiile realizate atât în digitalizarea administrației, cât și în infrastructura agricolă. Prima localitate rurală din țară care a accesat fonduri europene pentru asfaltarea drumurilor de câmp are în prezent aproape 30 de kilometri de astfel de drumuri asfaltate.

Comuna Ciugud a atras fonduri UE pentru drumurile agricole Foto: FB/Primăria Ciugud

Este vorba despre comuna Ciugud, din județul Alba, care continuă să investească în infrastructura necesară celor care lucrează pământul. În ultimele zile cu soare din această toamnă târzie, administrația locală a intervenit pe mai multe drumuri agricole, pe care le-a profilat și pietruit pentru a facilita accesul fermierilor către terenuri și ferme.

Potrivit Primăriei Ciugud, localitatea a fost prima comună din România care a accesat fonduri europene pentru asfaltarea drumurilor de câmp. În prezent, rețeaua de drumuri agricole asfaltate se întinde pe aproape 30 de kilometri.

„Chiar dacă suntem cea mai digitalizată comună din România, nu uităm că în satul românesc ne obținem hrana prin munca pământului. În ultimele zile cu soare din această toamnă târzie, am profilat și am pietruit o parte din drumurile agricole, astfel încât să poată fi utilizate în condiții optime de fermieri.

Grija pentru cei care lucrează pământul este o prioritate la Ciugud, comuna noastră fiind prima localitate rurală din România care a accesat bani europeni pentru a asfalta drumuri de câmp. În prezent, avem o rețea de aproape 30 de kilometri de drumuri de câmp asfaltate, care fac mai ușor accesul la ferme și în zonele agricole. Restul drumurilor agricole încercăm să le păstrăm în condiții cât mai bune pentru fermieri”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Primăria îi îndeamnă pe localnici să cumpere de la producătorii din zonă

Pe lângă investițiile în infrastructură, administrația locală îi încurajează pe locuitori să susțină agricultura locală și să cumpere direct de la producători.

„Nu uitați să cumpărați de la producătorii locali, oameni care trudesc din greu pentru ca noi să putem avea pe masă produse proaspete, cu gust și naturale!”, a fost mesajul transmis de primarul Gheorghe Damian.

Asfaltare drumuri agricole Foto: FB/Primăria Ciugud

Reacțiile internauților: „Dacă ar vedea și autoritățile locale din alte părți ce faceți acolo!”

Postarea Primăriei Ciugud a strâns numeroase comentarii de apreciere. Mai mulți utilizatori au felicitat administrația pentru investiții și au dat exemplul comunei drept unul care ar putea fi urmat și de alte localități.

„Dacă ar vedea și autoritățile locale din alte părți ce faceți acolo! Felicitări!”, a scris un internaut. Un alt comentator i-a transmis primarului: „Felicitări, domnul Damian, pentru ceea ce faceți și pentru exemplul pe care îl dați”.

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Au existat și mesaje de susținere precum „Bravo vouă și spor la treabă!”, „Mult respect!” și „Felicitări și multe împliniri!”.

Nu au lipsit nici observațiile critice. „Trebuie și întreținute drumurile!”, a atras atenția unul dintre utilizatori.

Ciugud a depășit Oradea, Brașovul și Iașiul la digitalizare

Investițiile în drumurile agricole completează proiectele prin care comuna Ciugud a devenit un exemplu de modernizare a administrației rurale. Localitatea din județul Alba ocupă primul loc între comunele din România într-un clasament național al digitalizării primăriilor și poziția a cincea în ierarhia generală, înaintea unor municipii precum Oradea, Brașov, Iași, Arad și Craiova.

Ciugud a obținut 8,6 puncte din 10 în „Harta digitalizării primăriilor”, realizată de publicația Dela0.ro în urma unei cercetări desfășurate timp de un an, care a vizat aproape 700 de administrații locale. Dintre cele 317 comune evaluate, administrația din Ciugud s-a clasat pe primul loc.

Comuna Ciugud a depășit Brașovul, Iașiul și Oradea la digitalizare Foto: Primăria Ciugud/FB

În clasamentul general, comuna se află după primăriile sectoarelor 1 și 6 din București, Primăria Timișoara și Primăria Cluj-Napoca. Ciugud a obținut un punctaj mai bun decât administrațiile din Oradea, Brașov, Iași, Arad, Alba Iulia și Craiova.

Evaluarea a urmărit serviciile electronice oferite cetățenilor, digitalizarea activității interne și eficiența instituțională.

Potrivit administrației locale, digitalizarea a însemnat eliminarea casieriei și a ghișeelor, iar impozitele și taxele pot fi achitate exclusiv electronic. Primăria are în plan și introducerea unor soluții bazate pe inteligență artificială.

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Unul dintre proiectele aflate în derulare este „Primăria fără hârtie, comunitatea viitorului”, realizat împreună cu comuna Berghin și finanțat cu aproximativ 500.000 de euro din fonduri europene, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Proiectul prevede crearea unei platforme digitale comune și introducerea unui funcționar virtual bazat pe inteligență artificială.

Astfel, Ciugud își construiește dezvoltarea pe două direcții: modernizarea serviciilor publice și îmbunătățirea infrastructurii care susține economia locală, inclusiv agricultura.