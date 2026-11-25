Condamnarea în primă instanță a profesoarei din Baia Mare readuce în discuție felul în care sunt pregătite și evaluate cadrele didactice pentru lucrul cu elevii. Specialiștii cer teste psihologice mai riguroase, care să verifice capacitatea profesorilor de a gestiona conflictele, de a-și controla reacțiile și de a recunoaște semnele suferinței emoționale la copii, dar și o pregătire mai bună pentru prevenirea bullyingului.

Specialiștii propun îmbunătățirea evaluării psihologice a profesorilor Foto: Shutterstock

Relația dintre profesor și elev trebuie analizată inclusiv din perspectiva particularităților de dezvoltare ale copiilor și adolescenților. „În adolescență, creierul traversează o perioadă importantă de reorganizare neurobiologică. Sensibilitatea la evaluarea socială este accentuată, iar structurile și rețelele cerebrale implicate în reglarea emoțională continuă să se maturizeze. În acest context, umilirea publică poate afecta profund imaginea de sine. Atunci când comportamentul umilitor vine din partea unui adult învestit cu autoritate, dezechilibrul de putere amplifică vulnerabilitatea elevului. Profesorul ocupă o poziție simbolică importantă în lumea acestuia, iar cuvintele sale pot dobândi valoarea unor adevăruri despre propria persoană”, explică, pentru „Adevărul”, Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

„Uneori, o remarcă pe care profesorul o uită până la sfârșitul zilei poate rămâne ani întregi în memoria afectivă a unui copil. Cadrele didactice nu au responsabilitatea de a îndeplini rolul unui psihoterapeut. Au însă obligația profesională de a proteja demnitatea elevilor, de a recunoaște situațiile de vulnerabilitate și de a interveni atunci când integritatea lor este amenințată”, precizează psihologul.

Ce se întâmplă când copilul cere ajutor, dar adulții nu intervin

Gabriela Marc explică, prin prisma teoriei atașamentului, dezvoltate de John Bowlby, modul în care experiențele repetate în relația cu adulții contribuie la formarea sentimentului de siguranță.

„Atunci când solicită ajutor și întâlnește indiferență, suferinței provocate de agresiune i se adaugă o rană relațională. În timp, poate interioriza convingerea că vocea sa nu are valoare și că eforturile de a schimba situația sunt inutile. În psihologie, acest mecanism poate fi înțeles inclusiv prin conceptul de neputință învățată, dezvoltat de Martin Seligman și Steven Maier”, spune ea.

Expunerea prelungită la stres poate afecta inclusiv funcționarea sistemelor cerebrale implicate în detectarea amenințărilor și reglarea emoțională. Unii copii devin hipervigilenți, analizând permanent expresiile faciale și tonul vocilor celor din jur, în timp ce alții se retrag și își pierd spontaneitatea.

„Izolarea socială, lipsa speranței și percepția că suferința nu poate fi schimbată sunt factori relevanți în evaluarea riscului suicidar. Este esențial să precizăm că suicidul are o etiologie multifactorială, care nu permite stabilirea retrospectivă a unei explicații unice”, subliniază specialista.

Ce știm despre suferința copilului dincolo de mediul școlar

Cercetătorul științific și lectorul universitar dr. Oana-Florentina Chirică, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ISPAS) și al Facultății de Drept a Universității Româno-Americane din București, aduce în discuție necesitatea analizării întregului context în care s-a dezvoltat copilul.

„Din perspectivă psihologică, suicidul unui copil nu poate fi explicat printr-un singur eveniment. Trebuie să ne uităm la întregul său context de viață, la istoricul emoțional, la eventualele vulnerabilități, la relațiile familiale și sociale, dar și la resursele de sprijin de care a beneficiat. A avut copilul suficientă încredere să le spună părinților prin ce trecea? A existat un adult în fața căruia să se simtă în siguranță și căruia să îi poată comunica suferința? Au existat semnale de alarmă pe care cei din jur nu le-au identificat? Sunt întrebări importante, la care nu putem răspunde fără să cunoaștem particularitățile cazului”, explică Oana Chirică, pentru „Adevărul”.

„Experiențele traumatice pot avea origini multiple și se pot acumula în timp, atât în mediul familial, cât și în cel școlar sau social. Un episod de umilire poate agrava o suferință deja existentă, dar poate reprezenta și o experiență profund destabilizatoare în sine. Acest lucru nu diminuează în niciun fel responsabilitatea etică, morală și profesională a cadrului didactic”, adaugă ea.

„Așa se călește copilul”

Profesoara de chimie din Baia Mare a fost condamnată în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și la plata unor daune morale de 20.000 de euro către părinții elevului de 13 ani. Incidentul a avut loc în 2022. Sentința a fost atacată cu apel, iar cadrul didactic continuă să predea, după cum a relatat miercuri „Adevărul”.

În opinia Gabrielei Marc, cazul ar trebui să determine o reevaluare a culturii instituționale din școlile românești.

„Există situații ilustrative care ne ajută să înțelegem acest fenomen: un elev poreclit zilnic primește recomandarea de a învăța să accepte glumele; o adolescentă este exclusă sistematic din grupul clasei, iar adultul interpretează situația drept o neînțelegere trecătoare; particularitățile fizice ale unui elev devin subiect de amuzament colectiv, în timp ce profesorul își continuă lecția”, susține specialista.

Din perspectiva psihologiei sociale, bullyingul este și un fenomen de grup, în care intervin mecanisme precum conformismul, difuzarea responsabilității și normalizarea agresiunii.

„Tăcerea profesorului poate fi interpretată de agresor ca permisiune, de martori ca avertisment, iar de victimă ca lipsă de protecție. Mă preocupă în special persistența unor reprezentări culturale potrivit cărora umilința ar avea o funcție formativă: «Așa se călește copilul», «Este prea sensibil» sau «Și noi am trecut prin asta». Reziliența psihologică se dezvoltă prin confruntarea cu dificultăți gestionabile, în prezența unor resurse individuale și relaționale suficiente. Expunerea la agresiune nu reprezintă o metodă de consolidare a caracterului”, avertizează Gabriela Marc.

Cum ar trebui testați psihologic profesorii din România

Pregătirea viitoarelor cadre didactice și evaluarea acestora pe parcursul carierei sunt două dintre direcțiile de intervenție propuse de Oana Chirică.

„Consider că modulul psihopedagogic ar trebui să acopere mult mai bine problematica sănătății mintale a copiilor și adolescenților, identificarea factorilor de risc suicidar, consecințele bullyingului și modalitățile de intervenție. Profesorii trebuie să înțeleagă particularitățile dezvoltării emoționale ale elevilor, impactul pe care îl poate avea exercitarea autorității și limitele propriilor competențe”, explică aceasta.

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O altă propunere vizează conținutul evaluărilor psihologice realizate în contextul verificării aptitudinii pentru exercitarea profesiei didactice.

„Consider că această evaluare ar trebui să includă instrumente specifice, chestionare și situații ipotetice prin care să fie analizate capacitatea profesorului de a gestiona conflictele, toleranța la frustrare, autoreglarea emoțională și modul în care reacționează în fața comportamentelor dificile ale elevilor”, completează Oana Chirică.

Astfel, profesorii ar putea fi puși în fața unor situații concrete, similare celor pe care le întâlnesc în activitatea de la clasă.

„Cum reacționează un profesor atunci când un elev îi contestă autoritatea? Cum gestionează un conflict între doi copii? Cum răspunde atunci când un elev manifestă semne de suferință psihologică? În ce măsură poate face diferența între disciplinare și umilire? Sunt aspecte care ar trebui evaluate atât la intrarea în sistemul de învățământ, cât și pe parcursul carierei didactice”, adaugă specialista.

În opinia acesteia, rezultatele evaluărilor ar putea fi folosite și pentru stabilirea nevoilor individuale de formare și sprijin ale profesorilor.

„Nu este suficient ca un profesor să stăpânească materia pe care o predă. El trebuie să dispună și de competențele emoționale și relaționale necesare lucrului cu minorii. Evaluarea periodică nu ar trebui să fie o simplă formalitate administrativă, ci și un mecanism de prevenție, care să permită identificarea dificultăților și orientarea cadrelor didactice către consiliere, formare suplimentară sau alte forme de sprijin profesional”, mai spune Oana Chirică.

Notele bune pot ascunde o suferință psihologică severă

Durerile abdominale recurente înainte de plecarea la școală, greața, durerile de cap, tulburările de somn și modificările apetitului pot însoți o stare de stres psihologic. Aceste manifestări necesită însă și evaluare medicală pentru excluderea altor cauze.

Printre semnalele de alarmă identificate de Gabriela Marc se numără retragerea socială, refuzul școlar, absenteismul, dificultățile de concentrare, deteriorarea imaginii de sine, autoculpabilizarea, exprimarea sentimentului că reprezintă o povară pentru ceilalți, afirmațiile despre moarte și comportamentele de autovătămare.

„Există și copii care își păstrează performanțele școlare, zâmbesc, răspund politicos și depun un efort considerabil pentru a ascunde ceea ce trăiesc. Adaptarea aparentă poate masca o suferință severă. Mi se pare important să ne apropiem și de copiii care nu creează probleme adulților. Uneori, preocuparea noastră pentru rezultate ne face să confundăm performanța cu starea de bine”, explică psihologul.

În cazul suspiciunii unui risc suicidar, adulții pot aborda direct subiectul, într-o manieră calmă și empatică.

„Cercetările arată că abordarea directă a subiectului nu induce ideație suicidară. Orice asemenea mărturisire necesită evaluare promptă de specialitate. În situațiile de pericol imediat, copilul nu trebuie lăsat singur, iar serviciile medicale de urgență trebuie solicitate prin 112. Absența unei mărturisiri nu reprezintă dovada absenței suferinței”, subliniază ea.

Împăcarea forțată dintre victimă și agresor poate agrava situația

În România, gestionarea cazurilor de violență școlară este reglementată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6.235/2023. În cazurile grave de violență asupra minorilor trebuie implicate și serviciile de protecție a copilului, prin 119, conform procedurilor aplicabile.

Intervenția presupune oprirea agresiunii, ascultarea elevului într-un cadru care îi respectă intimitatea, documentarea incidentelor, implicarea conducerii școlii, a consilierului școlar și a familiei, precum și monitorizarea ulterioară a situației pentru prevenirea represaliilor.

„Confruntarea forțată dintre victimă și agresor, solicitarea unor scuze formale sau presiunea pentru reconciliere pot produce revictimizare”, avertizează Gabriela Marc.

Psihologul propune dezvoltarea unei abordări educaționale care să țină cont de efectele traumelor asupra dezvoltării copiilor.

„Avem nevoie de consilieri școlari accesibili, formare continuă pentru cadrele didactice, mecanisme confidențiale de raportare, supervizare profesională și evaluarea periodică a climatului relațional din școli. Aș introduce în formarea profesorilor și dezvoltarea competențelor de mentalizare, respectiv capacitatea de a înțelege comportamentul unei persoane prin raportare la emoțiile, intențiile și experiențele sale interioare. Un elev retras, iritabil sau aparent dezinteresat poate avea nevoie de o întrebare înainte de a primi o sancțiune”, crede aceasta.

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Gabriela Marc descrie și o situație în care un profesor poate deveni primul adult căruia un copil îi mărturisește suferința: „Mă gândesc la copilul care rămâne lângă catedră după ce colegii au ieșit în pauză. Își caută cuvintele, ezită, poate începe să povestească despre ceva aparent neimportant. Încearcă să afle dacă adultul din fața lui are disponibilitatea de a-l asculta. Poate că a avut nevoie de zile întregi pentru a găsi curajul acelui moment.”

„Dincolo de cunoștințele pe care le transmitem, rămâne felul în care un copil a învățat să se privească pe sine în prezența noastră. Cred că aceasta este una dintre cele mai profunde responsabilități ale profesiei didactice”, conchide psihologul.

Ce s-a întâmplat la Baia Mare

Cazul s-a petrecut în februarie 2022, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare. Un elev de 13 ani nu a știut să răspundă la întrebările profesoarei de chimie. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cadrul didactic i-ar fi spus că îl va scoate din nou în fața clasei la următoarea oră și le-ar fi sugerat colegilor să vină pregătiți pentru un „spectacol de cinema”, cu popcorn.

Judecătorii au reținut că profesoara a creat o situație umilitoare, permițându-le celorlalți elevi să se amuze și să facă observații pe seama prestației colegului lor. Copilul s-a întors în bancă plângând și a plecat acasă. Tatăl său a mers a doua zi la școală și a discutat cu diriginta și cu profesoara.

La două săptămâni după incident, băiatul s-a sinucis. Instanța nu a stabilit o legătură directă de cauzalitate între episodul de la școală și moartea copilului. Profesoara nu a fost condamnată pentru provocarea sinuciderii, ci pentru abuz în serviciu, în legătură cu comportamentul umilitor față de elev și consecințele psihice reținute de judecători.

Ancheta și procesul au durat mai bine de patru ani. În 16 octombrie 2026, Judecătoria Bistrița a condamnat-o pe profesoară la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de trei ani. Instanța a stabilit și plata a 20.000 de euro daune morale către familia copilului, precum și efectuarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Sentința a fost atacată cu apel, iar dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel Cluj, cu termen de pronunțare anunțat pentru 10 decembrie 2026.