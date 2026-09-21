 Ionel Bogdan: Alianța cu PSD a fost o greșeală. „În 2028 putem avea un AUR de peste 50%” | adevarul.ro
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Video Ionel Bogdan: Alianța cu PSD a fost o greșeală. „În 2028 putem avea un AUR de peste 50%”

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Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat la „Interviurile Adevărul” că intrarea liberalilor la guvernare alături de PSD, în 2021, a fost o greșeală politică. El avertizează că, dacă actualul trend politic va continua, AUR ar putea ajunge la peste 50% în 2028.

„Eu cred că a fost o greșeală sigur, intrarea la guvernare alături de PSD, în 2021. Dar sigur, și atunci erau niște realități legate de informațiile probabil privind războiul din Ucraina. (...) Pot exista diverse justificări, dar s-a demonstrat clar că a fost o greșeală. Din punct de vedere politic, nu doar pentru PNL, ci pentru clasa politică din România. Uitați-vă cum arată astăzi Parlamentul. Cum arată astăzi Parlamentul este rezultatul guvernării PSD-PNL. Dacă continuăm pe același trend, în 2028 vom avea un AUR de peste 50%”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan. 

„Sunt două variante pentru ieșirea din criza politică”

În ceea ce privește actuala criză politică, Ionel Bogdan a susținut că există două variante pentru ca România să iasă din blocaj: o alternanță la guvernare, acceptată de PSD, sau organizarea de alegeri anticipate.

„Sunt două opțiuni care ar putea să scoată România din actuala criză politică, prelungită deja. Unu: este acceptarea de către PSD, dar pare că nu sunt interesați, de această alternanțî la guvernare și investirea unui guvern cu puteri depline pentru un an de zile, urmând ca ei să urmeze la guvernare. Și a doua variantă sunt alegerile anticipate”, a spus liberalul.

„Fiecare om are dreptul să-și schimbe opinia”

Purtătorul de cuvânt al PNL a vorbit și despre parlamentarii care au intrat în PNL din partea unor formațiuni precum SOS, AUR sau POT. 

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„Fiecare om are dreptul să-și schimbe opinia la un moment dat, opinia despre ceva sau altceva. Dacă un parlamentar, spre exemplu, nu se regăsește în grupul din care face parte, poate opta pentru un grup din care să facă parte. Dacă unii parlamentari consideră că PNL reprezintă viziunea pe care dânșii o au, sau electoratul care îl reprezintă, sau cu care este în contact, atunci este binevenit în PNL. Noi, spre deosebire de alții, nu am venit cu oferte de tipul «vă dăm niște funcții, vă dăm niște sinecuri, niște privilegii»”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat despre cazul unui fost membru SOS care a devenit președintele unei filiale PNL, Ionel Bogdan a confirmat situația.

„Așa este. Pentru că eu știu că există un număr de primari care l-au dorit pe acel domn să-i conducă”, a spus liberalul.

Ionel Bogdan respinge acuzațiile că PNL s-ar fi „userizat”

Purtătorul de cuvânt al PNL a fost întrebat și despre colaborarea dintre liberali și USR și despre acuzațiile potrivit cărora partidul condus de Ilie Bolojan s-ar fi „userizat”.

„Prefer să ne «userizăm» decât să ne «pesedizăm», știți?. Stați puțin, una e una, alta e alta. Faptul că colaborăm cu un partid și avem idei comune, propuneri comune care funcționează, acesta este un lucru foarte bun. Asta nu înseamnă că noi ne «userizăm» sau că cei de la USR se «penelizează», ca să folosim același termen. Nu”, a declarat el.

Ionel Bogdan a explicat că fiecare formațiune își păstrează propriul program și propriile opinii, însă colaborarea este necesară.

„Fiecare partid își susține propria opinie, își susține propriul program și, acolo unde putem să armonizăm anumite decizii, anumite susțineri reciproce în ceea ce privește legile din Parlament, guvernarea, până la urmă cu cineva trebuie să guvernez, că nu pot să guvernez singur”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL.

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