Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 26 noiembrie.

Horoscop joi, 26 noiembrie. Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Sunteți dependent de opinia celorlalți și simțiți nevoia de confirmare pentru cele mai mărunte activități.

Sănătate - Inerția sau așteptările mari de la cei din jur vă afectează dispoziția.

Bani - Vi se cere autodisciplină. Nu cheltuiți fără măsură și fără a vă consulta cu cei apropiați.

Taur

Iubire - Persoanele căsătorite vor refuza să își recunoască greșelile față de parteneri. Nu e fair-play.

Sănătate - Dacă ați fost bolnavi, perioada de convalescență se apropie de sfârșit.

Bani - Nu v-așteaptă vremuri bune și viața în datorii se va face simțită de mai multe ori. Renunțați la obiceiurile proaste!

Gemeni

Iubire - Acordați și cereți atenție de la partener. Folosiți complimente inteligent alese.

Sănătate - Vă programați la analize de verificare a sănătății și vă interesați de metode de menținere a imunității.

Bani - Banii sunt orientați către cheltuieli pentru cămin sau pentru membrii familiei.

Rac

Iubire - Puneți bază pe prietenii de la distanță. Depărtarea nu e o piedică dacă vor să vă rămână alături.

Sănătate - Nu faceți schimbări drastice, doar suplimentați ceea ce faceți deja.

Bani - Aveți răbdare și verificați să aveți toate actele și autorizațiile în ordine înainte de a vă ocupa de marketing.

Leu

Iubire - Puteți face o surpriză partenerului, organizând o deplasare pentru weekendul viitor, dacă se poate chiar în străinătate.

Sănătate - Vă eliberați de stres prin comunicare. Alegeți activități plăcute.

Bani - Ascultați sfaturile primite mai ales de la superiori sau colegi cu experiență de viață și profesională.

Fecioară

Iubire - Căutați să vă înconjurați de cei cu care să purtați discuții mai principiale, legate de credință și sisteme de valori.

Sănătate - Găsiți soluții eficiente în metode alternative – meditație, tratamente homeopatice.

Bani - Vă bucurați de apreciere și recunoaștere concretă a efortului depus la locul de muncă.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.