Horoscop joi, 26 noiembrie. Zodia care riscă pierderi financiare și cea care trebuie să fie atentă la persoana iubită
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 26 noiembrie.
Berbec
Iubire - Sunteți dependent de opinia celorlalți și simțiți nevoia de confirmare pentru cele mai mărunte activități.
Sănătate - Inerția sau așteptările mari de la cei din jur vă afectează dispoziția.
Bani - Vi se cere autodisciplină. Nu cheltuiți fără măsură și fără a vă consulta cu cei apropiați.
Taur
Iubire - Persoanele căsătorite vor refuza să își recunoască greșelile față de parteneri. Nu e fair-play.
Sănătate - Dacă ați fost bolnavi, perioada de convalescență se apropie de sfârșit.
Bani - Nu v-așteaptă vremuri bune și viața în datorii se va face simțită de mai multe ori. Renunțați la obiceiurile proaste!
Gemeni
Iubire - Acordați și cereți atenție de la partener. Folosiți complimente inteligent alese.
Sănătate - Vă programați la analize de verificare a sănătății și vă interesați de metode de menținere a imunității.
Bani - Banii sunt orientați către cheltuieli pentru cămin sau pentru membrii familiei.
Rac
Iubire - Puneți bază pe prietenii de la distanță. Depărtarea nu e o piedică dacă vor să vă rămână alături.
Sănătate - Nu faceți schimbări drastice, doar suplimentați ceea ce faceți deja.
Bani - Aveți răbdare și verificați să aveți toate actele și autorizațiile în ordine înainte de a vă ocupa de marketing.
Leu
Iubire - Puteți face o surpriză partenerului, organizând o deplasare pentru weekendul viitor, dacă se poate chiar în străinătate.
Sănătate - Vă eliberați de stres prin comunicare. Alegeți activități plăcute.
Bani - Ascultați sfaturile primite mai ales de la superiori sau colegi cu experiență de viață și profesională.
Fecioară
Iubire - Căutați să vă înconjurați de cei cu care să purtați discuții mai principiale, legate de credință și sisteme de valori.
Sănătate - Găsiți soluții eficiente în metode alternative – meditație, tratamente homeopatice.
Bani - Vă bucurați de apreciere și recunoaștere concretă a efortului depus la locul de muncă.
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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.