Stenograme din ședința PSD. Grindeanu și-a avertizat viitorii miniștri: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”

Sorin Grindeanu și-a avertizat colegii că următoarele șase luni vor fi decisive pentru viitorul partidului: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”, le-a transmis liderul social-democrat celor care aspiră la funcții de miniștri. Potrivit stenogramelor obținute de „Adevărul” de la ședința desfășurată miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, liderii PSD au vorbit despre riscul unei confruntări cu AUR, necesitatea eliminării privilegiilor din administrație și presiunea de a livra rezultate rapide, de la reducerea facturilor la energie până la reforma instituțiilor statului.

Sorin Grindeanu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut: să schimbăm direcția.

Dacă intrăm la guvernare, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu va primi cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine”, a spus Grindeanu, potrivit unor stenograme obținute de „Adevărul”.

Aceeași idee a fost susținută și de Claudiu Manda, secretarul general al PSD, care a afirmat că viitorii miniștri trebuie să fie profesioniști, să comunice eficient și să stăpânească foarte bine domeniile pe care le vor coordona.

„Trebuie să le livrăm oamenilor ce am promis. Și trebuie să venim cu reforma administrativă. Acest lucru este obligatoriu, pentru că o vor face alții, altfel.”

Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, spune că partidul a câștigat alegerile pentru a guverna, nu pentru a rămâne în opoziție până în 2028

„Noi nu am câștigat alegerile din 2020 și 2024 ca să stăm în opoziție și să ne gândim la 2028. Trebuie să avem cu toții pârghiile necesare pentru ca, peste șase luni, să câștigăm noi, când ei vor vrea să ne lase în offside. Trebuie să guvernăm bine și să luăm deciziile corecte.”

Zetea: „Vvreau să ducem o luptă dură cu privilegiile”

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD trebuie să guverneze bine pentru a avea șansa de a combate AUR.

„De țipat, nu câștigăm în fața lor. Noi trebuie să guvernăm bine. Asta este șansa noastră.”

Aceeași opnie a fost împărtășită și de Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD.

„Decizia cea mai grea este să decidem că intrăm la guvernare cu un premier care nu cadrează cu electoratul PSD. Bolojan este astăzi în cap ca MiG-ul rusesc, dar acolo putem fi și noi dacă nu livrăm.

Eu am nevoie să știu că vom livra. Un an de zile, tăiați orice finanțare care nu produce valoare adăugată în economie. Vreau să mergem la guvernare ca să le scădem oamenilor facturile la energie, de exemplu. Și pentru asta e nevoie de investiții. Sunt soluții, dar trebuie să le livrăm.”

Zetea a mai spus că PSD trebuie să reformeze administrația, să restructureze agențiile și autoritățile publice și să elimine privilegiile, pentru a reduce nemulțumirile oamenilor.

„Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câștigăm în fața AUR. Vreau să recâștigăm acest mesaj. În fiecare zi trebuie luat câte un exemplu de autoritate și agenție care este restructurată.

Trebuie să le livrăm oamenilor un medicament pentru frustrarea pe care o au când văd că ei câștigă mai puțin, în timp ce ăia de la București huzuresc.”

PSD anunță intrarea în Guvernul Niculescu

Consiliul Național al PSD s-a reunit miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Sorin Grindeanu a transmis că partidul a decis să intre la guvernare.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a face parte din soluția pentru ieșirea din acest blocaj național.

Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de partid se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a transmis acesta într-o conferință de presă.

Grindeanu a enumerat zece priorități ale PSD pentru intrarea la guvernare, printre care transparența privind deficitul bugetar, evitarea majorării taxelor în 2027, finanțarea serviciilor esențiale, relansarea economică, indexarea pensiilor și reforma administrativă.