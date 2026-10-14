PSD intră la guvernare cu 11 miniștri. Cele 11 nume propuse pentru Cabinetul Niculescu

Consiliul Național al PSD s-a reunit miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului în privința viitorului Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații ar fi decis să intre la guvernare, iar lista propunerilor pentru ministerele care le-ar reveni cuprinde 11 nume, între care foști miniștri, parlamentari și reprezentanți ai administrației publice.

Consiliul Național al PSD s-a reunit miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Marian Neacșu – Ministerul Afacerilor Interne

Marian Neacșu este propunerea PSD pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Acesta are experiență în politică și în structurile de conducere ale partidului.

În 2016, Neacșu a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese, fiind ulterior reabilitat. Este primul șef al MAI cu o astfel de condamnare în antecedente.

Florin Barbu – Ministerul Agriculturii

Florin Barbu este propunerea PSD pentru un nou mandat la conducerea Ministerului Agriculturii. Născut la 4 septembrie 1980, la Slatina, acesta a absolvit studii economice la Universitatea din Craiova, a urmat un master la Academia de Studii Economice din București și a obținut un doctorat în economie în 2015.

Înainte de a ajunge în Guvern, Barbu a condus Direcția Economică a Primăriei Slatina. A mai ocupat funcția de ministru al Agriculturii din iunie 2023 până în aprilie 2026, când și-a încheiat mandatul prin demisie. Acesta ar fi al treilea mandat.

Alexandru Rogobete – Ministerul Sănătății

Alexandru Rogobete este propus pentru un nou mandat la Ministerul Sănătății. De profesie medic, acesta este specializat în Anestezie și Terapie Intensivă și a obținut titlul de doctor în medicină în 2024. Ulterior, și-a suspendat activitatea clinică pentru a se concentra asupra administrației publice.

Rogobete a fost consilier personal al ministrului Sănătății între 2021 și 2023, apoi secretar de stat în același minister. A condus instituția în perioada iunie 2025-aprilie 2026, în Cabinetul condus de Ilie Bolojan, mandat încheiat prin demisie.

Florin Manole – Ministerul Muncii

Florin Manole este propunerea social-democraților pentru Ministerul Muncii. Și-a început cariera politică în administrația locală, ca membru al Consiliului Local al Sectorului 5 din București, funcție pe care a ocupat-o între 2012 și 2015. Ulterior, a devenit deputat PSD și a activat în Parlament, inclusiv în domenii legate de combaterea traficului de persoane.

Manole a fost secretar de stat în perioada 2022-2023 și conduce organizația PSD Sector 1. El a mai ocupat funcția de ministru al Muncii în Cabinetul Bolojan, între iunie 2025 și aprilie 2026. Dacă va fi reconfirmat, va reveni la un portofoliu care gestionează politicile de ocupare, protecția socială și sistemul de pensii.

Daniel Zamfir – Ministerul Economiei

Daniel Zamfir a intrat în administrația publică în calitate de consilier general al municipiului București, funcție deținută între 2000 și 2004. Ulterior, a trecut prin mai multe formațiuni politice, activând în PNL, apoi în ALDE, înainte de a se alătura PSD în 2020.

A fost deputat în legislatura 2012-2016 și a devenit ulterior senator, fiind reales în mandate succesive. În Parlament, conduce Comisia economică, industrii și servicii din Senat.

Radu Marinescu – Ministerul Justiției

Radu Marinescu a mai ocupat funcția de ministru al Justiției în perioada decembrie 2024-aprilie 2026. Înainte de intrarea în Parlament, a fost consilier local la Craiova, între 2016 și 2024, iar la alegerile parlamentare din 2024 a obținut un mandat de deputat din partea PSD Dolj. Ulterior, a condus Comisia juridică a Camerei Deputaților.

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Marinescu a fost vizat de acuzații de plagiat formulate de jurnalista Emilia Șercan în legătură cu teza sa de doctorat. Subiectul a generat controverse publice, în timp ce PSD l-a susținut în fața acuzațiilor. O eventuală revenire la conducerea ministerului ar readuce în atenție atât activitatea sa guvernamentală, cât și aceste dispute de integritate academică.

Alexandru Stoica – Ministerul Dezvoltării

Alexandru Stoica, inginer de profesie, este propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltării. Acesta și-a început activitatea administrativă în județul Buzău, unde a fost consilier județean și, ulterior, administrator public al județului, implicându-se în gestionarea proiectelor și a relațiilor cu administrațiile locale.

Stoica a ocupat funcția de subsecretar de stat în perioada 2017-2019, iar în decembrie 2021 a devenit secretar de stat. Din această poziție, a avut atribuții în relația cu primăriile și în domeniul proiectelor de dezvoltare locală. A părăsit funcția în primăvara anului 2026, la cerere.

Ștefan Ovidiu Popa – Ministerul Transporturilor

Originar din județul Vâlcea, Ștefan Ovidiu Popa și-a început cariera politică la nivel local, apoi a fost ales deputat în 2016. Se află la al treilea mandat parlamentar consecutiv și, din decembrie 2024, conduce grupul PSD din Camera Deputaților.

Numele său a apărut în investigații jurnalistice privind decontarea chiriei din fonduri publice, în contextul deținerii unor proprietăți în București sau Ilfov. Subiectul a fost abordat, printre altele, într-o analiză publicată de Europa Liberă în iunie 2025.

Natalia Intotero – Ministerul Mediului

Natalia Intotero are o carieră politică îndelungată, începută în administrația locală din județul Hunedoara, unde a fost consilier local și județean. Ulterior, a ajuns în administrația centrală, ocupând inclusiv funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

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Intotero a fost deputat și a condus Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților, iar în prezent este vicepreședinte al Camerei. A mai făcut parte din mai multe guverne, ca ministru pentru românii de pretutindeni, ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și ministru al Culturii, funcție ocupată între decembrie 2024 și iunie 2025.

Mihai Ghigiu – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Mihai Alexandru Ghigiu este nominalizat pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. S-a înscris în PSD în 2007, pe când era elev în clasa a XII-a, și a avansat ulterior în structurile partidului, ajungând președintele Tineretului Social Democrat.

În iulie 2023, a fost numit șef al Cancelariei premierului Marcel Ciolacu. Anterior, a fost director al Institutului Național de Administrație, prorector al SNSPA, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului și consilier al ministrului Educației. Ghigiu are un doctorat în filosofie și două diplome de master.

Ștefan Radu Oprea – Ministerul Apărării

Ștefan Radu Oprea este propunerea PSD pentru Ministerul Apărării. Înainte de a intra în politica națională, a lucrat în mediul privat, în funcții de conducere în companii din domeniile construcțiilor și transporturilor. În 2009, a fost prefect al județului Prahova, iar în 2012 a fost ales senator, ajungând în prezent la al patrulea mandat parlamentar.

Oprea a mai ocupat funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, între 2018 și 2019, apoi a condus Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Cabinetul Ciolacu. A fost, de asemenea, șef al Cancelariei premierului și secretar general al Guvernului, funcție din care a demisionat în primăvara anului 2026.