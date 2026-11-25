Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, privește cu rezerve o eventuală comasare a Bucureștiului cu județul Ilfov, apreciind că o astfel de măsură ar aduce în administrarea Capitalei numeroasele probleme ale localităților din jurul orașului.

Edilul consideră că Bucureștiul ar trebui să își păstreze actuala structură administrativă Foto: INQUAM Photos Octav Ganea

Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, edilul a afirmat că, din punct de vedere teoretic, există argumente în favoarea unei integrări mai puternice între București și Ilfov, însă aplicarea practică a unui asemenea proiect ridică semne de întrebare.

„La nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Propunerea primarului: coordonare, nu absorbție

Primarul Capitalei consideră că Bucureștiul ar trebui să își păstreze actuala structură administrativă, dar să aibă un rol mai puternic în coordonarea dezvoltării județului Ilfov.

„Să fie un fel de capitală de județ Bucureștiul și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important, și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov”, a afirmat edilul.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin în contextul dezbaterilor privind reorganizarea administrativ-teritorială și posibila integrare a localităților ilfovene în structura administrativă a Capitalei.

Interviul integral poate va fi difuzat sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi 24.