Românii care țin Postul Crăciunului ar putea economisi câteva sute de lei prin schimbarea obiceiurilor alimentare. În timp ce ouăle, laptele și carnea s-au scumpit față de anul trecut, unele dintre ingredientele folosite în mâncărurile tradiționale de post sunt mai ieftine. Economiile depind însă de produsele cu care sunt înlocuite alimentele de origine animală.

Mâncărurile tradiționale de post pot reduce cheltuielile cu alimentația. Foto: arhivă

Potrivit unei analize realizate de Adevărul Financiar, o familie de patru persoane ar putea economisi aproape 280 de lei până în Ajunul Crăciunului, în funcție de alimentele alese și de ritmul cumpărăturilor.

Ce alimente cumpără românii mai ieftin în perioada postului

Postul Crăciunului, început pe 15 noiembrie, vine anul acesta cu prețuri mai mici la cartofi, făină, fructe și leguminoase, în ciuda scumpirilor înregistrate la nivelul general al alimentelor.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 12 noiembrie, mărfurile alimentare s-au scumpit, în medie, cu 3,07% în octombrie 2026, față de aceeași lună a anului trecut, în condițiile în care rata anuală a inflației a ajuns la 6,94%.

Printre alimentele care s-au ieftinit se numără fructele proaspete, ale căror prețuri au scăzut cu 15,38%, cartofii, cu 2,53%, făina, cu 2,5%, și fasolea boabe și alte leguminoase, cu 0,65%.

La polul opus, ouăle s-au scumpit cu 10,5%, iar laptele de vacă cu 8,11%. Românii plătesc mai mult și pentru carne: prețul celei de vită a crescut cu 7,17%, al celei de pasăre cu 2,94%, iar al celei de porc cu 2,28%.

Nici toate alimentele consumate în timpul postului nu au scăpat de scumpiri. Uleiul comestibil costă cu 7,94% mai mult decât anul trecut, peștele proaspăt cu 5,29%, iar pâinea cu 4,5%.

Aproape 68 de lei diferență la cumpărăturile săptămânale

Pentru a vedea cât se poate schimba bugetul unei familii în timpul postului, au fost comparate două coșuri de alimente, folosind exemple de prețuri din ofertele online ale Auchan.

O familie de patru persoane care cumpără într-o săptămână două kilograme de piept de pui, 20 de ouă, patru litri de lapte și 800 de grame de telemea ar cheltui 146,70 lei pentru aceste produse.

Un coș format dintr-un kilogram de fasole, un kilogram de linte, un kilogram de năut, două kilograme de cartofi și un kilogram de macrou congelat ar costa 79,12 lei.

Diferența de 67,58 lei pe săptămână ar ajunge la aproximativ 386 de lei pe parcursul celor 40 de zile de post, dacă familia ar păstra același ritm al cumpărăturilor.

Când mâncarea de post devine mai scumpă

Potrivit exemplelor de prețuri identificate la Auchan și Sezamo pe 25 noiembrie, un kilogram de fasole uscată costă între 9 și 14 lei, în timp ce un kilogram de piept de pui depășește 33 de lei. În schimb, un kilogram de macrou congelat poate costa peste 43 de lei.

Diferențe importante apar și în cazul înlocuitorilor pentru lactate. La Auchan, un litru de lapte semidegresat costă 5,09 lei, în timp ce o băutură vegetală ecologică din ovăz ajunge la 24,49 lei litrul. Este însă un exemplu din categoria produselor vegetale mai scumpe.

Pentru familiile care gătesc acasă, preparatele din fasole, cartofi, orez și legume pot fi o variantă mai accesibilă în săptămânile dinaintea sărbătorilor. Consumul de pește în zilele cu dezlegare și alegerea unor alternative vegetale mai scumpe pot diminua însă economiile făcute prin renunțarea la carne, ouă și lactate.