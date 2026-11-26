Forțele Aeriene Regale britanice (RAF) își consolidează măsurile de protecție pe teritoriul țării, pe fondul creșterii amenințărilor reprezentate de drone. Avioanele militare vor fi adăpostite în hangare pe timpul nopții, iar autoritățile iau în calcul instalarea unor plase speciale antidrone în jurul aeronavelor expuse.

Forțele aeriene britanice Foto: EPA/EFE

Marea Britanie își intensifică pregătirile pentru eventualitatea unui conflict militar desfășurat chiar pe teritoriul său, în contextul creșterii amenințărilor la adresa bazelor aeriene și a infrastructurii militare.

Potrivit unor surse citate de Sky News, Forțele Aeriene Regale (RAF) au început să acorde o atenție sporită protejării aeronavelor. Printre măsurile avute în vedere se numără adăpostirea avioanelor în hangare și spații protejate pe timpul nopții.

De asemenea, armata britanică intenționează să instaleze plase de protecție împotriva dronelor în jurul aeronavelor care rămân expuse, inclusiv în apropierea pistelor de decolare și aterizare sau la bazele aeriene care nu dispun de suficiente facilități de protecție.

Subiectul a revenit în atenție după ce comandantul Forțelor Aeriene Regale, Harv Smyth, a subliniat importanța exersării dispersării aeronavelor în cazul unui conflict. Este vorba despre o strategie de mobilitate militară utilizată frecvent în perioada Războiului Rece.

Smyth a declarat că forțele aeriene britanice se pregătesc pentru un scenariu în care țara nu mai poate fi considerată un refugiu sigur, iar operațiunile militare trebuie desfășurate de pe teritoriul britanic, cu posibilitatea relocării rapide a aeronavelor.

„Forțele aeriene britanice se pregătesc pentru o situație în care nu există un refugiu sigur acasă. Desfășurați operațiuni de pe teritoriul Marii Britanii, dar trebuie să fiți pregătiți să vă deplasați”, a explicat comandantul.

Dispersarea avioanelor în mai multe locații

Dispersarea avioanelor în mai multe locații le transformă în ținte mult mai greu de identificat și atacat decât în cazul concentrării acestora în câteva baze aeriene importante.

„Ca instituție militară, am demonstrat că, atunci când este necesar, putem lua ceea ce unii ar numi toate ouăle dintr-un singur coș, le putem distribui pe întreg teritoriul Regatului Unit și putem continua să operăm”, a declarat Smyth.

Capacitatea RAF de a face față unui conflict desfășurat pe teritoriul britanic a fost testată în luna martie, în cadrul unor exerciții militare de două săptămâni, intitulate „apărarea patriei”.

Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii despre scenariile exersate și nici despre eventualele vulnerabilități identificate în timpul acestor simulări.

Avertismente privind intensificarea acțiunilor de sabotaj atribuite Rusiei

Pregătirile militare britanice au loc pe fondul avertismentelor tot mai numeroase privind amenințările la adresa securității țării.

Recent, Marea Britanie a avertizat companiile din industria de apărare care furnizează echipamente Ucrainei cu privire la intensificarea tentativelor de sabotaj atribuite Rusiei.

Firmele au primit recomandări privind protejarea obiectivelor industriale și măsurile care trebuie luate în cazul identificării unor activități suspecte.

La începutul lunii noiembrie, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Knighton, a declarat că Rusia este dispusă să își asume riscuri tot mai mari.

În opinia sa, termenul de „activitate hibridă” nu mai reflectă suficient de bine gravitatea amenințărilor actuale.

Knighton a enumerat asasinatele țintite, actele de sabotaj și atacurile cibernetice, pentru care există dovezi în mai multe țări europene, inclusiv în Marea Britanie.

Oficialul britanic consideră însă că Londra rămâne în urma unor aliați europeni în ceea ce privește evaluarea amenințării reprezentate de Rusia, în special a statelor aflate mai aproape de granițele acesteia.

În acest context, consolidarea protecției bazelor aeriene și pregătirea pentru dispersarea aeronavelor indică o schimbare importantă în modul în care Marea Britanie își evaluează propria securitate: un eventual conflict nu mai este privit exclusiv ca o amenințare la adresa aliaților săi, ci și ca un scenariu care ar putea afecta direct teritoriul britanic.