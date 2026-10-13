Grindeanu nu vrea alegeri anticipate, dar a început pregătirile. Ce spune liderul PSD despre posibilitatea ca Nicușor Dan să dizolve Parlamentul

Alegerile anticipate nu reprezintă o soluție potrivită pentru România, deși sunt prevăzute de Constituție, crede președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a afirmat că nu a văzut niciun anunț oficial al Președinției privind intenția președintelui Nicușor Dan de a declanșa acest scenariu, dar a precizat că PSD a început deja pregătirile organizatorice.

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Sorin Grindeanu a fost întrebat la România TV despre posibilitatea ca șeful statului să dizolve Parlamentul în cazul în care Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu nu va obține votul de învestitură.

„A fost vreun anunţ, vreun comunicat de la Preşedinţie? Dacă e să vorbim de alegeri anticipate, vreau să vă spun ceea ce am spus şi ieri (...) eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit. Dar, da, e unul constituţional, în schimb”, a declarat liderul PSD, marți seară.

PSD a început pregătirile pentru alegeri anticipate

Liderul social-democrat a susținut că partidul său este pregătit pentru un asemenea scenariu și că au fost deja demarate demersuri organizatorice interne.

„Eu vă asigur, în ceea ce ne priveşte, că vom fi pregătiţi. Partidul Social Democrat, de altfel, am şi dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care ţin de bucătăria noastră internă, de pregătiri pentru un asemenea scenariu”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că PNL și USR nu își doresc organizarea unor alegeri anticipate și s-a declarat convins că PSD ar obține cel puțin un rezultat similar celui de la ultimele alegeri, dacă scrutinul ar avea loc.

„Ştiu că fug de alegeri anticipate. În acest moment am această convingere că PNL şi USR nu-şi doresc alegeri anticipare”, a declarat Grindeanu.

Nicușor Dan ar lua în calcul toate variantele

Președintele Nicușor Dan ar lua în calcul declanșarea alegerilor anticipate dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu reușește să obțină sprijinul unei majorități parlamentare până joi, 15 octombrie, potrivit unor surse apropiate Administrației Prezidențiale. În acest scenariu, vineri ar putea fi prezentat decretul de dizolvare a Parlamentului. Analistul politic Cristian Pîrvulescu a explicat pentru „Adevărul” în ce condiții poate fi aplicată această procedură și cine ar suporta costurile prelungirii crizei politice.