Posibilitatea de a cumpăra un produs și de a-l achita ulterior sau în mai multe tranșe devine tot mai prezentă în magazinele online din România. Klarna, PayPo, Mokka și alte companii au dezvoltat soluții prin care clienții pot împărți costul cumpărăturilor, în timp ce comercianții încearcă să atragă mai mulți cumpărători prin diversificarea metodelor de plată.

Cumpărăturile online se extind, iar plata amânată devine tot mai prezentă în comerțul electronic. Foto: arhivă

Potrivit unei analize publicate de Adevărul Financiar, extinderea serviciilor de tip BNPL vine cu costuri diferite, în funcție de furnizor și de tipul finanțării. Magazinele pot suporta comisioane mai mari decât în cazul plăților obișnuite cu cardul, iar cumpărătorii trebuie să fie atenți la comisioanele de administrare, dobânzi și la dobânda anuală efectivă (DAE), chiar și atunci când ofertele sunt promovate cu dobândă zero.

Klarna și PayPo au ajuns la sute de mii de utilizatori în România

Printre companiile care și-au consolidat prezența pe piața locală se numără PayPo și Klarna.

PayPo a anunțat că a ajuns la aproape 300.000 de utilizatori și peste 1.100 de comercianți parteneri, la patru ani de la intrarea pe piața din România. În primele opt luni din 2026, compania a procesat aproximativ 915.000 de tranzacții, cu o valoare totală de circa 290 de milioane de lei.

Valoarea medie a unei tranzacții a ajuns la aproximativ 300 de lei, cu 22% mai mult față de nivelul înregistrat la începutul activității companiei pe piața locală. Potrivit datelor comunicate de furnizor, un client a realizat în medie șase cumpărături prin PayPo pe întreaga perioadă de utilizare a serviciului.

Plata în rate reprezintă aproximativ 25-30% din utilizarea PayPo, în timp ce restul tranzacțiilor sunt realizate prin alte formule de plată amânată.

Compania estimează că serviciile BNPL generează aproximativ 4% din volumul comerțului electronic din România și consideră că această pondere s-ar putea dubla în următorii trei ani.

Un alt jucător important este Klarna, care a anunțat în martie 2026 că a depășit 500.000 de utilizatori activi în România și colaborează cu peste 1.500 de comercianți.

Compania și-a extins rețeaua de parteneri inclusiv printr-un acord cu retailerul H&M, ale cărui magazine online din România oferă opțiuni de plată prin Klarna. În funcție de eligibilitatea cumpărătorilor, aceștia pot achita integral comanda, pot plăti în termen de 30 de zile sau pot împărți suma în trei rate egale, fără dobândă, dacă respectă condițiile contractuale.

Comisioanele pentru magazine pot ajunge la 6%

Extinderea plăților amânate presupune și costuri suplimentare pentru comercianți. O comparație a tarifelor publicate de procesatorul de plăți NETOPIA arată diferențe importante între comisioanele pentru plata obișnuită cu cardul și cele pentru anumite servicii BNPL.

Pentru o tranzacție online achitată integral cu un card de persoană fizică emis de o bancă din România sau din străinătate, comisionul publicat este de 1,19%. În cazul soluțiilor de tip BNPL, acesta ajunge la 2,5% pentru PayPo și la 6% pentru Oney.

La o comandă de 1.000 de lei, diferența înseamnă un cost de 11,90 lei pentru plata integrală cu cardul, 25 de lei prin PayPo și 60 de lei prin Oney.

Astfel, în exemplul analizat de Adevărul Financiar, comerciantul plătește de aproximativ cinci ori mai mult pentru acceptarea unei tranzacții prin Oney decât pentru o plată obișnuită cu cardul.

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Un alt detaliu important pentru comercianți este politica de rambursare. Potrivit documentului tarifar, comisionul aferent tranzacțiilor BNPL nu este restituit în cazul operațiunilor de tip Refund.

Mokka, tbi bank și eMAG oferă alternative pentru plata în rate

Piața include și alte soluții prin care cumpărătorii pot împărți valoarea achizițiilor sau pot amâna plata. Printre acestea se numără Mokka, tbi bank și serviciul My Wallet al eMAG, realizat în colaborare cu Twisto.

Mokka permite comercianților parteneri să configureze programe de plată cuprinse între una și 36 de luni. În funcție de magazin, categoria produselor și oferta aleasă, clienții pot beneficia de dobândă zero sau de dobânzi reduse. Costurile suportate de comercianți și cumpărători sunt stabilite în funcție de condițiile comerciale ale fiecărui partener.

O altă variantă este aplicația tbi bank, prin care clienții pot cumpăra de la peste 1.000 de comercianți online din România. Pentru achizițiile cuprinse între 100 și 1.000 de lei, banca oferă posibilitatea împărțirii sumei în patru rate, iar pentru cumpărăturile mai mari de 1.000 de lei sunt disponibile finanțări de până la 60 de rate fixe.

Oferta de plată în patru rate pentru o achiziție de 1.000 de lei publicată de bancă ilustrează diferența dintre dobânda zero și costul total al finanțării. Dobânda anuală fixă este de 0%, dar se aplică un comision de analiză de 40 de lei. DAE ajunge astfel la 20,80%, iar suma totală de plată este de 1.040 de lei. Costurile pot varia în funcție de profilul clientului și de caracteristicile achiziției.

Și eMAG pune la dispoziție opțiuni de plată flexibilă prin My Wallet. Una dintre acestea este plata în patru rate, serviciu realizat în colaborare cu Twisto Payments. Potrivit condițiilor publicate de retailer, valoarea comenzii trebuie să fie de cel puțin 800 de lei, iar la achitarea primei rate se percepe un comision de 0,5% din valoarea comenzii. Serviciul nu este disponibil tuturor clienților, accesul fiind condiționat de eligibilitate.

Tranzacțiile PayPo de Black Friday au crescut de patru ori

Creșterea utilizării serviciilor de plată amânată s-a reflectat și în tranzacțiile realizate în perioada Black Friday 2026.

PayPo România a anunțat că a procesat aproximativ 11.300 de tranzacții, în valoare de 3,8 milioane de lei, de Black Friday. Comparativ cu ediția din 2025, numărul tranzacțiilor a fost de aproximativ patru ori mai mare, iar valoarea totală a acestora a crescut de 4,3 ori.

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Compania a raportat o majorare cu 11% a valorii medii a coșului de cumpărături, de la 303 lei în 2025 la 336 de lei în acest an.

Potrivit datelor comunicate, 81% dintre cumpărătorii care au utilizat serviciul în perioada respectivă erau clienți recurenți, în timp ce 19% l-au folosit pentru prima dată.

Plata în termen de 30 de zile a reprezentat 71% din tranzacții, iar plata în rate, 29%. Într-o zi obișnuită, plățile în rate reprezentau aproximativ 25% din utilizarea serviciului.

România are în continuare loc de creștere în comerțul online

Dezvoltarea serviciilor de plată flexibilă are loc pe fondul extinderii comerțului electronic. Potrivit Eurostat, România a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a ponderii persoanelor care cumpără online în perioada 2015-2025, de 46 de puncte procentuale.

La nivelul Uniunii Europene, 78% dintre utilizatorii de internet cu vârste între 16 și 74 de ani au cumpărat sau comandat bunuri și servicii online în 2025. În România, diferența dintre ponderea persoanelor care folosesc internetul și cea a celor care cumpără online a fost de 31 de puncte procentuale, față de 17 puncte procentuale la nivel european.