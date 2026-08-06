 Scandal în jurul legii ANI. USR cere CCR să se pronunțe, PSD acuză că se pierd 771 de milioane de euro din PNRR | adevarul.ro
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Scandal în jurul legii ANI. USR cere CCR să se pronunțe, PSD acuză că se pierd 771 de milioane de euro din PNRR

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Conflictul politic pe tema noii Legi a Agenției Naționale de Integritate (ANI) continuă, după ce senatorii USR, alături de opt senatori PNL, au sesizat Curtea Constituțională pe noua lege, iar PSD acuză cele două partide că riscă să blocheze sute de milioane de euro din fondurile europene destinate României.

USR cere CCR să se pronunțe pe noua lege ANI. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
USR cere CCR să se pronunțe pe noua lege ANI. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

USR anunță că a atacat la Curtea Constituțională două amendamente introduse în lege, despre care susține că ridică serioase probleme de constituționalitate și pot afecta îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Formațiunea afirmă că demersul urmărește obținerea unei garanții că noua lege respectă Constituția și va fi acceptată de Comisia Europeană.

Potrivit USR, unul dintre articolele contestate prevede sancționarea cu pierderea funcției sau a mandatului a persoanelor aflate în incompatibilitate ori conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi, aspect pe care partidul îl consideră o aplicare retroactivă a legii.

De asemenea, USR contestă prevederea care obligă la depunerea declarațiilor de avere și interese și persoanele care au „relații asemănătoare acelora dintre soți” cu demnitari, apreciind că formularea este neclară și poate încălca drepturi constituționale.

„PSD și AUR au încercat să folosească umbrela jaloanelor din PNRR pentru a-și ataca adversarii politici prin amendamente vădit neconstituționale. (...) Dacă vrem să accesăm toți banii din PNRR, avem nevoie de o lege care să respecte Constituția României, deciziile CJUE și principiile statului de drept”, a declarat lidera deputaților USR, Diana Stoica.

La rândul său, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, susține că sesizarea vizează articolele introduse de PSD și AUR, despre care afirmă că îi vizează pe liderul USR, Dominic Fritz, și pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

PSD respinge însă acuzațiile și susține că acțiunea USR și PNL pune în pericol finanțarea europeană aferentă jalonului privind integritatea

Într-un comunicat, social-democrații afirmă că sesizarea la Curtea Constituțională „blochează 771 de milioane de euro din fondurile destinate României”, acuzând cele două partide că încearcă să îl protejeze pe liderul USR, Dominic Fritz.

„Ani la rând, USR și PNL au cerut toleranță zero în materie de integritate. Au construit cariere politice spunând că nimeni nu este mai presus de lege și că hotărârile definitive trebuie respectate. Astăzi, când regulile îi privesc pe propriii lideri, același principiu pare negociabil. Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată”, a transmis PSD.

PSD susține că amendamentul privind norma tranzitorie nu produce efecte retroactive și că acesta prevede doar ca persoanele sancționate definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi să își execute integral sancțiunile aplicate în baza legislației vechi. Potrivit social-democraților, amendamentul se aplică tuturor persoanelor aflate în incompatibilitate sau conflict de interese, nu doar unui caz particular.

Social-democrații consideră că sesizarea USR la CCR nu are un fundament constituțional, ci reprezintă „o încercare disperată” de a evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, chiar cu riscul pierderii fondurilor europene.

„Dacă România va pierde cele 771 de milioane de euro aferente Legii integrității, USR se va face vinovat de al doilea cel mai mare prejudiciu asupra României, după achiziția supradimensionată de vaccinuri COVID!”, a conchis PSD.

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