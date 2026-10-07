Iurie Radulov, unul dintre cei mai temuți interlopi din Republica Moldova, prins în Turcia. Fusese condamnat la închisoare pe viață. Ce legături avea cu România

Iurie Radulov, cunoscut în lumea interlopă din Republica Moldova sub numele de „Babior”, a fost reținut în Turcia, după ce fugise din țara sa în 2025. Autoritățile moldovene au anunțat că vor începe procedurile pentru extrădarea acestuia.

Iurie Radulov, unul dintre cei mai temuți interlopi din Republica Moldova, prins în Turcia. Foto: Radio Chișinău

Potrivit Poliției Naționale din Republica Moldova, reținerea a fost comunicată recent de autoritățile turce, în urma demersurilor Biroului Central Național INTERPOL, notează Radio Chișinău.

Radulov a plecat din Republica Moldova pe 16 martie 2025, după ce fusese eliberat condiționat. Măsura a fost posibilă în urma unor modificări aduse legislației privind amnistia, deși acesta fusese condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor.

Modificările legislative care au permis eliberarea condiționată a unor persoane condamnate la închisoare pe viață au fost propuse de fosta deputată PAS Olesea Stamate și adoptate de majoritatea parlamentară de la Chișinău.

Decizia a provocat un scandal politic, iar Stamate a fost ulterior exclusă din PAS. Fosta deputată a respins acuzațiile care i-au fost aduse în acest caz.

După eliberare, Radulov a părăsit Republica Moldova și s-a refugiat în Turcia. Acum, autoritățile de la Chișinău pregătesc documentele necesare pentru a solicita extrădarea sa.

Legăturile lui Radulov cu România

Iurie Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă în anii '90, când a condus o grupare implicată în mai multe asasinate și tentative de omor. Printre victime s-au numărat oameni de afaceri și membri ai lumii interlope.

Anchetatorii au stabilit că gruparea ar fi fost responsabilă, numai în regiunea transnistreană, de patru crime și șase tentative de omor.

Radulov și alți membri ai grupării au fugit din Republica Moldova și au fost dați în urmărire internațională. El a fost ulterior capturat în Bulgaria și predat autorităților de la Chișinău.

Numele lui Radulov apare și în contextul lumii interlope din România. La începutul anilor '90, acesta ar fi locuit o perioadă în România și ar fi fost apropiat de Alexandru Ilie, cunoscut drept Sandu Geamănu. Potrivit informațiilor citate, Radulov ar fi avut un rol în formarea uneia dintre cele mai violente grupări criminale din România în acea perioadă.

Gruparea a fost în cele din urmă destructurată, iar mai mulți membri au fost capturați și condamnați.