Lionel Messi și-a încheiat aventura la echipa națională a Argentinei într-o seară specială, pe stadionul Monumental din Buenos Aires. În fața unui public de peste 85.000 de oameni, starul argentinian a avut parte de un ultim meci perfect: Argentina a învins Benin cu 3-0, iar Messi a contribuit la toate cele trei goluri.

Lionel Messi și-a încheiat aventura la echipa națională a Argentinei Foto: Sportpictures

Gol și 2 assist-uri în ultimul „dans” la națională

Argentina a deschis scorul după pauză, când Nicolas Otamendi a înscris după o fază la care a contribuit și Lionel Messi. Câteva minute mai târziu, Messi i-a pasat decisiv lui Nicolas Paz, care a făcut 2-0. În minutul 71 a venit momentul lui Messi: căpitanul a transformat un penalty și a marcat astfel ultimul său gol pentru naționala Argentinei.

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În cei 21 de ani petrecuți la națională, a stabilit recorduri greu de egalat: 208 apariții și 126 de goluri, cifre care îl plasează pe primul loc în istoria Argentinei. Palmaresul său internațional cuprinde două trofee Copa America, câștigate în 2021 și 2024, dar și cea mai importantă performanță: titlul mondial cucerit în 2022, în Qatar. Finalul meciului a transformat Monumentalul într-un loc al despărțirii. După fluierul de final, Messi a fost înconjurat de coechipieri, adversari și membrii staffului, într-un moment dedicat uneia dintre cele mai importante cariere din istoria fotbalului argentinian. Messi nu se retrage însă din fotbal. El va continua să joace pentru Inter Miami, unde își va desfășura în continuare cariera la nivel de club.

Primul nume rostit după retragere

După ultimul meci în tricoul Argentinei, Lionel Messi a avut parte de un moment special alături de fanii de pe Monumental. În discursul său, căpitanul a rememorat drumul parcurs de-a lungul anilor și a vorbit despre oamenii care i-au fost alături încă de la început. L-a reamintit, cu durere în suflet, pe tatăl său, care a decedat în luna august a acestui an.

Messi a făcut referire și la un obiectiv pe care nu a mai avut ocazia să îl atingă. După titlul mondial cucerit în 2022, fotbalistul argentinian și-ar fi dorit să mai aibă șansa de a câștiga Cupa Mondială, de această dată la turneul găzduit de Statele Unite.

„Vreau să le mulțumesc tuturor. Desigur, tatăl meu este primul la care mă gândesc. E greu de spus ceva acum. Emoții mari, s-au petrecut foarte multe lucruri, vă mulțumesc. Nu pot decât să vă mulțumesc, așa cum v-am spus și în scrisoarea de despărțire. Am jucat 20 de ani pentru naționala Argentinei, niciodată nu am încetat să lupt. Să joc pentru Argentina e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață. Am fost foarte aproape să îndeplinim visul unei națiuni și să câștigăm titlul mondial și în Statele Unite. Am dat totul, a fost o competiție foarte stresantă pentru noi, mai ales meciul cu Anglia!”, a spus Lionel Messi, la microfon.

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În continuarea discursului, Messi a avut un mesaj special pentru fotbaliștii alături de care a trăit cele mai importante momente în tricoul Argentinei. A rememorat succesele din ultimii ani, de la Copa América până la triumful de la Cupa Mondială, perioadă în care relația dintre el, echipă și suporteri s-a schimbat radical.

„Le mulțumesc colegilor mei pentru că au fost alături de mine pe acest drum, am fost campioni ai lumii, am câștigat Copa America, Finalissima. Sunt foarte mândru că am fost coleg cu acești oameni. Am fost înconjurat de lei, războinici care și-au dat viața. Mereu vom fi uniți. Când suntem uniți, suntem mai puternici decât oricine. Vor fi și vremuri grele. Ca să atingi obiective foarte importante trebuie să ai un grup unit. În momentele dificile se vede forța grupului. Când nu ai un grup puternic, e foarte greu să reușești lucruri importante. Noi am fost un grup extraordinar și de asta am făcut tot ce am făcut. Adevărul e că am vorbit mai mult decât niciodată. Nu vreau să părăsesc terenul. Sunt mândru că sunt argentinian și că am petrecut atâția ani alături de voi. Vă mulțumesc tuturor!”, a încheiat Lionel Messi.

Tribut special în minutul 10 al partidei

Nici adversarii nu au rămas indiferenți la momentul special pregătit pentru Lionel Messi. În timpul partidei, jucătorii Beninului au profitat de oprirea surprinzătoare a jocului în minutul 10 (numărul său de pe tricou) pentru a se apropia de starul argentinian, într-un gest de respect și apreciere pentru ultima sa apariție la națională.

„În plină desfășurare a partidei, Lionel Messi a avut parte de un nou moment special, petrecut chiar în minutul 10. O inițiativă neprevăzută care l-a luat prin surprindere chiar și pe starul argentinian. Când cronometrul a atins minutul corespunzător numărului purtat pe tricou, arbitrul a oprit temporar jocul.

Adversarii au profitat imediat de această pauză pentru a veni să-l felicite și să-l salute, în timp ce pe stadion au fost lansate din nou focuri de artificii. Fanii s-au ridicat în picioare, oferindu-i o ovație prelungită și scandându-i numele, în timp ce Messi a trăit întreaga scenă cu o vădită stare de uimire!”, a scris marca.com.

Cine preia tricoul cu numărul 10 la națională

Lionel Messi a spus adio echipei naționale a Argentinei, iar tricoul cu numărul 10 ar putea avea deja un nou proprietar. Potrivit lui Federico Bueno, jurnalist apropiat de reprezentativa „Albiceleste”, selecționerul Lionel Scaloni ar fi ales ca Nico Paz să poarte numărul devenit legendar în perioada următoare.

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Mijlocașul lui Como a evoluat până acum în 11 partide pentru Argentina și a purtat de fiecare dată numărul 18. La nivel de club, însă, Paz a avut deja ocazia să joace cu 10 pe spate. Fotbalistul argentinian a avut un sezon foarte bun la Como, reușind să contribuie la parcursul echipei italiene cu 13 goluri și 7 pase decisive.

„Dacă Scaloni își prelungește contractul cu Argentina, lucru care ar urma să fie negociat în următoarele luni, tricoul cu numărul 10 va ajunge la Nico Paz. Acest lucru a fost deja decis intern și este tratat foarte serios!”, a transmis Federico Bueno, potrivit ESPN Argentina.

Numărul 10 a fost asociat cu Messi la naționala Argentinei timp de 17 ani. El a primit celebrul tricou pentru prima dată în 2009, într-o perioadă în care Diego Maradona era selecționerul reprezentativei. Messi a plecat de la națională după 208 apariții și 126 de goluri, devenind fotbalistul cu cele mai multe selecții și reușite din istoria Argentinei. În ultima sa partidă, Argentina a trecut de Benin cu 3-0, iar căpitanul a avut o contribuție decisivă: a înscris un gol și a oferit două pase decisive.