 PSD votează pentru Luca Niculescu, dar ezită să intre la guvernare SURSE | adevarul.ro
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PSD votează pentru Luca Niculescu, dar ezită să intre la guvernare SURSE

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Majoritatea liderilor PSD sunt de părere că partidul trebuie să se întoarcă la guvernare și să primească cel puțin 8 portofolii puternice în Cabinetul condus de Luca Niculescu, susțin surse politice pentru Adevărul. Pe de altă parte, apropiații lui Sorin Grindeanu l-au sfătuit să voteze guvernul, dar să nu trimită miniștri în executiv, în condițiile în care restul partidelor vor face opoziție.

Luca Niculescu încearcă să formeze un guvern
Luca Niculescu încearcă să formeze un guvern Foto: Inquam / George Călin

Practic, PSD ar fi singurul partid asociat cu guvernarea și ar deconta la alegerile parlamentare din 2028.

PSD e într-o situație delicată după desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Dacă PSD nu votează nici acest guvern, după ce a respins varianta Siegfried Mureșan, partidul s-ar face părtaș la prelungirea crizei politice.

Iar liderii PSD din județele inundate de valul AUR l-au avertizat pe Grindeanu că nemulțumirea oamenilor crește la adresa PSD, susțin sursele citate. Așadar, PSD e înclinat să voteze pentru învestirea premierului Niculescu.

Însă partidul e indecis când vine vorba de guvernare. Să participe sau nu cu miniștri în Cabinetul Niculescu? Cei mulți lideri ar vrea din nou la putere, în condițiile în care Sorin Grindeanu le promisese în luna aprilie că se vor întoarce în cel mult două luni la guvernare. PSD are perspectiva de a prelua cel puțin 8 ministere puternice, plus o funcție de vicepremier.

Însă consilierii lui Sorin Grindeanu sunt de părere că partidul nu ar trebui să intre la guvernare, în condițiile în care restul formațiunilor rămân în opoziție.

PNL ar putea vota guvernul, dar apoi va merge în opoziție, UDMR la fel, USR nu votează dacă PSD intră la guvernare, iar AUR a spus clar că nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

Așadar, PSD s-ar putea trezi în situația în care e singurul partid de la putere, cu un premier independent și alți miniștri tehnocrați. Practic, PSD ar deconta din plin guvernarea la viitoarele alegeri din 2028.

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să aibă joi o întâlnire cu liderii PSD pentru a prezenta ideile principale din programul de guvernare.

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