A mers pe jos în jurul lumii timp de 28 de ani. Exploratorul Karl Bushby a revenit în Marea Britanie după ce a traversat înot Canalul Mânecii

Karl Bushby, un fost parașutist al armatei britanice, a revenit în țara natală după aproape trei decenii petrecute pe drum. Exploratorul în vârstă de 57 de ani a traversat înot Canalul Mânecii, una dintre ultimele etape ale unei călătorii începute în 1998 și care l-a purtat prin 29 de țări și peste 50.000 de kilometri.

Karl Bushby a revenit în țara natală după aproape trei decenii petrecute pe drum. Foto: Instagram

Karl Bushby, un fost parașutist al armatei britanice, a revenit în țara natală după aproape trei decenii petrecute pe drum, notează Agerpres.

Bushby și-a propus să facă înconjurul lumii fără să folosească vreun mijloc de transport. Regula pe care și-a impus-o este simplă: să se deplaseze pe jos sau înot, până când va ajunge la destinația finală, orașul Hull, din nord-estul Angliei.

După 28 de ani de aventură, exploratorul a ajuns din nou pe teritoriul britanic. Luni, el a ieșit din apele Canalului Mânecii pe plaja Shakespeare din Dover, în jurul orei locale 15:30.

Obosit după traversare, dar zâmbind, Bushby a fost întâmpinat de apropiați. Printre cei care au venit să surprindă momentul s-a aflat și regizorul german Werner Herzog, care a participat la filmarea unor imagini pentru un proiect dedicat aventurii exploratorului.

„Este bine să simt din nou solul britanic sub picioare după toți acești ani”, a declarat Bushby.

„Nu a fost ușor, dar tocmai asta era miza: să demonstrez că pot face mai mult decât cred eu că sunt în stare. Putem cu toții să realizăm mult mai mult decât ne imaginăm”, a mai spus el.

O călătorie începută în 1998

Expediția lui Bushby, pe care a numit-o „Goliath Expedition”, a început în Chile, în 1998. De atunci, britanicul a traversat 29 de țări și a parcurs peste 50.000 de kilometri, întâlnind pe traseu numeroase obstacole care i-au prelungit cu ani întregi călătoria.

Printre cele mai mari probleme s-au numărat restricțiile privind vizele. După ce a traversat strâmtoarea Bering pe jos, între Alaska și Rusia, împreună cu un coechipier american, autoritățile ruse i-au refuzat accesul în țară timp de mai mulți ani.

Expediția a fost afectată și de criza financiară din 2008, dar și de pandemia de COVID-19. În total, aceste obstacole au făcut ca aproximativ 14 dintre cei 28 de ani ai proiectului să fie pierduți, potrivit propriilor sale estimări.

Traversarea Canalului Mânecii a fost ținută secretă

Pentru Bushby, revenirea în Marea Britanie a presupus o nouă provocare: traversarea înot a Canalului Mânecii.

Operațiunea a fost coordonată cu autoritățile de coastă din Franța și Marea Britanie, însă data și detaliile traversării au fost păstrate secrete din motive de securitate.

După ce a ajuns la Dover, exploratorul nu și-a încheiat însă încă aventura. Mai are aproximativ 400 de kilometri de parcurs până la Hull, punctul în care intenționează să încheie călătoria începută în urmă cu aproape trei decenii.

După finalizarea expediției, Bushby spune că intenționează să se concentreze pe documentarea aventurii și pe participarea la conferințe.

Dacă va ajunge la Hull, călătoria începută în 1998 va deveni una dintre cele mai lungi expediții terestre individuale realizate în jurul lumii.