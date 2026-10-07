Un pensionar de 84 de ani a sunat la poliție să spună că se simte singur: „Dragă 112, am nevoie de cineva cu care să vorbesc”. Ce au făcut agenții

Un pensionar, în vârstă de 84 de ani, din Pordenone, Italia, a sunat la numărul de urgență 112 pentru un motiv mai puțin obișnuit. Bărbatul nu avea nevoie de ambulanță și nu se afla într-o situație de pericol. Se simțea singur și avea nevoie de cineva cu care să vorbească.

Pensionarul a sunta la 112 să vorbească cu cineva Foto: Pexels

Luigi, așa cum este prezentat în presa italiană, a apelat la 112 și i-a transmis operatorului că se simte singur. Pentru bătrân, apelul nu era despre o urgență medicală, ci despre nevoia de a avea pe cineva alături și de a putea vorbi cu o persoană care să-l asculte.

În urma apelului, doi agenți de poliție au mers să-l viziteze. Au stat de vorbă cu pensionarul și au petrecut un timp împreună cu el. Pentru Luigi, vizita a însemnat mai mult decât o simplă conversație.

Polițiștii au mers la pensionar acasă Foto: FB/Messaggero

Singurătatea, o problemă pentru persoanele în vârstă

Povestea lui Luigi readuce în atenție una dintre dificultățile cu care se confruntă tot mai mulți oameni în vârstă: singurătatea și izolarea socială, relatează Il Messaggero.

O altă problemă este legată de costurile serviciilor destinate persoanelor vârstnice.

Tarifele pentru căminele de bătrâni sunt tot mai ridicate, ceea ce poate face dificil accesul la astfel de servicii.

Nici pentru cei care preferă să rămână acasă situația nu este întotdeauna simplă.

Găsirea unei persoane potrivite pentru îngrijirea unui vârstnic la domiciliu poate fi dificilă, mai ales atunci când este nevoie de ajutor constant.

În cazul lui Luigi, nevoia a fost însă una mult mai simplă: să aibă pe cineva cu care să vorbească.