Aproximativ o sută de absolvenți de liceu aleg, în fiecare an, să urmeze facultatea aproape de casă într-un domeniu mai puțin popular. Pe unii îi atrage specializarea, alții pun în balanță beneficiile pe care le au de-a lungul anilor de facultate. Până la absolvire se mai și pierd pe drum, „dar asta se întâmplă peste tot”.

Anul universitar a început oficial și la extensia Slatina a USAMB București Foto: Alina Mitran

Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul structurii Slatina a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) București atrage, an de an, aproximativ 100 de absolvenți de liceu care aleg să urmeze cursurile universitare aici. În ultimii ani media de admitere a crescut, iar pe locurile puse la dispoziție de universitatea bucureșteană este concurență. Cei mai mulți studenți sunt proaspăt absolvenți, însă un număr în continuare mare este și al celor care se întorc pe băncile școlii la ani distanță de la momentul absolvirii liceului. Aleg să o facă atunci când cheltuielile devin suportabile, când realizează că au ratat posibilități de avansare în carieră pentru că le-a lipsit diploma, când vor să le fie propriilor copii un exemplu de urmat etc.

„Eu sunt la master. Și facultatea tot aici am făcut-o. Fac naveta de la 40 de kilometri. Nu pot să spun că a fost tocmai ușor, în condițiile în care am venit zi de zi. În schimb m-a ajutat bursa. A fost bursa de merit care a compensat din costuri. Pentru mine a fost un ajutor foarte mare”, a precizat Ion Grigorie.

Când s-a înscris la facultate, în primul an, a fost admis pe locurile cu taxă. A învățat și, după susținerea examenelor, a reușit să se transfere pe locurile bugetate. Mai mult, a obținut și bursă, pe care a reușit să o păstreze în toți anii de facultate. Avea 38 de ani când a decis să-și continue pregătirea academică. Acum începe anul II, studii de masterat. Administrează propria afacere și timpul pe care îl are la dispoziție este o provocare. Finalizarea studiilor este însă un obiectiv important.

Specializarea, spune, s-a potrivit și dorințelor sale. „Ideea e că trebuie dezvoltat satul. Și cred că mulți gândesc ca și mine. Prin toate programele care sunt puse la dispoziție la ora actuală, fonduri europene și toate oportunitățile pe care le avem, eu zic că în mediul rural sunt mult mai multe oportunități decât în mediul urban. Și nu vorbim neapărat în agricultură”, a mai spus studentul.

Deschidere oficială a noului an universitar a avut loc luni, 5 octombrie 2026 Foto: Alina Mitran

Lângă Ion Grigorie, urmărindu-i foarte atent expunerea, este un proaspăt admis. A absolvit în vară la un liceu teoretic din Caracal și pentru că este deja foarte implicat în două activități profitabile ale familiei – o fermă vegetală și un magazin alimentar – a decis că atât specializarea, cât și distanța față de casă sunt două argumente forte pentru a alege să studieze mai departe la Slatina.

„E treabă acasă, am zis să rămân acasă. Așa îmi permit să mă ocup și de agricultură, împreună cu tata, și de studii”, spune tânărul.

„E unul dintre tinerii pe care eu pot să-i dau exemplu în față oricui. A înțeles ce înseamnă munca și vrea să reușească pe toate planurile”, îl laudă colegul mai mare, cel care l-a și sfătuit să se înscrie la Management și Dezvoltare Rurală. De ce? „Nu neapărat pentru diplomă, ci pentru ce înveți în facultate. Mie îmi este de folos. Am făcut management, am făcut comunicare, care sunt la baza oricărui business. Degeaba am un business, daca nu știu sa mi-l administrez, nu știu să mi-l promovez. Pe mine m-au ajutat foarte mult. Inclusiv pe el o să-l ajute foarte mult. Chiar dacă la ora actuală are două business-uri, o să-l ajute să le dezvolte”, a mai adăugat Ion Grigorie.

„E mult mai comod acasă”

Un alt tânăr spune că a ales facultatea din Slatina și cu gândul la costuri. „E mult mai comod. Stau în oraș și e mult mai ușor să vin aici. Mi-a trecut prin cap să merg și într-un oraș universitar mare, doar că fiind aproape de casă și costurile sunt mai mici. Iar domeniul e unul frumos. Stau în oraș, dar am ș casă la țară unde pot să fac mai multe. Am câteva idei”, a spus tânărul.

Darius, un alt student cu care stăm de vorbă, este deja în anul II. A ales să rămână pentru că „mi se pare un oraș în dezvoltare care poate să adune foarte mulți investitori pe planul acesta, pentru că avem o zonă foarte bogată în acest domeniu”.

„Mi se pare o oportunitate foarte bună fiind la noi în oraș. Primul an a fost de acomodare, iar dintre disciplinele studiate managementul îmi place foarte mult. Nu am vrut să merg într-un oraș mare pentru că consider că poți să faci performanță oriunde doar dacă îți dorești asta, nu mi s-ar părea ceva mult mai diferit. Până la urmă, aceeași experiență poți să o ai oriunde. Profesorii și cadrele didactice se implică la fel. Chiar pot spune că am simțit viața de student, chiar da, ne întâlnim, colegii, și în afara cursurilor”, a precizat tânărul.

„E important încotro vă uitați”

Studenților le-au urat succes în noul an universitar atât profesorii lor, cât și reprezentanții administrației municipale și județene invitați la festivitatea de deschidere.

„În condițiile în care, într-o societate din ce în ce mai divizată, se vorbește despre lipsa importanței educației, să credeți totuși că educația este foarte, foarte importantă. Și aveți foarte, foarte multe exemple, important este încotro vă uitați”, le-a transmis studenților directorul Extensiei Slatina a USAMV București, conf. univ. Victor Tița.

Decanul facultății de Management și Dezvoltare Rurală, prof. univ. dr. Marius Micu, le-a vorbit studenților, printre altele, de oportunitatea de a studia în străinătate. „Aș vrea să vă încurajez să studiați nu numai aici în România, dar și în afară. Și acum toată lumea se uită și se întreabă ce a vrut să zică autorul. Vreau să mă refer doar la programul Erasmus. Nu vreau să vă creez emoții. Bineînțeles că toată lumea dorește ca tinerii să rămână în România. Și eu îmi doresc acest lucru. Dar avem și un program Erasmus care vi se adresează și vă permite să studiați un semestru, un an sau mai multe semestre în cadrul altor universități din țări UE sau non-UE. Dar vă asigură un aspect important, pe care tot îl discutăm, și anume întoarcerea acasă, pentru că va trebui și să vă întoarceți acasă să finalizați studiile și astfel că aveți ocazia să vedeți ceea ce oferă sistemul de educație românesc, dar și cei din afară, și dacă sunt elemente pozitive, să le preluați și să le transpuneți pentru a transforma România așa cum vă doriți”, le-a spus decanul.

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„Am reușit să mă întrețin singură, la mine acasă”

Ana-Maria Mitroi a absolvit facultatea și a ales să continue tot la Slatina, cu studiile de masterat. Este printre studenții premiați de universitate (se acordă la începutul anului universitar câte trei premii, pentru fiecare an de studiu, celor mai buni studenți, premiul adăugându-se bursei de performanță).

Structura de la Slatina a USAMV București are peste 370 de studenți Foto: Alina Mitran

„Am ales Slatina pentru că am ales confortul de acasă, locuiesc în Slatina. Veniturile mele ar fi fost mult mai scăzute dacă aș fi mers într-un alt oraș. Am ales să lupt, să fiu puternică. Am luat bursă în fiecare an și asta m-a ajutat super mult. Am reușit să mă întrețin practic singură la mine acasă. Pe viitor vreau să-mi termin studiile, să învăț cât mai bine, să fiu premiantă în continuare și să-mi găsesc un loc de muncă cât mai bun”, a declarat studenta. Spune că s-a gândit și la o afacere, însă nivelul de taxare pentru o firmă i se pare prea mare în România.

„Niciodată nu este prea târziu să faci o facultate”

Victorița Ionescu are 38 de ani și este studentă în anul I. Și-a adus și fetița la festivitatea de deschidere și, cel mai probabil, copila o va mai însoți și la cursuri. „Am ales Slatina pentru că aici locuiesc. Este mai aproape de mine, de serviciu, de tot ce mă înconjoară. Lucrez, am 38 de ani, nu sunt așa mică. Niciodată nu este prea târziu să faci o facultate. Vreau să fiu un exemplu frumos pentru copiii mei, am o fată și un băiat. (...) Trebuia să o fac mai devreme, dar am zis că niciodată nu este prea târziu. Acum am și puțin timp, să spun, pentru mine, pentru a mă dezvolta profesional. Intenționez să avansez la locul de muncă sau chiar să schimb domeniul de activitate. Vreau să lucrez cu oameni frumoși, cu oameni deștepți”, a spus studenta.

„Se bucură de foarte multe tipuri de burse”

Deși încă mai există reticență, proporția tinerilor de-abia ieșiți de pe băncile liceului care aleg să studieze la Slatina, în totalul studenților, crește cu fiecare an.

Deschiderea noului an universitar a avut loc luni, 5 octombrie 2026 Foto: Alina Mitran

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Prof. univ. Ion Bozgă spune că avantajele studenților sunt numeroase, pe lângă „greutatea diplomei obținute”. „Trei sferturi dintre cadrele universitare vin de la București, doar câțiva suntem locali. Toți sunt profesori universitari, conferențiari și lectori. Pe lângă faptul că o avem în județ și unii nu fac naveta, locuiesc în oraș sau în căminul studențesc din cadrul campusului, studenții se bucură de foarte multe tipuri de burse. Avem mai multe burse decât au repartizate la București, pentru că în sesiunea I am ocupat toate locurile. Avem peste 50 de locuri bugetate, mai mult de jumătate dintre studenți nu plătesc taxa”, a explicat prof. Bozgă.

Prof. Ion Bozgă Foto: Alina Mitran

Mulți studenți cumulează bursele și ajung să încaseze peste salariul minim pe economie. „Există burse și de 1.000 și 1.500 lei și există și burse sociale. (...) Cu bursa socială își asigură masa și, poate, naveta. Peste 90% dintre ei vin la cursuri. În fiecare an, 7-8-9 studenți ne părăsesc. Ajungem în anul IV cu 70 și ceva din 100, dar asta se întâmplă oriunde”, a mai precizat profesorul.

Un alt mare plus îl reprezintă parteneriatele. Studenții au ocazia să desfășoare activități practice în laboratorul DSVSA Olt, unul dintre cele mai performante din țară. Facultatea are de asemenea parteneriate cu ferme mari, vegetale și zootehnice, cu fabrici de procesare etc.

„Sunt avantaje pe care alte universități nu le au. Cred că un sfert dintre studenți au deja ferme, au propriul business, dar avem și studenți foarte tineri. Avem și studenți din Pitești, din Craiova. Lor le e mai greu și de obicei se înscriu la forma de învățământ la distanță. (...) După ce termină facultatea, au 25 de puncte pentru orice proiect de finanțare în domeniul agricol. Cine vine de la început nu pleacă, decât dacă pierd examenele și sunt exmatriculați. Media de admitere a tot crescut, acum ultima medie pentru buget s-a apropiat de 8,00”, a mai precizat profesorul.