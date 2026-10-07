Băuturile oamenilor care ajung la 100 de ani în Zonele Albastre, potrivit unui expert în longevitate. Două dintre ele sunt bogate în antioxidanți

În Zonele Albastre, regiunile din lume cunoscute pentru numărul mare de oameni care ajung la vârste înaintate, anumite obiceiuri alimentare și de stil de viață au atras atenția cercetătorilor. Printre acestea se numără și consumul unor băuturi care apar frecvent în rutina locuitorilor. Cercetătorul în domeniul longevității Dan Buettner a dezvăluit care sunt cele trei băuturi.

Insulă din Grecia Foto: Pixabay

Zonele Albastre includ regiuni din Grecia, Italia și Japonia, renumite pentru numărul mare de persoane care ajung la vârste înaintate. Cercetătorii au analizat alimentația și stilul de viață din aceste comunități pentru a identifica factorii care ar putea contribui la o îmbătrânire sănătoasă și la longevitate.

Apa ocupă primul loc în lista cercetătorului Dan Buettner. Acesta susține că este cea mai importantă băutură pentru cei care își doresc o viață lungă. „Cea mai bună băutură pe care o poți bea pentru a ajunge la 100 de ani este apa”, a declarat Buettner, potrivit Fox News.

Potrivit cercetătorului, oamenii din Zonele Albastre beau aproximativ șase-șapte pahare de apă pe zi. Hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Apa contribuie la menținerea volumului sanguin, ajută rinichii să funcționeze corespunzător și participă la reglarea temperaturii corpului.

Cercetări citate de National Institutes of Health au asociat o hidratare adecvată cu o îmbătrânire mai sănătoasă, precum și cu riscuri mai mici de boli cronice și de deces prematur.

A doua băutură menționată de Buettner este cafeaua neagră. Cercetătorul recomandă una sau două cești pe zi și sugerează ca acestea să fie consumate până la prânz.

„Cafeaua neagră, una sau două cești pe zi, nu mai târziu de prânz, și te va ajuta să trăiești mai mult”, a spus el.

Cafeaua conține antioxidanți și polifenoli, compuși vegetali studiați pentru potențialele lor efecte antiinflamatoare. Consumul regulat de cafea a fost asociat în unele cercetări cu rate mai scăzute ale diabetului de tip 2 și ale unor afecțiuni neurologice, inclusiv boala Parkinson.

Modul în care este consumată cafeaua contează, însă. Limitarea zahărului adăugat și a cantităților mari de frișcă sau smântână poate reduce aportul de calorii și zahăr.

A treia băutură este vinul roșu, consumat în cantități mici de unii locuitori ai Zonelor Albastre, în special în timpul meselor.

În Sardinia, una dintre cele mai cunoscute Zone Albastre, vinul face parte din tradițiile alimentare locale. Vinul roșu conține compuși vegetali precum resveratrolul și flavonoidele, care au fost studiați pentru posibilele lor efecte asupra sistemului cardiovascular.

Totuși, cercetările din ultimii ani au pus tot mai mult sub semnul întrebării presupusele beneficii ale consumului de alcool. Faptul că vinul este consumat în unele comunități cu o longevitate ridicată nu înseamnă că acesta este motivul pentru care locuitorii ajung la vârste înaintate.

Riscurile consumului de alcool

Alcoolul este asociat cu numeroase riscuri pentru sănătate. Potrivit medicului general al Statelor Unite, consumul de alcool crește riscul pentru cel puțin șapte tipuri de cancer.

Din acest motiv, persoanele care nu consumă alcool nu ar trebui să înceapă să bea vin în speranța că astfel își vor prelungi viața.

În cazul persoanelor care au anumite afecțiuni sau urmează tratamente medicamentoase, orice schimbare importantă în alimentație sau în consumul de băuturi ar trebui discutată cu un medic.

Cele trei băuturi sunt doar o parte din obiceiurile analizate în Zonele Albastre. Longevitatea locuitorilor din aceste regiuni este pusă în legătură cu un ansamblu de factori, inclusiv alimentația, activitatea fizică, relațiile sociale și un stil de viață mai puțin sedentar.