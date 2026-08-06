USR și PNL au depus sesizare la CCR pe legea ANI. Judecătorii constituționali ar putea fi convocați din vacanță

USR și PNL au depus o sesizare la Curtea Constituțională a României (CCR) împotriva modificărilor aduse legislației privind Agenția Națională de Integritate (ANI), potrivit unor surse politice.

UPDATE 19.00 PSD acuză că se pierd 771 de milioane de euro din PNRR

PSD acuză cele două partide că riscă să blocheze sute de milioane de euro din fondurile europene destinate României. Într-un comunicat, social-democrații afirmă că sesizarea la Curtea Constituțională „blochează 771 de milioane de euro din fondurile destinate României”, acuzând PNL și USR că încearcă să îl protejeze pe liderul USR, Dominic Fritz.

„Ani la rând, USR și PNL au cerut toleranță zero în materie de integritate. Au construit cariere politice spunând că nimeni nu este mai presus de lege și că hotărârile definitive trebuie respectate. Astăzi, când regulile îi privesc pe propriii lideri, același principiu pare negociabil. Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată”, a transmis PSD.

Social-democrații consideră că sesizarea USR la CCR nu are un fundament constituțional, ci reprezintă „o încercare disperată” de a evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, chiar cu riscul pierderii fondurilor europene. Detalii AICI.

UPDATE - Sesizarea a fost înregistrată

Sesizarea depusă de USR și PNL împotriva modificărilor aduse legislației privind Agenția Națională de Integritate (ANI) a fost înregistrată.

Ședința Curții va avea loc pe 12 august, înainte de termenul limită pentru PNRR, care este 31 august.

Știre inițială

Potrivit surselor miza este una majoră, întrucât o eventuală neconstituționalitate a actului normativ ar putea avea implicații asupra angajamentelor asumate de România în relația cu instituțiile europene și asupra accesării unor fonduri.

În acest context, Curtea Constituțională ar trebui să analizeze sesizarea înainte de finalul lunii august.

Practic, judecătorii constituționali ar putea fi convocați din perioada de vacanță pentru soluționarea cazului până la 31 august, termen considerat esențial pentru evitarea unor consecințe financiare pentru România în situația în care legea ar fi declarată neconstituțională.

Potrivit procedurii, CCR urmează să stabilească termenul de judecată și să decidă dacă prevederile contestate respectă Constituția.

Amintim că miercuri, 5 august, Senatul a adoptat, în calitate de for decizional, Legea privind integritatea, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actul normativ include două amendamente care au stârnit controverse politice: unul referitor la încetarea mandatului persoanelor aflate în incompatibilitate și altul care obligă partenerii și soții demnitarilor să depună declarații de avere și de interese.

USR acuză că modificarea a fost concepută pentru a-l afecta pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a acuzat PSD și AUR că folosesc legea în scop politic.

„La comanda lui Sorin Grindeanu, PSD şi AUR insistă să confecţioneze pedepse retroactive, ca să-şi elimine adversarii din pix, chiar dacă asta înseamnă un vandalism democratic şi împingerea României către iliberalism”, a transmis USR, miercuri, într-un comunicat.

La rândul lor, reprezentanții PNL au susținut că prevederea ridică probleme de constituționalitate, apreciind că introduce efecte retroactive pentru hotărâri judecătorești definitive.

Critici au existat și în ceea ce privește a doilea amendament, susținut de AUR, care extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese și asupra soțului, soției sau „persoanei care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu președintele României, parlamentarii, membrii Guvernului și alți demnitari.

Senatorul liberal Daniel Fenechiu a ridicat semne de întrebare privind modalitatea de aplicare a noii prevederi, întrebând: „Există mecanisme să se facă verificare? Cum se face? Pe bază de sesizare că X cu Y au o relație?”.

Reprezentanții ANI au precizat că instituția nu dispune de instrumente prin care să poată demonstra existența unor astfel de relații.

În replică, președintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Ion-Cristinel Rujan, a afirmat că textul nu vizează relațiile ocazionale, declarând: „Cred că puteți să-i asigurați pe toți cei interesați că nu sunt vizate amantele, pentru că între amante nu se stabilesc relații precum cele dintre soți”.

În pofida criticilor venite din partea opoziției și a unor parlamentari liberali, proiectul a primit raport favorabil și a fost adoptat în forma care include ambele amendamente.