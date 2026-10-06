„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii

De-a lungul istoriei au existat bărbați care au intrat în legendă. Au fost mari cuceritori, dictatori, întemeietori de națiuni sau scriitori. Dar o parte dintre aceștia au rămas faimoși și pentru calităților lor la pat. Trei au fost adevărate mașini-sexuale, populând lumea cu copii.

Fidel Castro se presupune că a avut 35.000 de femei Foto: wikipedia

De-a lungul istoriei, mai mulți bărbați au ajuns să capete o reputație de fustangii și de mari cuceritori. Casanova sau Don Juan sunt doar două dintre cele mai celebre exemple. Ei bine, cei doi amanți de legendă sunt mici copii față de câțiva reprezentanți ai sexului masculin care au fost adevărate mașini sexuale. Și nu pe vorbe, bârfe și legende, ci cu dovezi clare. Mai precis, au umplut lumea de copii. Unii dintre ei au fost mari cuceritori și de cetăți sau regate, dar și în așternuturi. Pe lângă acești părinți de clanuri și popoare, la propriu, au mai fost și câțiva amanți de foc, care au înnebunit literalmente femeile cu calitățile lor sexuale.

Un adevărat cuceritor, străbunul a peste 16 milioane de oameni

Unul dintre cei mai potenți bărbați ai tuturor timpurilor, și la propriu, și la figurat, a fost Genghis Han, faimosul cuceritor mongol, creatorul unui imperiu al stepelor. Acesta a creat efectiv o națiune, doar făcând sex. Genghis Han s-a numit de fapt Temujin și s-a născut în anul 1162 d.Hr., în stepele Asiei Centrale, în teritoriile locuite de mongoli.

Provenea dintr-un lung șir de căpetenii războinice și se spune că încă din copilărie își demonstrase calitățile de războinic și lider. Temujin s-a născut într-o epocă de mari frământări politice și militare. Triburile mongole și turcice se luptau pentru supremație în Asia Centrală. Temujin a rămas orfan de tată la numai 9 ani și a dus o viață grea în stepe. O viață care l-a călit și l-a învățat cum să supraviețuiască. În adolescență, Temujin a fost capturat și înrobit, însă a reușit să scape și s-a întors la familia sa. Datorită carismei și calităților sale războinice, a atras primii adepți. S-a aliat cu lideri puternici ai stepei, cum ar fi Jamukha, fratele său de lapte, și Toghrul, liderul keraiților. Salvarea primei sale soții, Börte, care fusese răpită de un clan rival, l-a făcut faimos pentru curaj și pricepere, consolidându-i reputația de lider militar. Treptat, Temujin și-a făcut o armată puternică, unde avansarea se făcea doar pe merit, nu pe relații de rudenie sau favoruri.

Cu acești războinici, Temujin a distrus rând pe rând confederațiile rivale din zona stepelor. În anul 1206 a convocat un mare kurultai, adică o adunare tribală. Aici a unificat toate triburile nomade din Mongolia și a primit titlul de khagan sau han. Iar din acel moment, Temujin a rămas cunoscut drept Genghis Han. Cu o armată uriașă de călăreți războinici, Genghis Han a cucerit totul în calea sa. În 1206 avea 80.000 de războinici sub comanda sa și a cucerit o bună parte a teritoriilor care corespund astăzi Rusiei, Chinei, Irakului, Coreei, Indiei și stepelor nord-pontice. Atacurile mongolilor erau de o cruzime ieșită din comun, Genghis Han fiind convins că prin teroare avea să supună popoarele și să le frângă spiritul. Se spune că armatele sale au ucis milioane de oameni.

Temujin alături de unul dintre aliații săi Foto: wikipedia

„Cea mai mare bucurie pentru un bărbat este să-și învingă dușmanii, să-i alunge înaintea sa, să le ia tot ceea ce posedă, să-i vadă pe cei pe care îi iubesc în lacrimi, să le călărească caii și să-și țină soțiile și fiicele în brațe”, spunea Genghis Han.

Temujin nu a fost doar un cuceritor pe câmpul de luptă, dar și în așternuturi. Acesta a avut numeroase soții și concubine. Cea mai importantă era Börte. A fost prima și cea mai importantă soție a sa, considerată Marea împărăteasă. Relația lor a fost de o importanță vitală, iar copiii ei au constituit singura linie legitimă pentru succesiunea la tron. Cu ea a avut cel puțin 9 copii (patru fii și cinci fiice). Pe măsură ce și-a extins cuceririle, Genghis Han a luat de soții numeroase prințese și regine ale popoarelor supuse, precum Khulan Khatun, Yesugen și Yesui. Aceste căsătorii au servit drept instrumente de confirmare a supremației politice. Acestea erau soții secundare. Cu fiecare a avut mai mulți copii.

Dar Genghis Han a avut un număr impresionant de concubine. Și cu acestea a avut foarte mulți copii. Genghis Han avea un apetit sexual impresionant, reușind să umple lumea cu urmașii săi. Istoricii estimează că liderul mongol a avut de la câteva sute până la câteva mii de copii în întreaga Asie.

Oamenii de știință au reușit să găsească și dovada activității sexuale deosebit de intense a lui Genghis Han. Mai precis, un studiu realizat în 2003 pe baza a 5.000 de probe de sânge, colectate pe parcursul unei perioade de 10 ani de la peste 40 de populații care locuiau în regiuni aflate în interiorul și în apropierea fostului Imperiu Mongol, a arătat că aproximativ 8% dintre bărbații din Asia Centrală sunt urmașii lui Genghis Han. Mai mult decât atât, același studiu indică faptul că aproximativ 1 din 200 de bărbați din lume, astăzi, poartă genele marelui cuceritor mongol. Este o variantă specifică a cromozomului Y asociată cu descendența lui Temujin, ceea ce demonstrează amploarea fără precedent a moștenirii sale biologice. Sau, în concluzie, 0,5% din populația lumii este descendenta lui Genghis Han.

„Sultanul de fier”, omul care a făcut sex de cel puțin două ori pe zi, timp de 32 de ani

O altă „mașină de sex” a istoriei a fost fără îndoială sultanul Moulay Ismail, un personaj deosebit de important în istoria Marocului. Acesta a domnit între 1672 și 1727 și a intrat în Cartea Recordurilor datorită numărului uriaș de copii. Se spune că a avut 1.171 de copii cu patru neveste și un harem de 500 de concubine. Sultanul Moulay Ismail Ben Cherif a ajuns pe tron în 1672, după moartea tatălui său, Moulay Ali Cherif. Domnia sa a reprezentat un moment important, prin pacificarea Marocului și a tulburărilor interne.

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Este considerat unul dintre cei mai mari lideri ai națiunii, reușind să domnească 55 de ani. Când Moulay Ismail a moștenit tronul, Marocul era încă profund fragmentat, afectat de aristocrații rebeli, de puternicele confrerii religioase și de incursiunile puterilor străine de-a lungul coastei. Prima sarcină a lui Ismail a fost să elimine orice formă de opoziție internă. În primele două decenii ale domniei sale, el a reprimat cu brutalitate rebeliunile din Munții Atlas, a înfrânt confreria Dila și a instaurat controlul central asupra regiunilor autonome. Numit și „Sultanul de fier”, Moulay a înființat și prima armată permanentă, numită „Garda Neagră”, formată din trupe de elită, recrutate din rândul sclavilor și soldaților de origine africană subsahariană, extrem de loială sultanului. Cu ajutorul ei a înăbușit orice opoziție. Totodată, Moulay a luptat pentru recuperarea teritoriilor pierdute de Maroc în fața puterilor europene. I-a alungat pe englezi din Tanger, dar și pe spanioli din Larache și Mehdia. Aceste victorii militare i-au asigurat lui Moulay Ismail imaginea unui lider islamic puternic, apărător al Dar al-Islam („Casa Islamului”).

Moulay Ismail Foto: wikipedia

În ciuda conflictelor, „Sultanul de fier” a menținut relații diplomatice cu mai multe curți europene importante, inclusiv cu Franța, în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea, precum și cu Anglia și Spania. Totodată, sultanul a avut o mare influență și în zona culturii și arhitecturii. Acesta a transformat orașul Meknes într-una dintre cele mai strălucitoare capitale ale lumii islamice, conceput pentru a rivaliza cu Versailles. Orașul avea ziduri colosale, grajduri despre care se spune că adăposteau 12.000 de cai, hambare și palate. Cea mai cunoscută moștenire arhitecturală a sa este impresionanta poartă Bab Mansour, renumită pentru decorațiunile sale complexe din plăci ceramice și pentru dimensiunile sale monumentale.

Pe lângă toate acestea, sultanul Moulay a mai avut o pasiune: femeile. Acesta a avut, așa cum mărturisea preotul francez Dominique Busnot în anul 1704, cel puțin 500 de concubine, pe lângă cele patru neveste oficiale. Istoricul Abd al-Rahman Ibn Zaydan a precizat că la moartea lui Moulay Ismail, numărul total al soțiilor și concubinelor din haremul său ajunsese la 700. Conform Cărții Recordurilor, sultanul Marocului ar fi avut în jur de 1.100 de copii. Cercetătorii de la Universitatea din Viena, Elisabeth Oberzaucher și Karl Grammer, au calculat că Ismail ar fi putut avea aproximativ 1.171 de copii în decursul unei perioade reproductive de 32 de ani. Adică făcea sex de cel puțin două ori pe zi, probabil cu femei diferite.

Amanții supremi. Călugărul după care umblau femeile hipnotizate

În istorie au mai fost câțiva suverani care au lăsat în urmă puzderie de urmași. Dar nici chiar ca sultanul Moulay Ismail sau Genghis Han. Cu toate acestea, nu puteam să nu facem referire la doi bărbați fatali ai istoriei despre care se spune că au fermecat de-a dreptul femeile. Și repet, nu vorbim de Don Juan și Casanova. Luând cronologic, unul dintre cei mai mari macho ai istoriei a fost, culmea, un călugăr rus. Este vorba despre faimosul Rasputin. Rasputin s-a născut în 1869 într-un sat siberian din gubernia Tobolsk. Inițial, a fost fermier și se îndeletnicea cu agricultura, fiind căsătorit încă de la 18 ani și având trei copii. La un moment dat, însă, Rasputin își abandonează familia și pleacă la mănăstire. Primele lui experiențe mistice le are într-un lung pelerinaj prin Palestina și Grecia.

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A dorit să se călugărească la mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Muntele Athos, dar ar fi fost dezamăgit de viața monahală de acolo. Preferă să bântuie Balcanii și Rusia, autointitulându-se, din 1903, om sfânt și stareț (adică om bătrân și înțelept în accepțiunea rusească). Mai mult, s-a autodeclarat tămăduitor. Ajuns în Rusia țaristă, ajunge preferatul țarinei Alexandra, soția țarului Nicolae al II-lea, adus de pe străzi de două nobile rusoaice. Rasputin a devenit foarte influent după ce a reușit să calmeze crizele de hemofilie ale fiului țarului. Era considerat om sfânt și tămăduitor. Dincolo de aceste calități atribuite, călugărul era departe de sfințenie în ceea ce privea femeile. A devenit faimos pentru calitățile sale sexuale. Reușea să satisfacă la maximum orice femeie, fie de rând, fie aristocrată.

Rasputin Foto: wikipedia

În primul rând, era foarte „dotat”. Penisul său avea o lungime de 30 de centimetri și a ajuns să fie păstrat pentru posteritate. Rasputin făcea adevărate orgii sexuale pe unde apuca. „Profetul” țarului avea ca loc preferat pentru orgii sexuale băile publice. Pleca acolo cu diferite însoțitoare, pe care le poreclea fără rușine, în plină stradă, „fierbincioara” sau „stăpâna”. Se îmbăia cu aceste însoțitoare, care-i spălau organele genitale, urmând, apoi, o adevărată orgie. Rasputin le spunea însoțitoarelor sale „Te purific, nu te degradez”, se arată în „Rasputin: A Short Life”, scrisă de Frances Welch, unde ne este descrisă o orgie marca Rasputin.

Un alt bărbat fatal a fost liderul cubanean Fidel Castro. În jurul său au fost construite mai multe legende. A avut patru soții sau partenere oficiale. De-a lungul timpului, însă, în cercurile restrânse și prin diverse mărturii ale unor foști apropiați sau gărzi de corp, s-a menționat că liderul cubanez ar fi avut numeroase alte relații pasagere sau amante (printre care se zvonea că s-ar fi numărat și nume cunoscute, precum actrița italiană Gina Lollobrigida). În total, se zice că Fidel Castro a avut la pat în jur de 35.000 de femei. Castro a evitat mereu să discute public despre viața sa privată, considerând amestecul acesteia cu politica drept un subiect ridicol. Tocmai de aceea, ideea că s-a culcat cu 35.000 de femei este tratată deocamdată ca legendă urbană.